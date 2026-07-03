吸走蚊毒真系Work？日本「止痕神器」爆红！医生揭属「安慰剂效应」 蚊子唾液已渗入皮肤组织｜附2大止痕方法

夏日炎炎，蚊叮虫咬后又痕又肿，令人烦躁。近期日本有百元店推出一款「吸蚊毒止痕神器」，标榜利用真空吸力抽走蚊子注入的毒液和唾液，即时止痕，因操作简单、吸引不少户外活动爱好者选购，成为网络热话。然而，这款「神器」是否真的有效？皮肤科专科医生陈厚毅接受《星岛头条》访问时指出，目前并无充分科学证据支持其功效，胡乱使用更可能伤害皮肤。

吸力抽走毒液？医生：难以彻底清除

陈医生解释，蚊叮引起痕痒，是因为蚊子的唾液进入皮肤后会引发过敏反应。要纾缓症状，最简单有效的方法是立即用清水或温和枧液清洗伤口，以去除残留的蚊子唾液，减低敏感反应。至于利用真空吸力「抽走」皮肤下的唾液，陈医生认为原理上难以实现：「蚊子的唾液已渗入皮肤组织内，吸力无法深入抽走，目前亦没有科学实证支持其安全性和有效性。」

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吸蚊毒止痕神器是甚么？

是「真止痕」还是「安慰剂」？

为何有不少用家觉得产品有效？陈医生推测其实未必与吸出蚊子唾液有关，使用者感觉止痕，可能只是心理上的安慰剂反应：「使用吸力工具时持续在伤口上操作，可能令人产生心理上的安慰作用，误以为已将唾液抽走，从而觉得痕痒减轻。」但他提醒，若工具未有妥善消毒，或重复使用、吸力过强、使用时间过长，反而可能损伤皮肤表层，引致红肿、感染，甚至留疤。

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3类人士不宜使用 面部及眼周属高危

陈医生强调，如果工具是循环使用而未经妥善消毒，物理性的拉扯吸力有机会弄伤皮肤，会导致皮肤感染，引起红、肿、热、痛等症状；再严重一点，甚至有机会引发皮肤发炎或留下疤痕。因此，以下人士绝对不应尝试：

皮肤有破损或伤口者 湿疹、银屑病等活跃皮肤病患者 面部及眼睛附近（吸力可能伤及眼部组织）

医生眼中真正的「止痕神器」：清洗＋冰敷

陈医生指出，被蚊咬后最安全有效的处理方法有二：

即时清洗伤口：用清水或温和枧液冲洗，减少蚊子唾液与皮肤的化学反应。及早清洗，就可减少蚊子唾液与皮肤的化学反应，对患处大有帮助。 局部冰敷：用冰块或冻饮罐隔毛巾敷在患处约10分钟，研究证实有助收缩血管、减轻肿胀和痕痒。

市面新产品层出不穷，但并非所有「神器」都有科学根据。下次被蚊叮时，不妨先试试医生的建议，免却不必要的皮肤风险。若蚊咬后出现痕痒剧烈或出现过敏反应，应立即求医。

资料来源：yumiyu_kurashi@IG

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