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27岁港女搲损「蚊癞」酿蜂窝组织炎 痛到撑拐杖+手术放脓 AI教画圈监测救一命？｜健康专访

医生教室
更新时间：16:00 2026-07-06 HKT
发布时间：16:00 2026-07-06 HKT

夏天被蚊子叮咬后，难免痕痒难耐，但搲痕分分钟「搲出大祸」！有港女近日分享亲身经历，只因被蚊子叮咬后轻轻抓了两下，短短数日内伤口竟恶化至乒乓波大小，最终确诊蜂窝组织炎，痛到无法走路，需撑拐杖出入，并接受抗生素及小手术放脓，呼吁大众：「不要忽视任何小伤口！」家庭医生林永和亦提醒，脚部伤口尤其高危，若出现红肿扩散等征状，必须即时求医。

一粒「小蚊癞」竟酿蜂窝组织炎 

27岁的事主Kally接受《星岛头条》访问时忆述，上星期被蚊叮后忍不住抓了两下，起初不以为意。但第6天后，她发现蚊包位置出现类似暗疮「结焦」的小伤口，洗澡时更突然剧痛，伤口迅速肿胀至乒乓波大小，周边泛红。她即时拍照并以人工智能（AI）工具查询，获回复指很大机会是蜂窝组织炎——细菌经小伤口进入皮肤造成感染。

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Kally随即前往普通诊所求医，获医生处方两款抗生素及一种药膏涂伤口，同时要用碘酒消毒伤口。惟服药至第5天，情况未见明显改善，伤口周围更开始变深色及紫色，需撑拐杖辅助步行。她随即到私家医院求诊，医生检查后判断伤口内有脓，立即进行局部麻醉小手术放脓，并抽取组织化验，同时更换静脉注射抗生素及留院观察。

 

Kally透露，化验报告显示无菌生长（No growth of bacteria），但医生确认炎症扩散，换药后情况有好转，目前已获准出院，惟需隔日回院清洗伤口，且坐立时间长仍会肿胀，须长期抬高患肢。

3大条件同时出现 即属高危

Kally特别提到，近日天气多雨，怀疑因伤口接近地面，不慎被脏水溅到，令细菌有机可乘。她综合自身经历及网上留言，归纳出蜂窝组织炎通常需要的条件：

  1. 有伤口：如蚊叮、猫咬、穿新鞋磨损起水泡、穿耳洞等
  2. 细菌进入伤口：例如接触到不洁水源或环境
  3. 免疫力较差：身体未能及时抵御入侵细菌

她提醒大家：「身体任何一个小伤口都不能轻视，被任何东西叮咬都要高度警戒。」

AI辅助非替代医生 及时求医最关键

对于部分网民质疑Kally为何先问AI而非直接求医，她解释：「两者没有冲突，我最后都有看医生。现在医生每次只有5至10分钟诊症时间，AI可以帮我整理好要陈述的内容，让我不会漏掉重点，说得更精准。」她强调，AI可作为辅助工具，但绝不能取代专业医疗判断。

医生指AI建议「画圈圈」做法有效

家庭医生林永和指出，任何伤口都必须小心护理，特别是脚部，因穿袜、出汗、环境污染等因素，更容易感染。链球菌和金黄葡萄球菌可入侵软组织造成蜂窝组织炎；若遇上「食肉菌」等毒性较强细菌，蔓延速度极快，可致截肢甚至致命。

而Kally参考AI建议「用原子笔顺着红肿区域画圈」，林医生指此举的确有效监测恶化速度，因为一般蜂窝组织炎的伤口扩散速度相对较慢，而「画圈圈」做法有效评估伤口扩散情况，

留意淋巴红线 必须即刻求医

林医生提醒，想观察有没有恶化亦可以触摸淋巴结是否有肿胀，或观察红肿有没有越界或出现「一条红线」向淋巴管道延伸（例如从脚部蔓延至膝盖、大腿），同时留意有没有发烧等症状，以判断感染有否扩散，否则必须立即求医。「一般轻微个案经伤口消毒及口服抗生素可有效控制，但若患者免疫力弱、患有糖尿病或接触到较强的细菌，医生或会处方较强药物，甚至同时使用两种抗生素」林医生解释。

蚊叮虫咬看似平常，但若处理不当，可引发严重感染。正确清洁、留意警号，是保护自己的关键。若出现恶化迹象，务必果断求医，以免延误治疗。

 

资料来源：kally_mok@IG（获授权刊登）

延伸阅读：消委会推介9款满分驱蚊剂 这成分最有效驱蚊 如何使用最安全？

 

 

林永和家庭医生简介:

澳洲皇家全科医学学院院士、香港家庭医学学院院士、香港大学内外全科医学士等学位，并为香港中文大学医学院、香港大学李嘉诚医学院精神医学系和家庭医学及基层医疗学系荣誉临床助理教授。

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