疴屎好爽有科学根据？拆解排便愉悦之谜 附5招维持肠道健康

排便，是每人每日必做的事，但大家有否想过，为何「疴屎」后，往往会有一种难以形容的舒服「爽感」？有专家指出，这并非心理作用，而是由一系列生理和神经机制驱动的真实反应。大家不妨了解背后的科学，保持肠道畅通，享受每日的健康便便时刻。

排便愉悦5大原因

肠胃科医生David D. Clarke指，排便带来的轻松愉悦并非大家的错觉，排便确实会让人有舒服「爽感」，3大原因如下：

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1. 迷走神经刺激、引发放松反应

排便时，源自大脑的迷走神经（人体最长的神经）会受到刺激，促进肌肉放松、心跳减慢和血压下降，让人产生平静甚至轻微的「愉悦感」。这种现象在医学上被称为「poo-phoria」（排便欣快）。

2. 血清素释放、提升情绪

约90%的血清素（令人愉快的神经传递物质）由肠道产生。排便时，肠道内壁细胞释放血清素，促进肠道蠕动，同时影响情绪。适量的血清素有助改善心情，但过多或过少都可能导致肠道问题，如腹泻或便秘。

3. 释放压力、带来解脱感

长时间忍住不排便会造成不适，甚至引发便秘。及时回应身体的自然信号，不仅能缓解生理压力，还能带来心理上的解脱感。

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健康排便小贴士

要让排便过程更顺畅，肠胃科医生及营养师建议以下习惯：

1. 摄取足够纤维

纤维有助调节肠道功能，无论是便秘还是腹泻都有改善作用。奇亚籽、亚麻籽、豆类等食物是良好的纤维来源，可加入沙律、燕麦或乳酪中。

2. 保持水分充足

充足水分有助食物通过肠道、软化粪便。除了饮水，含水量高的蔬果也能补水。

3. 规律运动

每天步行或进行轻量运动，能促进肠道蠕动，预防便秘。随年龄增长，活动量减少更应注意。

4. 均衡饮食+定时进食

无论是工作繁忙、节食还是压力，减少摄取食物都会减慢肠道蠕动，加重便秘。保持规律的饮食习惯，有助肠道建立节奏。要留意，匆忙进食也会影响消化，应尽量坐下慢慢享用。

5. 建立规律排便习惯

肠道有自己的生理时钟，尽量每日于相约的时间去厕所，并及时回应便意，避免长期「忍屎」。虽然排便感觉良好，但若出现持续疼痛、便血、粪便异常或便秘腹泻，可能反映潜在问题，应及早求医。

资料来源：Eating Well

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