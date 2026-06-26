世界杯2026｜伊藤洋辉眉毛成热搜！日本中坚无惧白斑症 刻意保留特征背后原因极感人！

世界杯2026｜今届2026年世界杯决赛周除了球技激战，绿茵场上也写下了不少有趣人物故事。当全世界的球迷开始在疯狂搜寻日本国家队后卫27岁伊藤洋辉的名字时，并非因为他射入了世界波，而是因为他右边眉毛周围有一块明显的白色斑块。这让电视机前的观众大惑不解，误以为那是绷带或是受伤留下疤痕，乍看之下甚至以为是贴了胶布。

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伊藤洋辉眉毛｜伊藤洋辉「白眉战士」的由来

事实上，这位现效力德甲豪门拜仁慕尼黑的日本中坚患有「白斑症（Vitiligo）」，亦即曾影响一代天王巨星米高积逊（Michael Jackson）的同一种病症。这种疾病会令皮肤某些区域失去黑色素，进而转化为白色。它不会导致身体功能残疾，更不会影响伊藤洋辉的视力、行动力或球场表现，但在世界杯这个全球最大的体育舞台上，这道独特的痕迹却化作了比任何数据更有力量的防线。

小学时期求医4次嫌麻烦放弃

谈到自己的「招牌白眉」，伊藤洋辉坦言这并非后天受伤所致：「在我小学三年级的时候，身体开始出现一些白蚀症的症状。起初我有去医院求医，医生说透过治疗是可以治愈的。但接受了一段时间的治疗后，由于医院离家比较远，加上我觉得去医院实在太麻烦，求医了三、四次便决定放弃。」即使长大后成名，常被问到会否考虑彻底根治，他也抱著豁达的精神，认为「不治好也没所谓」，这个特征从未让他感到难堪。相反，他更希望大众能记得一个有著「白眉毛」的伊藤洋辉。

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刻意保留特征 为同病孩童带来梦想与勇气

让伊藤洋辉决定大方公开并拥抱这个病症的转捩点，源于两年前他回到家乡用餐时的一场偶遇。当时他遇到一名同样患有白斑症的男童，其情况比伊藤更严重，甚至有一大片头发都变成了白色。「家长告诉我，那孩子一直将我当成偶像般崇拜。这对我来说意义重大。」伊藤洋辉感性地表示，那次经历让他意识到，自己在场上的自信能够激励更多人，以生命影响生命：「如果我表现活跃，能让患上同一个病的人更有精神，那我想成为给予他们梦想与勇气的人。」在今届世界杯对阵荷兰及突尼西亚的赛事中，伊藤凭借一贯的冷静与果断在后防线拼搏，许多日本球迷指出，看到他在最高舞台上展现自信，正是患有白蚀症的孩童最需要的强心针，让他们相信病症绝不会决定人生能达到的上限。

9成属非节段性白蚀 医学界现行控制疗法

医学上，白蚀症（又称白癜风）是一种与免疫系统相关的慢性疾病，临床上并无性别差异。其病征主要是皮肤出现异常的色素脱失状况，原因是由于皮肤中产生色素的黑色素细胞功能丧失所致。医生通常会将其分为「节段性」及「非节段性」白蚀症，其中后者最为常见，占临床总数约九成。

白蚀症3大常见症状：

斑块状皮肤失色： 初期通常会出现界线明确的椭圆形白斑，多见于手部、脸部及身体开口处（如生殖器周围）。

毛发过早变白： 白斑区域的毛发会过早变白或变灰，包括头皮、睫毛、眉毛或胡须（如伊藤洋辉的右眉）。

黏膜组织褪色： 严重时，口腔和鼻腔内部的黏膜组织也有机会失去原本的颜色。

虽然白蚀症目前在医学上无法完全根治，但现行的治疗方案主要以控制症状、阻止白斑扩散及改善外观为目的，常见方法如下：

外用药物治疗： 涂抹皮质类固醇霜以促进色素沉著，或使用他克莫司（Tacrolimus）及吡美莫司（Pimecrolimus）药膏，对小面积的白斑尤为有效。

光学疗法（光疗）： 透过窄频紫外线（UVB）光疗来刺激黑色素细胞沉著，或采用补骨脂素配合紫外线（PUVA）疗法，以增强黑色素细胞的活跃度。

外科手术及微整： 对于病情稳定的患者，可考虑进行植皮手术、水泡移植（将健康色素皮肤移植至患处），或透过医学纹身技术，将色素植入脱色的皮肤中。

资料来源：综合资料

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