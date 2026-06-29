许廷铿自爆生蛇「好似比针拮」专家教分湿疹定带状疱疹 50岁以上男士最高危

「牙医歌手」许廷铿（Alfred）今年接连遭遇伤病打击，先后弄伤右脚跟腱及左手，更在免疫力大跌期间，遭「生蛇」突袭，腰部惊现密集红疹，痛到「比针拮」，一度令他情绪崩溃。幸好他及时求医，近日他在IG公开抗病过程，呼吁大众：「不要等到病发才求助」。有家庭医生解释，「生蛇」是水痘病毒引起，与湿疹生疹有明显分别，更提醒50岁以上男士是高危族群！

许廷铿腰间生蛇 会「痛到要停一停」

许廷铿在IG影片中分享左手手术后的大片瘀青及腰间生蛇的红疹照片。他忆述，某个晚上临睡前，腰部突感阵阵「鬼祟」刺痛及「阴阴痛」，岂料他翌日早上发现红点，因警觉性高立刻求医。他解释，由于手术后休息不足，免疫系统失守，红疹迅速扩散。

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他形容生蛇的痛楚「无论做紧咩都会无啦啦好似比针拮一拮咁样」，更指出「痛到要停一停」，严重影响生活与心情。但他庆幸发现得早，红疹未有生在面部或眼睛，已是不幸中之大幸。经此一役，许廷铿深刻体会到：单靠运动不足够，必须配合充足休息才能真正维持免疫力。他以牙医专业角度呼吁：「唔好等到牙痛先开始睇牙」，而生蛇也一样，应及早求医和预防。

生蛇/带状疱疹｜蛇缠一圈致命？与湿疹有何分别？

家庭医学专科医生莫家怡曾接受《星岛头条》访问时指出，带状疱疹是由「水痘-带状疱疹病毒」再活化引起的皮肤病变，通常沿单侧神经呈带状分布，极少环绕全身。坊间流传「蛇腰缠一圈会致命」 实属误解 ，但免疫力低下者（如化疗病人、爱滋病患者）确需警惕严重并发症。

莫医生表示，两者虽然都会引起皮肤出疹，但在临床表现上有明显区别：

特征 带状疱疹 湿疹 分布 沿身体单侧、呈带状分布 全身多处，对称性分布 痛感 刺痛、灼烧、神经痛 痕痒，严重时渗液和结痂 病程 红斑→水疱→结痂，约2-4周愈合 反复发作，干燥、脱屑斑块 其他症状 轻微发烧、疲倦 常有过敏病史

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生蛇/带状疱疹｜黄金治疗72小时 了解4大后遗症

皮疹出现后72小时是治疗黄金期，及时使用抗病毒药可抑制病毒、缩短病程、减轻疼痛，并降低神经痛后遗症风险。莫医生提醒，若错过黄金治疗期，神经痛可能持续数月至数年，所谓「难断尾」即指这种顽固疼痛。

4大并发症/后遗症

1. 带状疱疹后神经痛：最常见，约10-30%患者持续数月灼烧或刺痛，严重影响生活。

2. 眼部并发症：病毒侵犯三叉神经眼分支，可致角膜炎甚至永久视力损害。

3. Ramsay Hunt症候群：侵犯颜面神经，引致耳痛、面瘫或听力问题。

4. 留疤：水疱抓破后感染，可能留下疤痕。

生蛇/带状疱疹｜高危一族：50岁以上男士风险倍增

莫医生引述数据指出，50岁以上男士是带状疱疹高风险群体，随年龄增长，免疫力下降，每增加10岁，发病风险几乎翻倍。慢性病患者如糖尿病（风险高2-3倍）、心血管疾病、肾功能不全或HIV感染者，因免疫功能受损更易发病。长期压力、熬夜、吸烟、过量饮酒亦会削弱免疫力，增加激活潜伏病毒的机会。

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生蛇/带状疱疹｜新一代疫苗保护力逾9成

莫医生强调，接种重组带状疱疹疫苗是现时最有效的预防方法，保护力高达90%以上，效果持续至少7年。美国疾控中心建议所有50岁以上成年人接种，不论是否曾患水痘或生蛇。即使曾接种旧式疫苗，也建议补种新一代疫苗。约5-10%接种者仍可能发病，但症状较轻，并发症风险显著降低。

疫苗常见副作用：

注射部位红肿疼痛（约80%接种者）

疲倦、肌肉痛、头痛、轻度发热（多为轻至中度，48小时内消退）

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