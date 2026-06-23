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韩剧《 铁拳教育 》爆红！专家拆解「不打不成器」的迷思 体罚言语羞辱会致脑损伤？

医生教室
更新时间：18:00 2026-06-23 HKT
发布时间：18:00 2026-06-23 HKT

改编自人气网漫的韩剧《铁拳教育》在Netflix上架后爆红，故事讲述执法单位「教权保护局」以暴制暴、深入校园处理欺凌问题，节奏明快，大快人心，旋即引发教育界和家长热烈讨论。然而，现实中「不打不成器」的「铁拳教育」，又是否真的有效？

铁拳教育会带来脑神经伤害？

重症科医生黄轩在个人Facebook发文警告，长期以高压、恐惧和暴力管教孩子，不仅影响情绪，可能造成大脑结构的实质伤害，呼吁家长「别让拳头成为孩子一生的伤口」。黄轩医生引用行为医学及神经科学研究指出，长期暴露于体罚或言语羞辱环境下的孩子，大脑会持续分泌高浓度压力荷尔蒙皮质醇，导致：

  • 前额叶皮质体积减少：此区域负责理性思考、决策、情绪调节与冲动控制。受损后，孩子未来更难控制行为。

  • 杏仁核过度活化：负责处理恐惧的杏仁核变得异常敏感，孩子长期处于「战或逃」的防卫状态，容易将外界无意举动误判为敌意。

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此外，当施暴者同时是孩子的照顾者时，孩子会陷入「不安全依附」的矛盾——想寻求安慰，却又害怕带来恐惧的人，这种认知失调会破坏大脑的依附系统，长大后更容易出现焦虑型或逃避型依附关系。

铁拳教育会带来心理创伤？

  1. 心理创伤：长期被打骂的孩子，更容易出现焦虑、抑郁、自卑，严重或持续的体罚可能增加创伤后压力症候群（PTSD）风险。

  2. 易有暴力倾向：孩子学到「遇到问题就用拳头解决」，未来人际关系中更容易出现暴力倾向。

  3. 亲子关系疏离：恐惧只能换来短暂服从，却换不到真正的信任。孩子长大后，往往更不愿意向父母倾诉心事。

  4. 大脑发展受阻：持续高压与恐惧环境，影响情绪调节、学习能力及自我控制能力。

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比铁拳教育更有效的方法？

黄轩医生建议家长采用以下正向策略：

  • 冷静后再管教，而非情绪失控时处罚
  • 清楚告知规则与后果，建立一致的界线
  • 用鼓励取代羞辱，用示范取代暴力
  • 让孩子理解「为甚么错」，而不是只记得「很痛」

真正的教育，是让孩子愿意相信你。「拳头或许能让孩子安静一时，但唯有尊重、耐心与陪伴，才能让孩子学会一辈子的品格与责任。」黄医生强调，「铁拳伺候无法教会孩子明辨是非，而是教会孩子如何避免被抓到。」

资料来源：重症科医生黄轩

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