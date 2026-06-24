银屑病不是传染病？元凶是免疫系统失调全身发炎 即学抗炎饮食/护理秘诀

不少人一听到「牛皮癣」（银屑病），便退避三舍，误以为是具传染性的皮肤病。事实上，银屑病是一种慢性自体免疫系统失调疾病，并不具传染性。其核心病理在于发炎因子导致皮肤细胞更新周期异常加快，未完全脱落的角质细胞堆积，形成银白色鳞屑斑块。这不仅是皮肤问题，更属全身性发炎疾病。在漫长的「抗炎」路上，除了配合药物治疗，日常的皮肤护理、饮食与生活方式调整，才是稳定病情及预防共病的关键。

修复受损皮肤屏障 必学3大护理

由于银屑病患者的皮肤屏障功能受损，极易变得干燥、龟裂并引起剧烈瘙痒。在日常护理上，应留意以下三大原则：

【同场加映】银屑病症状+银屑病易与湿疹混淆？延误治疗恐致关节变形 引发糖尿病、心血管病

1. 温水沐浴与保湿

洗澡时应使用温水，避免水温过热及使用含有香料或刺激性成分的清洁用品。沐浴后应立即涂抹成分温和、无香料的润肤露，以维持皮肤湿润，减少因过度搔抓而引发「同形反应」（即皮肤受损处诱发新皮损）的风险。

2. 头皮与指甲护理

若头皮受影响，洗头时应以指腹轻柔按摩，并依照医生指示使用处方洗发产品；指甲亦应定期修剪平整，保持清洁完整，防止不经意抓破皮肤，降低细菌感染风险。

3. 避免过度日晒：适度晒太阳

适度晒太阳对部分患者有益，但过度曝晒可导致皮肤灼伤并加剧发炎。外出时宜做好防晒措施，避免在烈日下曝晒。

吃对食物 击退发炎诱因

银屑病引发的全身性发炎，会增加心血管疾病与代谢共病的风险，建议在生活上采取以下「抗炎」策略：

均衡饮食：有助减轻身体整体发炎水平。患者日常可多选择天然原型食物（如新鲜蔬果及肉类）、富含 Omega-3 脂肪酸的深海鱼及地中海饮食模式；同时应避免加工食品和高糖饮料，以免诱发体内发炎蛋白释放。

戒除烟酒：吸烟与饮酒会加重病情，降低治疗效果，应积极戒除。

放松身心：心理压力会刺激神经内分泌系统释放发炎因子。建议患者透过恒常运动、静观练习或冥想来放松，预防病情因压力恶化。

定期覆诊验血 勿乱试偏方

银屑病是一场持久战，患者需要养成定时覆诊的习惯，并按医生指示定期验血。在药物治疗方面，千万不要因症状变化而自行加减药物，或是误信偏方。尤其外用类固醇使用不当，可能导致病情反弹，甚至恶化成危及生命的红皮病型或脓疱型银屑病。

总括而言，透过正确的皮肤护理、调整生活方式，以及遵从专业指引用药覆诊，银屑病患者同样能重拾良好生活质素。

撰文：香港都会大学护理及健康学院讲师陈咏珊

延伸阅读：皮肤炎｜男子皮肤溃烂20年原因不明 医生教吃1类食物1周即好转

---