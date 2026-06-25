5岁癌童珀榆完成首次免疫治疗 获资助解燃眉之急 港妈感激：小朋友精神有好转！

早前《星岛头条》报道，5岁男童珀榆确诊俗称「儿童癌王」的神经母细胞瘤，妈妈为近百万港元的免疫治疗费用忧心不已。最新消息传来：珀榆已获机构资助免疫治疗，资金问题圆满解决！妈妈更透露，儿子刚完成第一次免疫治疗，副作用比预期温和，精神更迅速恢复，令她大感安慰。

资金问题获解决 妈妈心情豁然开朗

珀榆妈妈接受访问时，语气比上次轻松不少：「小朋友已得到机构资助免疫治疗，资金问题已经解开」，更表示「现在心情已经好好多」，她感谢社会各界的关心，未来会专注照顾儿子的健康。

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首次免疫治疗顺利 副作用轻微

珀榆数日前完成了第一次免疫治疗，妈妈形容过程比想像中顺利：「副作用包括肚痛、肚泻、手脚麻痺同疲倦，但比我想像中细」。她大感安慰：「完成第一次免疫治疗后，珀榆好快就回复返原来嘅精神——呢个就系家长最想见到嘅一面。」她期望随着治疗推进，儿子的状况会越来越好。

回顾抗癌之路：从确诊到正面迎战

珀榆最初只是间歇性脚痛、流鼻血，也曾痛到动弹不得。妈妈多次带他求医，却因他玩手机时精神不俗而被判断「冇事」。数日后情况急转直下，最终确诊神经母细胞瘤——一种常见于5岁前儿童的恶性肿瘤。

医生表示，珀榆需完成5次化疗。政府标准治疗存活率约五成，若加做免疫治疗可提升至七成，但每针索价24万港元，一般需注射3至4针，合共近百万，政府未有资助。珀榆妈妈坦言，普通打工仔难以一下子拿出24万。幸得学校、保良局及医务社工协助，申请交通及药物等资助，减轻负担。

孩子愿康复后去韩国旅行

珀榆上星期开始第2次化疗，出院后仍需注射「升白针」提升免疫力。体重变轻，出现食欲不振、疲倦及脱发。妈妈每日为他黏走掉落的头发，并安慰他康复后会再生。饮食方面必须「全熟」，所有食物经100度高温煮熟，生冷食物及未经加热的奶制品一概禁止。

尽管经历种种痛楚，珀榆依然乐观，喜欢看韩国「吃播」影片，盼望康复后去深圳吃串烧、去韩国旅行。妈妈承诺，待他康复便兑现承诺。

正面迎战 每步都是小胜利

珀榆妈妈坦言，神经母细胞瘤极难早期确诊，常至扩散才被发现。她呼吁家长，若孩子持续有流鼻血、发烧等症状，必须加倍留意，不能单凭「精神不错」便判断无事。珀榆妈妈形容这一年半的治疗是「打大佬」，但每次听到「指数正常」都是一次小胜利。她期望儿子能早日康复，一家人实现去旅行的承诺。

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