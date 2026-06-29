哮喘患者曾心肺停顿险成植物人 靠生物制剂重生 感激丈夫医护不离不弃

香港胸肺学会早前联同美国胸肺学会（港澳分会）举办「『肺』话多讲——全民呼吸健康嘉年华」。约60岁的哮喘患者Anna在会上分享发病时、心肺一度停顿，险成植物人的频死经历，「医生表示当时因无法有效换气，出现二氧化碳中毒」，这个病令她完全闻不到气味，穿衣及唱歌自由也失去；终靠生物制剂扭转人生。有专家在会上指，严重气道疾病治疗已迈向精准医疗，象征治疗的进步及突破。

鼻塞、湿疹、哮喘困扰20载

Anna首次出现严重呼吸困难，嘴唇发紫，是在2000年家居装修后搬入新居不久，病发时已需即时入院吸氧及接受类固醇治疗。日常生活中，她使用吸入式类固醇后也必须彻底漱口，否则易引致口腔溃疡或声沙。

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2015年，她更经历一次濒死大发作——半夜呼吸困难，连续吸入急救药无效，召唤救护车送院途中失去知觉。医生指她因无法有效换气，出现二氧化碳中毒，心肺一度停顿，有机会成为植物人。幸而抢救成功，住院约20天后康复出院，仅短期记忆受到少许影响。

Anna没有家族哮喘病史，却长年受湿疹、严重鼻息肉困扰，四组鼻窦几乎塞满，长达20年只能用口呼吸，鼻水不停，需长期携带大量纸巾，对社交及外出造成极大困扰。她曾咨询手术评估，但因复发及失血风险高，医生不建议进行。哮喘发作频密时，一星期可达两三次，生活质素大受影响。

嗅觉、穿衣、唱歌自由尽失

Anna坦言，哮喘改变了她的生活习惯，平日主要服用口服哮喘药、吸入式类固醇、生物制剂，以及急救用气管舒张剂。因气味易刺激气管，她不能再使用香水。Anna笑言自己嗅觉尽失，完全闻不到气味，亦几乎吃不到香料及香草的味道，进食乐趣大减；她举例「若一道柠檬鸡吃不出柠檬味，便知道菜式很可能只是加入了香精，而不是真正用了柠檬。」

另外，为了保护气管，她不能穿大领口衣服，必须用颈巾保护颈部，即使再漂亮的衣服也被遮住。而进入冷气地方或寒冷天气时，须用手掩口慢慢吸气，避免冷空气引发剧烈咳嗽。哮喘影响声线控制，令她无法再随心唱歌。

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生物制剂带来转机：重新用鼻呼吸

2021年，医生建议Anna尝试新的生物制剂治疗哮喘。起初她担心副作用而犹豫，经医生详细解释后，得知该药对哮喘、湿疹及鼻息肉都有帮助，终于决定接受。注射后，哮喘控制明显改善，几乎不再需要使用急救吸入药，湿疹减少，鼻息肉困扰亦大大缓解，更重新可用鼻呼吸，生活质素大幅提升。她深深体会到现代医学及个人化治疗的重要性。

香港胸肺学会会长雷美诗医生在会上指出，呼吸医学近年发展迅速，严重气道疾病治疗较十年前有明显进步，现时已发展出多种针对性治疗方案，推动治疗迈向「精准医疗」，协助改善患者生活质素。

Anna对丈夫在重病期间的陪伴与照顾深存感激，尤其2015年急症室期间，丈夫长时间守候在医院。她说：「照顾者承受的压力有时比患者更大，这场病令我更珍惜健康，也感恩医护团队的专业与关怀。」

病友呼吁：预防胜于治疗 定期打疫苗

Anna特别提醒哮喘患者，家居装修要小心甲醛及空气污染，宁愿暂时外住及长时间通风。另外，持续咳嗽未愈应尽快求医，避免诱发哮喘。而呼吸不顺时应立即通知家人，不要独自硬撑；急救药应在家中各处备用，外出亦要随身携带。Anna呼吁大家，除了遵循医嘱用药，更要定期种新冠、流感、RSV等疫苗。中大呼吸系统科讲座教授许树昌提醒大众，近期新冠及流感个案均有上升趋势，高危人士应按时接种疫苗，新一批流感疫苗将于9月底至10月初到货。

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