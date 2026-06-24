9岁女童狂饮水！暴瘦7公斤误当肠胃炎 惊揭患一型糖尿病 即睇8大征兆

一提到糖尿病，许多人直觉以为是「食甜嘢太多」或「肥胖」所致，却忽略了部分类型的糖尿病其实是由基因或自体免疫系统引发，其初期症状极具隐蔽性。临床上，不少儿童患者出现异常口渴、频频饮水、体重无故骤降等糖尿病隐形症状时，家长往往误以为只是天气热或肠胃不适，因而延误医治。早前便有一名9岁女童因出现上述病征，短短两个月内暴瘦7公斤，送院急救时血糖已飙升至惊人的 537mg/dL，更一度并发严重的酮酸中毒陷入命危，幸经医疗团队全力抢救才捡回一命。

9岁女童异常口渴 暴瘦7公斤误当肠胃炎

丰原医院儿科主治医师马志豪分享病例，该名9岁女童在确诊前两周，身体已陆续发出不寻常的急性讯号，包括极度疲倦、呼吸急促以及异常口渴。当时女童每天狂饮水，体重却在两个月内暴瘦了7公斤，期间更伴随腹痛与便秘。家人起初以为只是普通肠胃病，并未太过在意。直到女童的病情急转直下，呼吸愈来愈急促，甚至喘到无法开口说话，家属才惊觉事态严重，随即将她送往急症室。经抽血检查发现，女童的血糖值已高达 537mg/dL（正常空腹血糖应低于 100mg/dL），并引发严重的糖尿病酮酸中毒、急性脱水及肺部感染，一度需插管并使用呼吸机及强心药物抢救。

【同场加映】糖尿病饮食｜吃燕麦血糖不降反飙升？营养师拆解4类市售燕麦 必学最佳食法助稳血糖

一型糖尿病非因嗜甜

医生指出，这名女童罹患的是「第一型糖尿病（一型糖尿病）」，这属于一种自体免疫疾病，患者发病与日常摄取多少糖分或甜食并无直接因果关系。一型糖尿病常见于儿童及青少年族群，发病主因通常与特定基因有关，并在环境刺激或病毒感染下诱发了自体免疫反应。此时，患者体内的免疫系统会失常，错误地攻击并破坏胰脏中分泌胰岛素的 $\beta$ 细胞，导致胰岛素分泌严重不足或完全缺乏。由于血液中的葡萄糖无法被送入细胞转化为能量，便会滞留在血管中引发高血糖。

目前该名女童经治疗后已平安出院，但由于胰脏功能受损，后续仍需要长期接受胰岛素注射治疗，并定期规律监测血糖，以维持健康生活。(图片取自：丰原医院)

隐形症状「三多一少」须即就医

由于一型糖尿病的初期症状如疲倦、腹痛等，极易与普通感冒或急性肠胃炎混淆，导致许多临床个案在确诊时，往往已经演变成糖尿病酮酸中毒等随时致命的危急状况。

医生强烈提醒家长，当发现家中孩子出现「喝多、尿多、吃多，但体重反而减轻」这类经典的「三多一少」隐形症状时，切勿掉以轻心，应尽快带子女到医院接受血糖检查。目前该名女童经治疗后已平安出院，但由于胰脏功能受损，后续仍需要长期接受胰岛素注射治疗，并定期规律监测血糖，以维持健康生活。

【同场加映】常吃全麦方包恐血糖飙升？医生揭3大「健康食物」暗藏陷阱 学3大口诀助稳血糖

血糖多少属超标？小心糖尿病8大初期征兆

本港医管局指，糖尿病是一种代谢失调的慢性疾病。当胰脏分泌的胰岛素不足，或胰岛素不能发挥功能时，血糖便会不正常地升高，导致糖尿病。其中，第2型糖尿病占所有病例超过九成，主要与不良饮食习惯、肥胖及缺乏运动等因素有关。身体细胞对胰岛素产生抗拒，无法有效吸收及利用葡萄糖，导致过多糖分积存在血液。

血糖过高可引致脂肪及蛋白质代谢紊乱，长远更会引起多个身体系统及器官破坏，包括心血管、视网膜、神经、肾脏等。根据美国糖尿协会的提议，血糖异常及糖尿病的标准如下：

空腹血糖异常：空腹血糖介乎「≥5.6mmol/L」至「<7mmol/L」

血糖耐量异常：餐后2小时血糖介乎「≥7.8mmol/L」至「<11.1mmol/L」

空腹血糖异常及血糖耐量异常都属于前期糖尿病

糖尿病：空腹血糖≥7mmol/L，或餐后2小时血糖>11.1mmol/L

糖尿病初期症状：

部分患者在患病初期可能会出现以下征状：

经常口渴 小便频密 感到饥饿 体重下降 容易疲倦 视力模糊 伤口不易愈合 皮肤痕痒，女性或会出现阴部发痒的情况

资料来源：丰原医院、医管局

延伸阅读：专家票选15大降血糖食物 第1名击败洋葱/秋葵 抗发炎增免疫力