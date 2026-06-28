38岁林宥嘉患严重「玻璃肚」医生警告：呢个生活习惯唔改食咩药都无用！简单1方法分辨肠躁症与肠胃炎

38岁台湾人气歌手林宥嘉日前在 Podcast 节目中大爆自己曾陷入人生低潮。当时刚为人父的他，同时要面对爸爸确诊胰脏癌三期的打击，在重重压力下身体终于崩溃，确诊患上严重的「肠躁症」（香港俗称「玻璃肚」）。他更透露当时「其他器官出现肉眼可见的严重炎症」，有一段时间只能靠吃肉类、蓝莓等原型食物续命 ！香港肠胃肝脏科专科陈沛然 医生，为大家拆解肠躁症的迷思、最新治疗方法，以及调理肠道的秘诀！

Q1 ：传肠躁症会令其他器官也出现严重炎症 ， 甚至 有机会变成 癌症？

大家先不要恐慌！网上有些传言将肠道不适与全身发炎扣上关系，但医学上，肠躁症（肠易激综合症）是一种「功能性」的肠胃问题，本身绝对不会恶化成大肠癌，亦不会直接引致其他器官的严重炎症。 如果有些患者在患上肠躁症的同时，身体其他地方也出现发炎，两者并非因果关系。

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Q2 ：林宥嘉话靠每日写「感恩日记」就可以治好 肠燥症 ？到底是伪科学还是真有效？

这绝对有科学根据，并非纯粹心理作用！这就是医学界近年非常推崇的「肠 — 脑轴线（ Gut-brain axis ）」理论。

我们的肠道消化系统与脑部情绪是有著十分紧密的双向关系，唔少人紧张的时候会肚泻，道理其实差不多。不计其数的大型研究都指出，肠躁症患者当中，同时患有抑郁症或焦虑症的比例比一般市民高出 3 。当患者透过写日记、冥想等方式去纾缓情绪、减轻压力和改善心理健康时，大脑向肠道发出的过度紧张讯号就会减少，肠道过敏的症状自然会奇迹地逐步缓解。

Q3 ：香港每 10 个人就有 1 个患有「肠躁症」？到底怎样才算确诊？

根据过往医学统计，香港确实有大约 10-20% 的人患有此症，当中女性和年轻人较多，男女比例约为 1:1.6 。

临床上我们会使用「罗马准则」来诊断：如果在过去 3 个月内，平均每星期至少有 1 天反复腹痛，而这些腹痛与排便有关、或者排便次数和粪便形状（例如突然水泻或变硬粒）有改变，并持续超过 6 个月，就极有可能患上肠躁症。

Q4 ：成日呕吐、便血？ 是 不是肠躁症 一种症状？

很多人一肚痛就以为自己是肠躁症，但以下症状不属于肠躁症，必须小心分辨：

肠胃炎： 通常是偶发性的，且很多时候会伴随 呕吐 ，肠躁症一般不会呕吐。

痔疮和大肠癌： 如果大便带血、肛门疼痛，通常是痔疮；而大肠癌初期病征虽然跟肠躁症极相似，但肠躁症很少在 40 岁之后才初次发病。如果 40 岁后突然出现排便习惯改变，请立即照大肠镜检查！

肠躁症健康小迷思！

Q5 ：胃抽筋、胃痛放任不管，会慢慢 演 变成肠躁症？

不会！胃痛或胃抽筋是不会引起肠躁症的。 不过要留意，有部分病人在经历严重的急性肠胃炎后，肠道神经和菌群受到破坏，之后会演变成类似肠躁症的症状（医学上称为「感染后肠易激综合症」），这种情况可以维持数个月甚至超过一年。

Q6 ：多食蔬菜纤维 是否 一定对肠胃好？

这是一个大迷思！虽然便秘型的患者需要补充电解质和膳食纤维，但如果盲目狂食某些高纤蔬菜（如西兰花、大蒜），反而会因为它们属于「高 FODMAP （发酵性碳水化合物）」而在肠道内疯狂产气，导致更严重的胀气、腹痛和痉 挛，一定要注意，否则愈食愈胀气！

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Q7 ：肠躁症 可以 根治 吗？会否有新的治疗方法 ？

目前医学界确实没有药物可以完全根治肠躁症，药物主要是用来纾缓病征（如用抗肠痉挛药减轻腹痛、用止泻剂或泻剂）。

不过，最新的医学焦点已经落在「肠道细菌失衡（ Gut microbiota dysbiosis ）」上。除了传统药物，现时医生会结合个人化益生菌疗法及微生态调节，透过重塑患者的肠道菌群结构，从根本上降低「内脏超敏反应」，临床上发现能大幅减少复发机会。

Q8 ： 报道 林宥嘉只食肉同蓝莓就治好肠躁症？到底咩系「 Low FODMAP 饮食法」？

林宥嘉当时食的原型食物（肉类、蓝莓、小黄瓜等），正好符合近年国际公认的 Low FODMAP （低发酵性饮食）法。

这类食物在小肠内较易被吸收，不会滞留在肠道发酵产气。患者可以参考以下表格来戒口或选择食物：

类别 ❌ 高 FODMAP ( 尽量避免 ) 低 FODMAP ( 安心进食 ) 蔬菜类 大蒜、西兰花 茄子、蕃茄 水果类 苹果、熟香蕉 奇异果、 蓝莓 奶制类 牛奶、牛油 杏仁奶、芝士 蛋白质 焗豆、红腰豆 鸡蛋、 肉类

Q9 ：点样先可以拥有一个「唔容易受伤的铁胃」？

想摆脱「玻璃肚」，日常保养要做到 3 部曲 ：

建立「个人不耐受食物表」： 每人体质不同，多尝试并记录哪些食物会令自己 适，少食多餐。 按型格调整饮食： 腹泻型要避开高油脂食物、生菜及咖啡因；便秘型则可多摄取燕麦、蒟蒻等优质纤维。 规律作息与充足睡眠： 让肠道神经得到充分休息。

Q10 ： 最后，有什么提醒市民注意？ 食咩药都无用！

全港打工仔注意，有一个生活习惯不改，食咩药都无用！那就是「长期压抑情绪与缺乏运动」。 现代香港人生活节奏极快，很多人一边食药一边疯狂 OT 。如果无法保持正面心境、适时释放压力，并养成规律的运动习惯来促进肠脏健康蠕动，肠躁症是极难断尾的。如身体持续不适，谨记及早进行验血、大便化验或照肠镜检查，了解自己的肠道状况！