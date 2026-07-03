卵巢癌｜27岁YouTuber晓欣抗癌9个月 「癌细胞清零」历剃光头割巨瘤难关 感谢网友力量伴度难关

27岁的YouTuber晓欣，去年10月自揭罹患卵巢癌，切除14厘米肿瘤，今年3月开始接受化疗。经过9个月的艰苦抗战，她昨日（2日）在社交平台宣布好消息：「癌细胞清零！」帖文一出，网民与好友纷纷留言祝贺，希望她继续健健康康。

抗癌9个月迎来清零喜讯 陌生人的鼓励成支柱

晓欣于昨日下午发文写道：「间中见到threads友讲I'm cancer free就会好戥佢哋开心，今日终于到我了！！癌细胞清零！！！」更附上一张「我的头秃了。然后，我变强了」的图片、幽默自嘲一番！

上月（6月4日）她已完成最后一次化疗，当时已表示「非常期待从副作用中复活」，并感谢每一位曾经留言鼓励她的网友与朋友，道尽这段抗癌日子的辛酸与艰难。

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晓欣在化疗期间分享，某晚收到一位陌生人的私讯，对方表示在她嫲嫲的灵位前见到她，感觉到嫲嫲想托话：「加油，保佑我呢个孙女平安健康。」这讯息令她泪流满面：「呢个路过嘅dm对我嚟讲好有意义，多谢你。我都有默默地同嫲嫲讲，你个孙女做得到呀！」她感谢每一次化疗时认识的新朋友，互相鼓励，「觉得每个愿意努力治疗嘅人都好叻！」

从误诊到确诊：持续腹痛揭巨瘤

晓欣去年10月分享，最初只是持续腹痛，普通科医生判断为肠胃问题，但症状始终未有好转。后来经详细检查，才发现卵巢内有一颗14厘米的肿瘤，属罕见的恶性肿瘤。她随即接受手术切除，伤口从胃部延伸至子宫，她幽默地形容是「开刀生仔的体验」。术后初期最为艰难，她每天要重新学习行走、睡觉、进食，连大笑和打喷嚏也要避免。

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剃光头自嘲 开刀疤痕触目惊心

今年3月，晓欣因化疗副作用出现严重脱发，决定剃光头，并在IG上载全过程。她公开手术后的疤痕照片——一道「1字型」超长疤痕，由胃部延伸至子宫，相当震撼。但她心态积极，幽默写道：「三月开始我就是百变小欣，有时都会担心我楼下的看更姨姨会唔会觉得我很怪，今日长发，听日短发，后日光头……但最后发现佢都冇望过我一眼。」

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停工仍心系公益 感谢女友与拍档

虽然停工治疗，晓欣仍心系公益，曾走访大埔多间小店，亲手写心意卡答谢曾帮忙宏福苑灾民的餐厅，获网民大赞「人美心善」。她特别感谢拍档Wing和经理人的体谅与支持，更感谢女友在她生病后为她打点一切：「比我更紧张担心，我知道我是被爱的，不孤单的。」她承诺：「等我完成呢个Big boss级挑战，我会好快好快归队，继续拍摄不同挑战！」

希望所有正在与疾病搏斗的人，都能像晓欣一样，迎来属于自己的晴天。

卵巢癌｜8大常见症状 常腹胀是警号？

根据医管局资料，由于卵巢深入在骨盆腔内的深处，早期的卵巢癌征状并不明显，卵巢癌还有以下征状，请特别注意：

持续及日益严重的胃痛

消化不良

腹部不适

肚胀

小便频密

大便困难

性交时疼痛

腰背痛

卵巢癌｜7类人风险高 从未生育人士要留意

根据医管局资料，以下7类人士，罹患卵巢癌风险较高：

卵巢癌7大高危因素

比一般女性较迟停经 从未生育 家族有人曾患卵巢癌（尤其是母亲、姊妹、姑、姨） 体重超标，食用过多脂肪 有自然流产或不孕现象 曾罹患乳癌 停经后使用荷尔蒙补充疗法超过5年

卵巢癌｜如何预防卵巢癌？5种人风险较低？

在日常生活如何预防卵巢癌？医管局列出4大方法，有助减低风险；另指出，有5种人患上这种癌症机率较低。

4招减低患卵巢癌风险：

饮食要均衡、避免日常饮食摄取过量脂肪

保持适量运动

保持情绪稳定，注意抒缓精神压力

长期卵巢功能失调的妇女，须积极接受治疗

5类人患卵巢癌风险较低：

服用口服避孕药超过5年

怀孕最少一次

以母乳喂哺婴儿

曾接受输卵结扎手术

曾接受子宫颈切除手术

资料来源：晓欣Threads、医管局

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