北上注意｜广东爆发手足口病 珠海/东莞/深圳多宗确诊 中医教煲茶饮汤水助预防

北上消费注意！广东手足口病疫情持续升温，有内地网民在社交平台表示，珠海有幼儿园停课多日，东莞、深圳也有多例确诊；5月全省通报确诊个案已近2.8万宗。六、七月也是港深两地的手足口病高峰期，须提高警觉。注册中医师李孔熙接受《星岛头条》访问时推荐了2款茶饮汤水，宜在肠病毒流行季节饮用，作预防及保健之用。

手足口病｜湿热疫毒侵袭儿童 中医如何预防？

注册中医师李孔熙指出，手足口病属中医「温病」及「疫病」范畴，多与「热」及「湿」有关。儿童脏腑功能尚未成熟，即中医所说的「肺常不足、脾常不足」，免疫力较弱，容易受外来病原体感染，因而成为手足口病的高发群体。

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中医强调「正气存内，邪不可干」，意指身体正气充足时，较不易受感染。因此，预防手足口病除了注意个人及环境卫生，还可透过以下方法提升抵抗力：

充足睡眠

均衡饮食

适量运动

调理脾胃功能

手足口病｜2款预防茶饮汤水

李医师解释，在肠病毒流行季节可饮用性质温和的茶饮和汤水，具清热、生津、健脾功效；他也提醒，茶饮及汤水可用作日常保健饮用，不能代替正规治疗。

1. 金银花桑叶玉竹茶

材料 金银花3克

桑叶3克

玉竹6克

桔梗3克

甘草2克 做法 材料加入约500毫升热水，浸泡约15分钟后饮用 功效 清热润喉，纾缓口干及喉咙不适，适合日常保健

2. 土茯苓薏米瘦肉汤

材料 土茯苓30克

生薏米30克

赤小豆20克

蜜枣1-2粒

瘦肉300克 做法 材料洗净后加入适量清水 大火煲滚后转慢火煲约1.5小时 功效 清热祛湿，维持消化功能，适合夏季日常饮用

手足口病｜中医对症下药 配合药浴或擦身

若小朋友不幸感染，常见症状包括发烧、喉咙痛、口腔溃疡，以及手掌、脚掌和口腔周围出现红疹或小水泡，部分患者亦会食欲不振、腹胀或腹泻。李医师指，中医治疗以疏风清热、解毒化湿、养阴生津为主，按病程分阶段处理：

初期 ：以清热解毒为主，纾缓喉咙痛及呼吸道不适

：以清热解毒为主，纾缓喉咙痛及呼吸道不适 中期（出疹／起水泡期） ：以清热祛湿为主，减轻口疮疼痛及肠胃不适

：以清热祛湿为主，减轻口疮疼痛及肠胃不适 后续：按情况选用养阴或益气药材，帮助恢复体力与抵抗力

中医师通常会加入带甘味的药材，令小朋友更易接受；除了内服中药，亦可配合中药药浴或擦身等外治法，有助清热除湿、止痒。

做法是将中药煎水，待温度适中后让小朋友浸浴或用软毛巾轻轻擦拭。李医师提醒家长，应轻力擦拭，切勿刻意挤破水泡，避免继发感染。

手足口病｜日常护理与饮食建议

手足口病高峰期虽来势汹汹，李医师指出，中医治疗除了有助改善发烧、咽喉疼痛、口疮及皮疹等症状外，亦能帮助小朋友恢复体力及抵抗力，大部分患者都能在7至10天内康复。

因此，日常护理与饮食也不容忽视：

饮食 ：以清淡、易消化食物为主，避免生冷、甜腻、油炸及烧烤食物；如出现口腔溃疡，应避免柠檬、橙汁等酸性饮品及过热辛辣食物。

：以清淡、易消化食物为主，避免生冷、甜腻、油炸及烧烤食物；如出现口腔溃疡，应避免柠檬、橙汁等酸性饮品及过热辛辣食物。 水分 ：摄取充足水分。

：摄取充足水分。 卫生 ：勤洗手，进食前及如厕后尤其重要；避免共用餐具、毛巾及玩具；定期清洁玩具及常接触物品表面。

：勤洗手，进食前及如厕后尤其重要；避免共用餐具、毛巾及玩具；定期清洁玩具及常接触物品表面。 休息与运动：保持规律作息，适量运动，增强体质。

李医师提醒，家长若发现孩子出现持续高烧、精神萎靡或其他异常症状，应及早求医，以免延误。

资料来源：苏安莎中医诊所、安禾中医专科中心

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