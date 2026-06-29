不只冰冷与死亡！玛丽医院殓房主任亲述拼合碎骨还原遗体 助家属见最后一面：逝者我哋照顾 生者情绪协助最重要

不少人对殓房的印象往往只有冰冷与死亡，但玛丽医院殓房主任亲述，曾耗尽心血拼合碎骨还原遗体，更破例通宵等候家属见挚亲最后一面。他更坦言：「逝者我哋照顾，生者情绪协助最重要。」

尽心拼合碎骨还原遗体 破例通宵留守等候家属见最后一面

玛丽通讯在Facebook专页发布影片，玛丽医院殓房主任潘俊𠎀分享，殓房服务员最重要的职责，是协助病理科医生进行解剖检验。坊间常误以为解剖等同「剖尸」，但他澄清事实并非如此。这属于一个好大的手术，需要开颅将脑部取出，以及剖开胸腔和腹腔取出器官。当病理科医生到场检查并抽取样本后，便会将器官交还给殓房服务员，再将器官妥善放回遗体内。要非常清楚器官的位置，精准掌握落刀点，尽量避免破坏它们。他表示，整个过程最困难的部位是颈部，由于空间狭窄，取出舌头尤为考验。

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谈到最深刻的个案，潘俊𠎀忆述一位旧同事不幸离世时，头骨严重碎裂，连头部形状也改变。为了让旧同事能体面地离开，他想尽办法为其进行头骨重塑：「佢所有嘅头骨碎片，都花咗好多时间拼好，用胶水巩固还原头型。」除了这宗个案，他们团队亦会尽力为其他逝者修复遗体，例如处理表面伤口，或在解剖后将遗体缝合还原，尽最大努力修复逝者外表的变化。

助父母释怀丧子之痛：逝者我哋照顾 生者情绪协助最重要

面对家属的特别请求，潘俊𠎀往往于心不忍。他分享，曾有身在外国的家属致电表示航班延误，无法在下午五时的下班时间前赶到，预计晚上十时才能抵达殓房。虽然殓房晚上一般没有人当值，但潘俊𠎀与几位同事商量后，决定破例通宵留守：「不如我哋收工食饭，十点再返嚟。其实我哋觉得好小事，但佢睇唔到佢家人最后一面系好大件事。」

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最令人动容的，是一对痛失爱儿的夫妇。潘俊𠎀忆述，某天傍晚殓房准备关门时，这对夫妇匆匆赶来探望离世的小孩，并带来了许多玩具、鲜花和被子。潘俊𠎀见状，便默默代为将物品放进小孩的遗体旁。他留意到这对父母每次来探望时都显得非常焦急，于是主动对他们说：「你每一次睇完小朋友，你就话我知你听日嚟唔嚟。你话嚟我就等你，你唔使咁急。」自此，这对夫妇不断带来新玩具和鲜花，潘俊𠎀每次都会妥善布置好。

渐渐地，这对父母感受到殓房人员不仅仅是推遗体出来，而是在用心照顾他们的孩子。有一次，潘俊𠎀在门外等候时，听见那位妈妈对著孩子遗体轻声说：「你而家唔使辛苦了，你已经病完了，仲有哥哥每日照顾你，你唔使担心，我哋会尽快接你出院。」那一刻，他深深感受到双方建立的信任与关系。

从小在南区长大的潘俊𠎀，每次出入香港仔隧道看见坟场墓碑上的「他朝君体也相同」，都有极大感悟。他坦言，每个人最终都会走到这一步，大家都希望在最后一程能得到善待，所以「逝者我哋都系照顾好佢，而生者嘅所有情绪与协助反而最重要。」

资料来源：玛丽通讯

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