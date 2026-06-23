非本地培训医生丨日籍医生驻威院8年救主动脉瘤病人 手绘图像与病患沟通 助港医掌握开放式主动脉手术技术

日籍医生藤川拓也透过「非本地培训医生」途径驻守威院8年，他不仅带来了香港极需的开放式主动脉手术技术，更靠著亲手绘画的手术图，让配合广东话翻译务求令病人多一份安心。

放弃赴欧洲深造：来香港是为了帮助更多病人

据医院管理局在Facebook发文分享，2015年，藤川医生首次来港出席国际医学会议，因而结识了现任新界东医院联网心胸外科组主任黄鸿亮教授（当时为医院管理局顾问医生），两人一拍即合。当时藤川医生原定前往比利时进行训练交流，但由于黄教授的部门正渴求人手，遂诚邀他来港协助。藤川医生最终于2017年以访问学者身份加入中大医学院，并于2018年透过非本地培训医生（NLTD）途径正式加入医管局。

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促使他改变人生轨迹的，是一份舍己为人的情操。藤川医生坦言：「去欧洲，是为我自己；来香港，是为了支持我的朋友，帮助更多病人。」 这个信念，让他展开了在香港近十年的行医之旅。

填补本地技术空缺 成功救治逾90宗危急个案

黄鸿亮教授以「挚友」来形容藤川医生，并指藤川医生的父亲为他命名为『拓也』，正是寓意探索与开拓：「藤川医生在公在私的确人如其名，他为香港带来难能可贵的医疗技术，帮助团队开拓新发展。」

黄教授解释，由于香港与日本的心胸外科训练有所不同，而藤川医生正好擅长开放式胸腹主动脉手术，完美填补了本地医疗技术的空缺。自他加入威院团队后，已协助进行逾90宗同类手术，成功将大量患有主动脉瘤、主动脉撕裂的危急个案，化险为夷。

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靠亲笔手绘图与同事配合广东话 务求令病人多一份安心

藤川医生回想初来香港时，已经觉得香港的公营医疗系统非常完善。为了让自己更快融入团队，他总是主动花心思，经常手绘画图像。藤川医生对于能在拯救病人生命之外，分享自己的经验及技术以提升本地医护的相关知识，感到很有意义。为了减少团队对高难度手术的疑问，藤川医生会在术前亲手绘画手术程序图，让参与的医护同事同步了解细节。更重要的是，这些手绘图成为了他跨越语言障碍、与病人沟通的最佳工具。藤川医生表示，面对本地病人时，他会展示画好的图像，并由身边的医护同事以广东话代为解说，务求令病人在术前多一份安心，这种勤勉认真的态度深受同事的尊重。

对于藤川医生透过NLTD途径加入，黄教授高度肯定其成效：「NLTD能将香港缺乏的专业技术引进来，令更多有需要的病人得到适切医治，实属一个很有效的渠道。藤川医生的到来著实加大了我们的人手资源，他的友好性格亦提升了同事之间的士气。」藤川医生亦向有意来港发展的海外医生大力寄语：「香港拥有优秀的公营医疗系统，为海外医生提供一个很好的平台进行临床实践及研究，加上香港医生多能以流利英语交流，同事之间的沟通非常顺利。」他更坦言自己十分热爱香港的生活，休假时最爱挑战不同的行山径。

资料来源：医院管理局

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