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38岁林宥嘉患严重「玻璃肚」医生警告：呢个生活习惯唔改食咩药都无用！简单1方法分辨肠躁症与肠胃炎

医生教室
更新时间：11:01 2026-06-28 HKT
发布时间：11:01 2026-06-28 HKT

38岁台湾人气歌手林宥嘉日前在 Podcast 节目中大爆自己曾陷入人生低潮。当时刚为人父的他，同时要面对爸爸确诊胰脏癌三期的打击，在重重压力下身体终于崩溃，确诊患上严重的「肠躁症」（香港俗称「玻璃肚」）。他更透露当时「其他器官出现肉眼可见的严重炎症」，有一段时间只能靠吃肉类、蓝莓等原型食物续命！香港肠胃肝脏科专科陈沛然医生，为大家拆解肠躁症的迷思、最新治疗方法，以及调理肠道的秘诀！

Q1：传肠躁症会令其他器官也出现严重炎症甚至有机会变成癌症？

大家先不要恐慌！网上有些传言将肠道不适与全身发炎扣上关系，但医学上，肠躁症（肠易激综合症）是一种「功能性」的肠胃问题，本身绝对不会恶化成大肠癌，亦不会直接引致其他器官的严重炎症。 如果有些患者在患上肠躁症的同时，身体其他地方也出现发炎，两者并非因果关系。

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Q2：林宥嘉话靠每日写「感恩日记」就可以治好肠燥症？到底是伪科学还是真有效？

这绝对有科学根据，并非纯粹心理作用！这就是医学界近年非常推崇的「肠脑轴线（Gut-brain axis）」理论。

我们的肠道消化系统与脑部情绪是有著十分紧密的双向关系，唔少人紧张的时候会肚泻，道理其实差不多。不计其数的大型研究都指出，肠躁症患者当中，同时患有抑郁症或焦虑症的比例比一般市民高出3。当患者透过写日记、冥想等方式去纾缓情绪、减轻压力和改善心理健康时，大脑向肠道发出的过度紧张讯号就会减少，肠道过敏的症状自然会奇迹地逐步缓解。

Q3：香港每10个人就有1个患有「肠躁症」？到底怎样才算确诊？

根据过往医学统计，香港确实有大约 10-20% 的人患有此症，当中女性和年轻人较多，男女比例约为 1:1.6

临床上我们会使用「罗马准则」来诊断：如果在过去3个月内，平均每星期至少有1天反复腹痛，而这些腹痛与排便有关、或者排便次数和粪便形状（例如突然水泻或变硬粒）有改变，并持续超过6个月，就极有可能患上肠躁症。

Q4：成日呕吐、便血？不是肠躁症一种症状？

很多人一肚痛就以为自己是肠躁症，但以下症状不属于肠躁症，必须小心分辨：

  • 肠胃炎： 通常是偶发性的，且很多时候会伴随呕吐，肠躁症一般不会呕吐。

  • 痔疮和大肠癌： 如果大便带血、肛门疼痛，通常是痔疮；而大肠癌初期病征虽然跟肠躁症极相似，但肠躁症很少在 40岁之后才初次发病。如果40岁后突然出现排便习惯改变，请立即照大肠镜检查！

肠躁症健康小迷思！
肠躁症健康小迷思！

Q5：胃抽筋、胃痛放任不管，会慢慢变成肠躁症？

不会！胃痛或胃抽筋是不会引起肠躁症的。 不过要留意，有部分病人在经历严重的急性肠胃炎后，肠道神经和菌群受到破坏，之后会演变成类似肠躁症的症状（医学上称为「感染后肠易激综合症」），这种情况可以维持数个月甚至超过一年。

Q6：多食蔬菜纤维是否一定对肠胃好？

这是一个大迷思！虽然便秘型的患者需要补充电解质和膳食纤维，但如果盲目狂食某些高纤蔬菜（如西兰花、大蒜），反而会因为它们属于「高 FODMAP（发酵性碳水化合物）」而在肠道内疯狂产气，导致更严重的胀气、腹痛和痉挛，一定要注意，否则愈食愈胀气！

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Q7：肠躁症可以根治吗？会否有新的治疗方法

目前医学界确实没有药物可以完全根治肠躁症，药物主要是用来纾缓病征（如用抗肠痉挛药减轻腹痛、用止泻剂或泻剂）。

不过，最新的医学焦点已经落在「肠道细菌失衡（Gut microbiota dysbiosis）」上。除了传统药物，现时医生会结合个人化益生菌疗法及微生态调节，透过重塑患者的肠道菌群结构，从根本上降低「内脏超敏反应」，临床上发现能大幅减少复发机会。

Q8报道林宥嘉只食肉同蓝莓就治好肠躁症？到底咩系「Low FODMAP 饮食法」？

林宥嘉当时食的原型食物（肉类、蓝莓、小黄瓜等），正好符合近年国际公认的 Low FODMAP（低发酵性饮食）法。

这类食物在小肠内较易被吸收，不会滞留在肠道发酵产气。患者可以参考以下表格来戒口或选择食物：

类别

FODMAP (尽量避免)

FODMAP (安心进食)

蔬菜类

大蒜、西兰花

茄子、蕃茄

水果类

苹果、熟香蕉

奇异果、蓝莓

奶制类

牛奶、牛油

杏仁奶、芝士

蛋白质

焗豆、红腰豆

鸡蛋、肉类

Q9：点样先可以拥有一个「唔容易受伤的铁胃」？

想摆脱「玻璃肚」，日常保养要做到3部曲

  1. 建立「个人不耐受食物表」： 每人体质不同，多尝试并记录哪些食物会令自己

  2. 适，少食多餐。

  3. 按型格调整饮食： 腹泻型要避开高油脂食物、生菜及咖啡因；便秘型则可多摄取燕麦、蒟蒻等优质纤维。

  4. 规律作息与充足睡眠： 让肠道神经得到充分休息。

Q10最后，有什么提醒市民注意？食咩药都无用！

全港打工仔注意，有一个生活习惯不改，食咩药都无用！那就是「长期压抑情绪与缺乏运动」。 现代香港人生活节奏极快，很多人一边食药一边疯狂OT。如果无法保持正面心境、适时释放压力，并养成规律的运动习惯来促进肠脏健康蠕动，肠躁症是极难断尾的。如身体持续不适，谨记及早进行验血、大便化验或照肠镜检查，了解自己的肠道状况！

撰文：香港肠胃肝脏科专科 陈沛然医生

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