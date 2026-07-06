27岁港女搲损「蚊癞」酿蜂窝组织炎 痛到撑拐杖+手术放脓 AI教画圈监测救一命？｜健康专访

夏天被蚊子叮咬后，难免痕痒难耐，但搲痕分分钟「搲出大祸」！有港女近日分享亲身经历，只因被蚊子叮咬后轻轻抓了两下，短短数日内伤口竟恶化至乒乓波大小，最终确诊蜂窝组织炎，痛到无法走路，需撑拐杖出入，并接受抗生素及小手术放脓，呼吁大众：「不要忽视任何小伤口！」家庭医生林永和亦提醒，脚部伤口尤其高危，若出现红肿扩散等征状，必须即时求医。

一粒「小蚊癞」竟酿蜂窝组织炎

27岁的事主Kally接受《星岛头条》访问时忆述，上星期被蚊叮后忍不住抓了两下，起初不以为意。但第6天后，她发现蚊包位置出现类似暗疮「结焦」的小伤口，洗澡时更突然剧痛，伤口迅速肿胀至乒乓波大小，周边泛红。她即时拍照并以人工智能（AI）工具查询，获回复指很大机会是蜂窝组织炎——细菌经小伤口进入皮肤造成感染。

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Kally随即前往普通诊所求医，获医生处方两款抗生素及一种药膏涂伤口，同时要用碘酒消毒伤口。惟服药至第5天，情况未见明显改善，伤口周围更开始变深色及紫色，需撑拐杖辅助步行。她随即到私家医院求诊，医生检查后判断伤口内有脓，立即进行局部麻醉小手术放脓，并抽取组织化验，同时更换静脉注射抗生素及留院观察。

Kally透露，化验报告显示无菌生长（No growth of bacteria），但医生确认炎症扩散，换药后情况有好转，目前已获准出院，惟需隔日回院清洗伤口，且坐立时间长仍会肿胀，须长期抬高患肢。

3大条件同时出现 即属高危

Kally特别提到，近日天气多雨，怀疑因伤口接近地面，不慎被脏水溅到，令细菌有机可乘。她综合自身经历及网上留言，归纳出蜂窝组织炎通常需要的条件：

有伤口：如蚊叮、猫咬、穿新鞋磨损起水泡、穿耳洞等 细菌进入伤口：例如接触到不洁水源或环境 免疫力较差：身体未能及时抵御入侵细菌

她提醒大家：「身体任何一个小伤口都不能轻视，被任何东西叮咬都要高度警戒。」

AI辅助非替代医生 及时求医最关键

对于部分网民质疑Kally为何先问AI而非直接求医，她解释：「两者没有冲突，我最后都有看医生。现在医生每次只有5至10分钟诊症时间，AI可以帮我整理好要陈述的内容，让我不会漏掉重点，说得更精准。」她强调，AI可作为辅助工具，但绝不能取代专业医疗判断。

医生指AI建议「画圈圈」做法有效

家庭医生林永和指出，任何伤口都必须小心护理，特别是脚部，因穿袜、出汗、环境污染等因素，更容易感染。链球菌和金黄葡萄球菌可入侵软组织造成蜂窝组织炎；若遇上「食肉菌」等毒性较强细菌，蔓延速度极快，可致截肢甚至致命。

而Kally参考AI建议「用原子笔顺着红肿区域画圈」，林医生指此举的确有效监测恶化速度，因为一般蜂窝组织炎的伤口扩散速度相对较慢，而「画圈圈」做法有效评估伤口扩散情况，

留意淋巴红线 必须即刻求医

林医生提醒，想观察有没有恶化亦可以触摸淋巴结是否有肿胀，或观察红肿有没有越界或出现「一条红线」向淋巴管道延伸（例如从脚部蔓延至膝盖、大腿），同时留意有没有发烧等症状，以判断感染有否扩散，否则必须立即求医。「一般轻微个案经伤口消毒及口服抗生素可有效控制，但若患者免疫力弱、患有糖尿病或接触到较强的细菌，医生或会处方较强药物，甚至同时使用两种抗生素」林医生解释。

蚊叮虫咬看似平常，但若处理不当，可引发严重感染。正确清洁、留意警号，是保护自己的关键。若出现恶化迹象，务必果断求医，以免延误治疗。

资料来源：kally_mok@IG（获授权刊登）

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