唔除鞋就入屋超污糟！直击96%鞋底暗藏恶心细菌 专家教4大清洁贴士 门口常备消毒酒精都有用

你相信自己天天穿出街的鞋子，竟然比家中的座厕还要污糟吗？不少香港人习惯一进屋才在玄关脱鞋，甚至直接将外出的鞋子穿进客厅。不过，有胸腔暨重症专科医生黄轩引用海外大学的权威研究报告，对大众发出健康警告：我们日常穿著的鞋子表面，平均布满了高达42万只病菌；尤以外出鞋的「鞋底」最为高危，高达96%都沾满了可怕的「粪便细菌」。如果大家在日常生活中蹲下绑鞋带、碰触鞋子后不马上洗手，这些恶心病菌就会秒速上身，被神不知鬼不觉地带进屋内。

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96%鞋底隐藏「粪屎菌」

医学专家黄轩发表文章《鞋子满满病菌，你都不知？》指出，由于我们天天穿著鞋子走遍大街小巷、公厕或公共交通工具，鞋子表面、鞋底以至鞋带，在无形中早已沾满各式各样的病毒与细菌。其中直接接触地面的「鞋底」，更是重灾区。研究显示，高达96%的鞋底都验出「粪屎菌」——亦即临床上常见且极易致病的大肠杆菌、克雷伯氏肺炎菌以及粘质沙雷氏菌。我们每日走在路上，到处都是肉眼完全看不到的粪便病菌。

绑鞋带成为播毒陷阱

除了鞋底，最容易被大家忽略的防护盲点就是「鞋带」。很多时候，鞋带在走路时松脱，任由其在地面上拖行磨蹭，此时鞋带就会像吸尘机一样吸满地面上的各式粪屎病菌。当我们蹲下重新绑紧鞋带时，手指就会直接沾染到这些可怕的致病菌。如果绑完鞋带后贪方便没有立刻洗手，随后又直接用手拿东西吃、揉眼睛或触摸口鼻，这些粪屎病菌就会恰恰好被顺手送入体内，导致「病从口入」。

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防菌进屋4大守则

想要彻底杜绝鞋底细菌污染家居，医生建议市民应在日常生活中建立以下四个良好的卫生习惯，确保细菌病毒不会跟著进屋：

屋外脱鞋与消毒： 回家开门后，切勿马上踏进屋内。建议在门外先为鞋子进行简单消毒再脱鞋。若环境不允许在屋外脱鞋，也必须在进门后，立刻将外出鞋放入鞋柜，或固定放在一个「污染专区」，千万不要穿著出入屋内其他地方。

严格区分室内外鞋： 屋内应准备固定的室内拖鞋，将室内与室外鞋严格区分，尽量避免光著脚踏在客厅地板上，减少交叉感染的风险。

定期清洗消毒鞋履： 对于帆布、人工皮革或其他织物制成的布鞋，可定期放入洗衣机以低温清洗；至于皮鞋及工作鞋，则可用稀释酒精进行表面擦拭与消毒。

门口常备消毒酒精： 建议在家门口或玄关显眼处，摆放一罐75%的消毒酒精。无论是穿鞋、脱鞋还是绑鞋带后，都顺手喷一喷清洁双手。当然，碰触鞋子后彻底用枧液洗手，才是最根本的防病之道。

资料来源：黄轩《鞋子满满病菌，你都不知？》

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