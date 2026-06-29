Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

哮喘患者曾心肺停顿险成植物人 靠生物制剂重生 感激丈夫医护不离不弃

医生教室
更新时间：16:35 2026-06-29 HKT
发布时间：16:35 2026-06-29 HKT

香港胸肺学会早前联同美国胸肺学会（港澳分会）举办「『肺』话多讲——全民呼吸健康嘉年华」。约60岁的哮喘患者Anna在会上分享发病时、心肺一度停顿，险成植物人的频死经历，「医生表示当时因无法有效换气，出现二氧化碳中毒」，这个病令她完全闻不到气味，穿衣及唱歌自由也失去；终靠生物制剂扭转人生。有专家在会上指，严重气道疾病治疗已迈向精准医疗，象征治疗的进步及突破。

鼻塞、湿疹、哮喘困扰20载

Anna首次出现严重呼吸困难，嘴唇发紫，是在2000年家居装修后搬入新居不久，病发时已需即时入院吸氧及接受类固醇治疗。日常生活中，她使用吸入式类固醇后也必须彻底漱口，否则易引致口腔溃疡或声沙。

【同场加映】哮喘成因｜温差大/做运动也易致哮喘狂咳 专家列10大成因 教冬天防发作方法

2015年，她更经历一次濒死大发作——半夜呼吸困难，连续吸入急救药无效，召唤救护车送院途中失去知觉。医生指她因无法有效换气，出现二氧化碳中毒，心肺一度停顿，有机会成为植物人。幸而抢救成功，住院约20天后康复出院，仅短期记忆受到少许影响。

Anna没有家族哮喘病史，却长年受湿疹、严重鼻息肉困扰，四组鼻窦几乎塞满，长达20年只能用口呼吸，鼻水不停，需长期携带大量纸巾，对社交及外出造成极大困扰。她曾咨询手术评估，但因复发及失血风险高，医生不建议进行。哮喘发作频密时，一星期可达两三次，生活质素大受影响。

嗅觉、穿衣、唱歌自由尽失

Anna坦言，哮喘改变了她的生活习惯，平日主要服用口服哮喘药、吸入式类固醇、生物制剂，以及急救用气管舒张剂。因气味易刺激气管，她不能再使用香水。Anna笑言自己嗅觉尽失，完全闻不到气味，亦几乎吃不到香料及香草的味道，进食乐趣大减；她举例「若一道柠檬鸡吃不出柠檬味，便知道菜式很可能只是加入了香精，而不是真正用了柠檬。」

另外，为了保护气管，她不能穿大领口衣服，必须用颈巾保护颈部，即使再漂亮的衣服也被遮住。而进入冷气地方或寒冷天气时，须用手掩口慢慢吸气，避免冷空气引发剧烈咳嗽。哮喘影响声线控制，令她无法再随心唱歌。

【同场加映】感冒咳嗽｜40岁男呼吸道感染狂咳 求医揭咳断肋骨 推介30款止咳润喉食物

生物制剂带来转机：重新用鼻呼吸

2021年，医生建议Anna尝试新的生物制剂治疗哮喘。起初她担心副作用而犹豫，经医生详细解释后，得知该药对哮喘、湿疹及鼻息肉都有帮助，终于决定接受。注射后，哮喘控制明显改善，几乎不再需要使用急救吸入药，湿疹减少，鼻息肉困扰亦大大缓解，更重新可用鼻呼吸，生活质素大幅提升。她深深体会到现代医学及个人化治疗的重要性。

香港胸肺学会会长雷美诗医生在会上指出，呼吸医学近年发展迅速，严重气道疾病治疗较十年前有明显进步，现时已发展出多种针对性治疗方案，推动治疗迈向「精准医疗」，协助改善患者生活质素。

Anna对丈夫在重病期间的陪伴与照顾深存感激，尤其2015年急症室期间，丈夫长时间守候在医院。她说：「照顾者承受的压力有时比患者更大，这场病令我更珍惜健康，也感恩医护团队的专业与关怀。」

病友呼吁：预防胜于治疗 定期打疫苗

Anna特别提醒哮喘患者，家居装修要小心甲醛及空气污染，宁愿暂时外住及长时间通风。另外，持续咳嗽未愈应尽快求医，避免诱发哮喘。而呼吸不顺时应立即通知家人，不要独自硬撑；急救药应在家中各处备用，外出亦要随身携带。Anna呼吁大家，除了遵循医嘱用药，更要定期种新冠、流感、RSV等疫苗。中大呼吸系统科讲座教授许树昌提醒大众，近期新冠及流感个案均有上升趋势，高危人士应按时接种疫苗，新一批流感疫苗将于9月底至10月初到货。

延伸阅读：潮湿天气哮喘易发作 抽湿机开几度？忌吃甜品？专家教4招预防哮喘

---

 

最Hit
公屋加租丨消息：政府建议加租2.04% 若通过今年10月1日生效
00:40
公屋加租丨消息：政府建议加租2.04% 若通过今年10月1日生效
社会
3小时前
杀入会展亚博！香港首现「假央视」采访队 齐Crew挂记者证诱上深圳做「专访」 多名参展商揭前所未见骗局：全部都系演员！｜Juicy叮
杀入会展亚博！香港首现「假央视」采访队 齐Crew挂记者证诱上深圳做「专访」 多名参展商揭前所未见骗局：全部都系演员！｜Juicy叮
时事热话
6小时前
黎燕珊「黄昏恋」甜蜜回春如少女 偕新欢穿情侣装春风满脸 曾传遭前夫刘永家暴
黎燕珊「黄昏恋」甜蜜回春如少女 偕新欢穿情侣装春风满脸 曾传遭前夫刘永家暴
影视圈
8小时前
打风？天文台指南海中北部或存低压区 周末离岸风力达「三号波」超级电脑料7.5最接近本港
打风？天文台指南海中北部或存低压区 周末离岸风力达「三号波」超级电脑料7.5最接近本港
社会
4小时前
不是湿疹︱深圳一家五口患疥疮夜晚奇痕难入睡 医生警告：传染性极强
不是湿疹︱深圳一家五口患疥疮夜晚奇痕难入睡 医生警告：传染性极强
即时中国
10小时前
陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科
陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科
影视圈
2026-06-28 14:30 HKT
中年好声音4｜雷小雷出局龙婷竟偷笑？ 网民疯狂截图热议轰黑心 身世坎坷由嫲嫲执药养大
中年好声音4｜雷小雷出局龙婷竟偷笑？ 网民疯狂截图热议轰黑心 身世坎坷由嫲嫲执药养大
影视圈
2小时前
麦明诗叔仔豪送「金牛花束」畀员工价值数万 盛龙亨做博爱总理 晒游艇名表劲富贵
麦明诗叔仔豪送「金牛花束」畀员工价值数万 盛龙亨做博爱总理 晒游艇名表劲富贵
影视圈
20小时前
张智霖19岁儿子罕现身形象大变  细节揭魔童有社恐？  虎父无犬子走路神复制「初哥哥」
影视圈
7小时前
老师铁饭碗粉碎？！小学阿Sir学期尾惨食「无情鸡」 有PGDE读硕士仍被炒 绝望叹：「准备乞食...」｜Juicy叮
老师铁饭碗粉碎？！小学阿Sir学期尾惨食「无情鸡」 有PGDE读硕士仍被炒 绝望叹：「准备乞食...」｜Juicy叮
时事热话
3小时前