深圳爆发极高传染性疥疮 一家五口集体中招 潜伏期约4至8星期 医生教3招彻底消毒方法

随著近年越来越多香港人北上消费、度假或探亲，各类公共场所的卫生风险亦不容忽视。深圳近日爆发多宗传染性极高的「疥疮」病例，甚至有一家五口集体中招，全身剧痕导致彻夜难眠。《星岛头条》邀请家庭医生林永和分享防范感染疥疮方法，认清疾病严重性。

以为患湿疹全家交叉感染

据内地媒体报导，深圳居民吴女士近日皮肤突然冒出大量红疹，并伴随难以忍受的发痒，尤其到了入夜后情况更为严重。起初，她误以为自己只是患上普通的季节性湿疹，并未有立刻就医。岂料在短短数天内迅速蔓延。她的丈夫、长辈以至小孩等其余四名家庭成员，相继出现一模一样的红疹与痕痒症状，小孩子更因身体痕痒不止而嚎哭、完全无法入睡。翌日，全家五口集体前往医院求医，经皮肤专科医生检查后，才惊揭他们感染的并非湿疹，而是由寄生虫引起的极高传染性皮肤病——疥疮。

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潜伏皮下疯狂繁殖传染极快

根据香港卫生署卫生防护中心的资料显示，疥疮是由名为「疥螨虫」的微小寄生虫所引起的皮肤病。当疥螨钻入人体皮肤后，会在皮下寄居、挖掘隧道并大量繁殖。

疥疮虽然可以影响任何年龄层的人士，但长者或免疫力较弱的人士（如长期病患者）较易受到感染。最可怕的是，疥疮在拥挤或密闭的环境下传播速度极快。市民出入宿舍、酒店房间、公共浴室、幼儿中心、安老院舍以及公共娱乐场所时，若接触到带菌的床单、被铺或衣物，便有极高机会中招。

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疥疮病征：皮肤表面可能出现红疹 晚间较严重

根据衞生署衞生防护中心资料，疥疮的主要病征是患者会感到非常痕痒，在晚间尤为严重。皮肤表面可能会出现红疹、线状损痕或小水疱。疥疮患者通常受影响的部位包括手指隙的皮肤、手腕、肘部、腋窝、乳头、下腹、外生殖器官、臀部及肩胛骨等。除婴儿、幼童及免疫功能较弱的人士外，患者的面部、头皮、颈部、手掌及脚底一般不受影响。抓痒受感染部位可能会弄破皮肤，进而有机会导致继发性细菌感染，例如脓疱疮。这些感染亦可能导致严重并发症，包括败血症、心脏病和肾脏问题等。至于潜伏期，对于从未患过疥疮的人，潜伏期一般约为4至8星期。至于曾感染过疥疮的人，病征则会早在感染后1至4天内出现。受感染的患者即使没有出现病征仍有机会传播疥疮。

哪类高危场景感染风险最高？

很多人担心北上旅游入住酒店、按摩足浴或去水上乐园会被传染。林永和医生指出，虽然旅游时感染并非完全没可能，但过往案例中其实比较少见，除非该酒店的卫生环境极其恶劣，或者刚好有患者入住。

疥疮的传染源主要来自环境卫生欠佳、人口稠密且有长期身体接触的场所，例如医院或老人院等机构。林医生解释，疥螨虫非常依赖人体的体温生存。当健康人士与皮肤上带有疥疮的患者、医护人员、照料者或亲属有直接的身体接触（如握手、进行身体检查等），疥螨虫就会趁机爬到健康人士的身体上并开始繁殖，从而造成传播。

疥疮痕痒与湿疹、蚊叮、汗疹有何明显分别？

疥疮引起的皮肤痕痒极具特征，与香港人常见的湿疹、蚊叮虫咬或夏天常见的汗疹（热痱）有著显著的分别。首先在痕痒程度上，疥疮引起的痕痒极度剧烈，而且使用任何普通的止痒方法（如涂抹普通湿疹膏或止痒药）都无法有效缓解。相反，一般的湿疹、蚊叮或汗疹，在涂抹普通的止痒药膏或类固醇药膏后，痕痒感通常能明显减轻。

其次，疥疮有一个「黄金诊断特征」，就是皮肤上会出现肉眼不易察觉的细小隧道（即疥虫挖掘的痕迹），这些隧道通常最常出现在手背、手指罅、手腕等部位，这是湿疹、蚊叮或汗疹绝对不会出现的特征。

疥疮通常由头部和颈部开始，逐步向下蔓延至全身。其中，腋窝以及下体（如男士的阴囊）的症状会特别严重，甚至可能因过敏反应而出现一些极度痕痒的硬块或肿块。此外，针对免疫力较弱的长者、慢性病患者或缺乏自理能力的人士，疥疮在他们身上可能会引致全身体现为大量的脱皮、死皮和皮屑。这代表其身体上的疥螨虫数量极多，与一般长者因皮肤干燥而引起的轻微脱皮截然不同。由于疥疮有数周的潜伏期，若皮肤持续莫名剧痒且一般药膏无效，应尽快就医检查。

林永和医生指出，一旦不幸确诊疥疮，除了患者及家人需要同步接受药物治疗外，家居环境与衣物的彻底消毒是根治的关键。林医生建议的彻底消毒方法主要可以分为以下3大妙招：

第一招：高温热水清洗法

在涂抹特定药膏进行治疗的当天，必须将患者以及家人所有使用过的衣物、床单及被铺收集起来。将这些织物全部放入摄氏 50度或以上的热水中浸泡与清洗。日常洗衣机的正常清洗程序已足够，最重要是水温要达到标准，才能有效杀灭衣物上的疥螨虫。

第二招：干衣机高温烘干法

衣物和床单洗妥后，林医生强烈建议将它们放入干衣机中进行烘干。在干衣时，应调校并维持在较高的温度。透过这种双重高温（热水洗加高温烘）的程序，能更加稳妥地确保所有残留的疥螨虫被彻底消灭。

第三招：大胶袋密封断粮法

面对一些无法清洗、不方便烘干的大件寝具（如厚被、枕头）或特定衣物，可以使用塑胶袋来处理。方法是准备一个大垃圾胶袋，将这类皮褥和衣物全部放入袋内，然后紧紧将袋口封好。将胶袋放置在空气不流通的地方，持续密封至少 72小时（3天）。由于疥螨虫离开人体 72小时后，在缺乏体温和人体营养的情况下会自然死亡，因此这个「断粮法」也是非常有效的环境消毒手段。至于家中的地毯、沙发等大型物件，则应使用吸尘机进行彻底的吸尘清洁，有条件的话再作清洗，即可阻断疥疮在全家反复交叉感染的机会。

资料来源：衞生署衞生防护中心、林永和医生

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