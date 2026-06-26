Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北上注意｜广东爆发手足口病 珠海/东莞/深圳多宗确诊 中医教煲茶饮汤水助预防

医生教室
更新时间：15:00 2026-06-26 HKT
发布时间：15:00 2026-06-26 HKT

北上消费注意！广东手足口病疫情持续升温，有内地网民在社交平台表示，珠海有幼儿园停课多日，东莞、深圳也有多例确诊；5月全省通报确诊个案已近2.8万宗。六、七月也是港深两地的手足口病高峰期，须提高警觉。注册中医师李孔熙接受《星岛头条》访问时推荐了2款茶饮汤水，宜在肠病毒流行季节饮用，作预防及保健之用。

手足口病｜湿热疫毒侵袭儿童 中医如何预防？

注册中医师李孔熙指出，手足口病属中医「温病」及「疫病」范畴，多与「热」及「湿」有关。儿童脏腑功能尚未成熟，即中医所说的「肺常不足、脾常不足」，免疫力较弱，容易受外来病原体感染，因而成为手足口病的高发群体。

【同场加映】夏天喉咙痛发烧不只是中暑？医生揭6大夏季流行病毒！1类场所最易爆发手足口病

中医强调「正气存内，邪不可干」，意指身体正气充足时，较不易受感染。因此，预防手足口病除了注意个人及环境卫生，还可透过以下方法提升抵抗力：

  • 充足睡眠
  • 均衡饮食
  • 适量运动
  • 调理脾胃功能

手足口病｜2款预防茶饮汤水

    李医师解释，在肠病毒流行季节可饮用性质温和的茶饮和汤水，具清热、生津、健脾功效；他也提醒，茶饮及汤水可用作日常保健饮用，不能代替正规治疗。

     

    1. 金银花桑叶玉竹茶

    材料
    • 金银花3克
    • 桑叶3克
    • 玉竹6克
    • 桔梗3克
    • 甘草2克
    做法 材料加入约500毫升热水，浸泡约15分钟后饮用
    功效 清热润喉，纾缓口干及喉咙不适，适合日常保健

    2. 土茯苓薏米瘦肉汤

    材料
    • 土茯苓30克
    • 生薏米30克
    • 赤小豆20克
    • 蜜枣1-2粒
    • 瘦肉300克
    做法
    1. 材料洗净后加入适量清水
    2. 大火煲滚后转慢火煲约1.5小时
    功效 清热祛湿，维持消化功能，适合夏季日常饮用

    手足口病｜中医对症下药 配合药浴或擦身

    若小朋友不幸感染，常见症状包括发烧、喉咙痛、口腔溃疡，以及手掌、脚掌和口腔周围出现红疹或小水泡，部分患者亦会食欲不振、腹胀或腹泻。李医师指，中医治疗以疏风清热、解毒化湿、养阴生津为主，按病程分阶段处理：

    • 初期：以清热解毒为主，纾缓喉咙痛及呼吸道不适
    • 中期（出疹／起水泡期）：以清热祛湿为主，减轻口疮疼痛及肠胃不适
    • 后续：按情况选用养阴或益气药材，帮助恢复体力与抵抗力

    中医师通常会加入带甘味的药材，令小朋友更易接受；除了内服中药，亦可配合中药药浴或擦身等外治法，有助清热除湿、止痒。

    做法是将中药煎水，待温度适中后让小朋友浸浴或用软毛巾轻轻擦拭。李医师提醒家长，应轻力擦拭，切勿刻意挤破水泡，避免继发感染。

    手足口病｜日常护理与饮食建议

    手足口病高峰期虽来势汹汹，李医师指出，中医治疗除了有助改善发烧、咽喉疼痛、口疮及皮疹等症状外，亦能帮助小朋友恢复体力及抵抗力，大部分患者都能在7至10天内康复。

    因此，日常护理与饮食也不容忽视：

    • 饮食：以清淡、易消化食物为主，避免生冷、甜腻、油炸及烧烤食物；如出现口腔溃疡，应避免柠檬、橙汁等酸性饮品及过热辛辣食物。
    • 水分：摄取充足水分。
    • 卫生：勤洗手，进食前及如厕后尤其重要；避免共用餐具、毛巾及玩具；定期清洁玩具及常接触物品表面。
    • 休息与运动：保持规律作息，适量运动，增强体质。

    李医师提醒，家长若发现孩子出现持续高烧、精神萎靡或其他异常症状，应及早求医，以免延误。

     

    资料来源：苏安莎中医诊所安禾中医专科中心

    延伸阅读：北上注意｜广东爆发手足口病疫情、深圳沦重灾区 酒精搓手液对肠病毒71型无效？

    ---

    李孔熙注册中医师简介:

    苏安莎中医诊所中医师，香港浸会大学中医学硕士（针灸研究与应用）（儿科、痛症、内科）

    网站: https://onworld.clinic/

    手足口病属急性疫病，中医治疗以退烧、消疹、止痛为主，一般疗程约3至5天。服药后1至2天内，发烧及咽喉疼痛通常会有明显改善。

    建议持续跟进。手足口病多数在1至2周内痊愈，但病后免疫力仍然较弱，容易出现胃口差、疲倦、流汗或反复感冒等情况。中医后续治疗有助巩固疗效，提升抵抗力，减少再次感染，逆转「易病体质」。

    最Hit
    00:59
    九龙湾运动场65岁男管工被铺沥青工程车辗过压车底 当场伤重不治
    突发
    6小时前
    何文田华欣阁住宅起火爆炸 救出4人 其中1女送院不治
    00:38
    何文田华欣阁住宅起火爆炸 救出4人 其中1女送院不治
    突发
    2小时前
    苗金凤离世丨嫁年长廿年伯乐刘芳 曾历两段婚姻晚年保持单身 离婚后为子继续与前夫同居
    苗金凤离世丨嫁年长廿年伯乐刘芳 曾历两段婚姻晚年保持单身 离婚后为子继续与前夫同居
    影视圈
    18小时前
    梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加国度假 自爆弃做律师全因「受骗」 转战内地做编剧
    梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加国度假 自爆弃做律师全因「受骗」 转战内地做编剧
    影视圈
    5小时前
    天气｜天文台取消黄色暴雨警告信号
    社会
    4小时前
    世界杯2026｜日本1:1和瑞典 日本次名出线32强撼巴西 瑞典第3名晋级
    世界杯2026｜日本1:1和瑞典 日本次名出线32强撼巴西 瑞典第3名晋级
    足球世界
    6小时前
    粤语片影星苗金凤逝世享年80岁 《女人俱乐部》成剧集遗作 曾效力丽的、佳艺等多间电视台
    粤语片影星苗金凤逝世享年80岁 《女人俱乐部》成剧集遗作 曾效力丽的、佳艺等多间电视台
    影视圈
    19小时前
    52岁杨恭如换新形象变大妈？  网民叹最美亚姐仙气尽失「认不出」  本尊高EQ回应
    52岁杨恭如换新形象变大妈？  网民叹最美亚姐仙气尽失「认不出」  本尊高EQ回应
    影视圈
    17小时前
    公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
    公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
    生活百科
    2026-06-25 12:24 HKT
    新上工外佣落街执叶食当宝 暗藏3大夺命危机 雇主崩溃急叫停 网民揭秘：乡下当野菜食｜Juicy叮
    新上工外佣落街执叶食当宝 暗藏3大夺命危机 雇主崩溃急叫停 网民揭秘：乡下当野菜食｜Juicy叮
    时事热话
    4小时前