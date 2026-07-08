包皮过长一定要割？越早割可防龟头炎？医生拆解背后真相 盘点传统手术/包皮枪利弊

包皮是男性天生的生理构造，用作保护脆弱的龟头。不过，若出现包皮过紧、过窄或反复发炎等问题，便有机会影响日常清洁与生活质素。坊间对割包皮手术存在不少误解与疑虑，到底甚么情况才需要做手术？越早割是否越好？外科专科医生罗中佑为大家逐一解答，帮助男士们做出最适合自己的决定。

为甚么需要割包皮？割包皮有哪些好处？

包皮与其他皮肤组织一样，会持续产生腺体分泌物与角质代谢物。若包皮过紧、无法顺利翻开清洗，令包皮垢长期积聚，便容易滋生细菌，引发龟头炎、尿道炎甚至泌尿道感染。包皮过窄的人士，勃起时还可能出现拉扯痛感，影响性生活质素，严重者甚至出现包皮嵌顿等紧急外科情况。进行合适的包皮手术，具备以下四方面优点：

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割包皮4大好处

割包皮4大好处：

改善个人卫生：龟头可自然外露，清洁变得简单直接，从根源上杜绝异味和污垢积聚。 预防反复感染：潮湿的包皮内部环境是细菌和真菌的温床，极易引发包皮炎、龟头炎及尿道感染。若经常受这些问题困扰，割包皮能大幅降低感染风险。 降低性传播感染风险：有研究表明，割包皮可能降低某些性传播感染的风险，包括爱滋病病毒（HIV）和人类乳头瘤病毒（HPV）。然而，这些结果仍需进一步研究和讨论。 保障伴侣健康：包皮下的细菌不仅影响自身，性行为时更可能传播给伴侣，增加女性患上阴道炎、子宫颈炎等妇科感染的机会，割包皮可减少这种交叉传播的风险。

包皮过长一定要割？甚么情况需要割包皮？

很多男士苦思：「我到底要不要割包皮？在怎样的情况之下才需要割包皮呢？」事实上，并非所有男性都需要割。一般而言，包皮与龟头的关系可分为三类：

正常包皮：包皮位于龟头约一半到三分之一的位置，勃起后可完全露出。 包皮过长：包皮长度比阴茎长，龟头被包覆在里面，仅能露出部分；勃起时包皮会往后退，使龟头可以完全露出。 包茎：包皮长度比阴茎长，即使勃起时包皮也退不下来，龟头完全无法露出。

医学上没有所谓包皮「过长」或「过短」的准则。然而，如有包皮过紧或过窄的情况，令龟头难以露出清洗，医学上称之为「包茎」，这最常引起的问题是龟头炎。小朋友若能及早处理，用温和消毒药水浸泡患处，便可能痊愈。若出现以下两种情况，医生通常会强烈建议考虑进行手术：

病理性包茎：当阴茎处于完全放松状态时，包皮不能往后翻开直至露出冠状沟，令患者不能彻底清洁包皮内部，导致长远藏污纳垢，并出现复发性龟头炎、闭塞干燥性龟头炎、复发性尿道感染等问题。 包皮嵌顿：一般出现于包皮口过紧人士，勃起时包皮形成环状紧箍于龟头，导致龟头血液循环出现问题，属紧急外科情况。阴茎会在数小时内异常肿胀，须紧急入院处理。

包皮手术是否越早做越好？

罗中佑医生指出，包皮手术并非越早做越好。3至5岁幼儿的包皮与龟头处于生理性黏连状态，属于正常现象；多数孩子于5至18岁（或完全发育后）期间，包皮会慢慢自然松解翻开。如怀疑有发炎情况，应先由医生评估是否需服用抗生素治疗。若后续出现反复发炎，才需考虑接受手术。因此，决定手术的关键在于「是否有症状」，而非年龄。

包皮手术有哪些选择？

现时香港主流有三种手术方式，可根据个人症状、预算与医生建议选择：

传统包皮环切术：用手术刀切除多余包皮后，用电刀止血，再以可吸收缝线缝合伤口，适用于绝大多数包皮情况。 激光包皮环切术：以激光刀替代传统手术刀，切割同时可闭合微血管与淋巴管，出血量更少，术后水肿与痛感相对轻微，切口也更整齐。但切除包皮后，伤口仍需要如传统手术一样逐针缝合。 微创包皮免缝术（包皮枪）：使用一次性包皮环切吻合器，同步完成切割与缝合，手术时间最短，流血量亦是最少，术后护理简单。

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传统包皮环切术与包皮枪手术有甚么分别？

传统包皮环切术：

手术时间： 需要30至45分钟。

需要30至45分钟。 出血量与痛感： 传统手术会有轻微出血的情况，术后肿胀与疼痛感比较明显。

传统手术会有轻微出血的情况，术后肿胀与疼痛感比较明显。 适用范围： 几乎适用所有包皮情况，医生可灵活调整切割长度与角度。

几乎适用所有包皮情况，医生可灵活调整切割长度与角度。 费用与恢复：费用较低，但术后约1至2周才能恢复日常活动。

包皮枪手术：

手术时间： 仅需5至15分钟，大幅缩短麻醉与手术操作时长。

仅需5至15分钟，大幅缩短麻醉与手术操作时长。 出血量与痛感： 一次性切除包皮并搭配缝合钉缝合伤口，出血量极少，术后痛感与水肿程度更轻。

一次性切除包皮并搭配缝合钉缝合伤口，出血量极少，术后痛感与水肿程度更轻。 适用范围： 对包皮条件有一定要求，严重包茎、黏连严重或闭塞干燥性龟头炎个案未必适用，需由医生评估。

对包皮条件有一定要求，严重包茎、黏连严重或闭塞干燥性龟头炎个案未必适用，需由医生评估。 费用与恢复：因使用一次性仪器，费用相对较高，但恢复速度更快，多数人术后1至2天即可恢复轻度工作。

包皮枪手术是怎样进行的？

包皮枪手术是一种快捷的微创日间手术，过程并不复杂：

医生会为你进行局部或全身麻醉。 医生会根据阴茎的大小，选择合适尺寸的包皮枪，并在龟头上套上一个钟形保护罩，以确保切割位置精确和安全。 一切准备就绪后，医生将包皮枪定位，只需按压把手，装置便会在几秒钟内一次性完成多余包皮的切割，并同时钉上如钉书机般细小的缝合钉来闭合伤口。 整个手术大约5至15分钟就能完成，过程中几乎不会流血。

割包皮后会有甚么影响？患者需要注意甚么？

手术后，身体会出现一些正常的复原反应，无需过分担心。术后几天内会感到局部疼痛、刺痛或不适，伤口附近会有轻微肿胀和瘀血，通常会在1至2周内消退。夜间生理性勃起或会引发轻微出血或痛感，可局部冰敷纾缓。术后护理是顺利康复的关键，需要留意以下事项：

保持伤口干爽清洁：术后头几天应避免伤口沾水，一般约在术后第4至5天方可开始淋浴，并以清水温和清洗，其后立即用干净纸巾轻轻拍干。 避免剧烈活动：至少1至2周内避免跑步、打球等剧烈运动，以免伤口出血或肿胀加剧。 避免性行为：医生通常建议术后需暂停性行为及自慰约4至6周，确保伤口完全愈合牢固。缝合钉一般会在2至3周内自然脱落，期间请勿用手强行拔除。 注意异常警号：如发现伤口持续流血、流出黄绿色脓液、红肿热痛加剧或发烧，可能是出血或感染迹象，应立即联络医生覆诊。

罗中佑医生提醒，术前也需做好准备：一般术前6小时禁食、2小时禁水；若正服用阿士匹灵等影响凝血的药物或其他药物，须提前告知医生；手术前，医生会讲解流程与潜在风险，确认无误后签署同意书即可。

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