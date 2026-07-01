躺著玩手机超危险 医生指1情况恐致白内障！附视力恢复术保养眼周肌肉

不少都市人都有个根深蒂固的坏习惯，每晚临睡前总喜欢关掉房灯，躺在床上继续玩手机。这个看似能放松身心的日常举动，其实正在悄悄摧毁你的灵魂之窗。台湾眼科专科医生粘靖旻近日在社交平台发文指出「躺著滑手机」这项生活习惯，会令眼睛与萤幕的距离在不知不觉中缩短，进而大幅增加罹患白内障的风险。她更一针见血地指出躺姿滑手机对晶状体造成的四大毁灭性危害，提醒市民切勿掉以轻心。

蓝光近距离破坏晶状体

粘靖旻医生解释，当我们长时间、近距离直视手机萤幕时，高能量的蓝光会直接穿透眼球，在晶状体内部诱发大量的自由基反应。这些自由基会疯狂破坏眼球内的蛋白质结构，进而加速晶状体变得混浊。

最糟糕的是，相比起坐姿，大家躺著玩手机时，萤幕与眼睛的距离往往会拉得更近，导致蓝光的刺激量几何级数上升。若加上在昏暗的房间内关灯盲目滑手机，瞳孔在黑暗中会自然放大，更会放任更多蓝光长驱直入，后果堪虞。

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平躺玩手机更伤眼 导致眼压异常飙升

很多人忽略了「平躺」这个姿势本身对眼球所带来的物理压力。医生指出，当人体平躺时，受到重力改变的影响，眼球内房水的循环效率会随之下降，导致眼压普遍比坐姿时更高。

如果眼睛长期处于高眼压状态，不仅会直接拉高罹患青光眼的风险，更会严重妨碍晶状体的营养供应与日常代谢功能。在缺乏营养的情况下，晶状体的上皮细胞会加速老化受损，间接成为白内障的催化剂。

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睫状肌持续紧绷难放松

当躺在床上看手机时，双眼往往会长时间聚焦在 30 厘米以内的超近距离范畴。为了维持视线清晰，眼球内的睫状肌必须保持极度收缩的紧绷状态。

这种高强度的肌肉压迫若长时间无法得到放松，会演变成慢性视觉疲劳，进一步削弱晶状体的弹性能耐与正常的代谢循环。虽然短期内未必有明显痛楚，但经年累月累积下来，会严重透支眼睛的寿命。

正面直视双重光线灼伤

最后一项隐形杀手在于光线的叠加伤害。躺著滑手机时，萤幕通常正正位于脸部的正上方，患者往往在直视手机的同时，也无意中直视了天花板的室内灯光。双眼长期遭受这两种高能量光线的双重夹击，极易在晶状体内累积「光氧化伤害」，加速蛋白质变性。医生提醒，若市民日常已开始出现眩光、视力模糊、或在夜间看灯光时发现周围出现一圈圈光晕，很可能是晶状体已受损的警讯，应尽早寻求专业眼科医生评估。

蓝光干扰大脑延后睡意

除了对眼球造成直接的器质性伤害，睡前滑手机对整体健康的破坏同样不容忽视。精神专科医生尤冠棠亦补充，电子产品所散发的蓝光会严重干扰人体的生理时钟，向大脑误传「现时仍是白天」的错误讯号，从而抑制褪黑激素分泌，延后睡意。

再者，睡前疯狂刷短影音、回复讯息，会引发大脑的「睡前认知唤醒」，令神经系统持续处于亢奋与警觉状态。长此下去，非但会引致失眠与慢性疲劳，还会诱发情绪低落及自律神经失调。专家强烈建议，市民在睡前 30 至 60 分钟应果断放下手机，让大脑与双眼同步进入休息模式，才是治本的保养之道。

白内障

病微：

视觉逐渐模糊，有时会觉得光线周围出现光圈以及影像的颜色不够鲜明。

若是在夜间驾驶，会觉得迎面驶来的汽车车头灯刺眼而感不适或烦躁。

风险因素：

包括遗传和先天性因素

在长者最常见是因年龄增长，晶状体逐渐变质、硬化和混浊

糖尿病等疾病

资料来源：台湾眼科专科医生粘靖旻

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