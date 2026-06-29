癌细胞扩散上脑 66岁退休工程师北上接受质子治疗 命悬一线寻找生存机会：最想多谢太太对我嘅照顾！｜健康专访

近年，越来越多港人选择北上求医，面对庞大医疗开支，内地医疗凭借显著的价格优势，成为不少本地基层以至中产家庭的「第二条出路」。除了两地药物审批、营运成本的差异，高端医疗技术的普及化亦是关键。以能够精准杀灭癌细胞、大幅减少对周边健康组织伤害的「质子治疗」为例，在香港主要由养和医院提供，一个完整疗程的费用约为港币14万至46万元不等。若将目光投向大湾区，有机会为一个生死边缘挣扎的家庭点亮续命微光。

66岁工程师退休生活突遇肺癌噩耗

现年66岁的港铁退休工程师卢锦全，日常喜欢做Gym、打高尔夫球、画国画，生活充满文艺与运动气息。可惜命运弄人，2024年10月，他确诊患上肺癌，平静的生活瞬间被这道晴天霹雳打破。

确诊初期，卢先生的癌细胞已出现转移，压迫著脑下垂体约2厘米范围。他随即在香港圣德肋撒医院接受了5次电疗。随后于2025年2月，他的左边盘骨亦需要留在该医院接受电疗；直至同年6月，他的腰椎位置再度出现问题，同样在香港接受了放射治疗。

抗癌之路一波三折。卢先生当时正服用第三代标靶药，却在不久后发现身体开始产生了约15%的抗药性。踏上抗癌之路开始，他的主诊医生建议他到深圳购买标靶药物，他继而发现两地药费的差距：「香港伊利沙伯医院一个月要港币3万5千元，但在港大深圳医院，每个月只需港币约5千元。」

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香港深圳医疗收费相差5倍 无奈挣扎：呢个病仲要长期斗争

2025年6月至8月期间，卢先生转用了一款名为「伏美替尼」的抗癌药。可惜到了同年10月，头部再度发现肿瘤。这次他决定正式转向内地医疗体系，前往深圳港大医院接受10次电疗。这一次的跨境尝试，让他深刻体会到两地医疗收费的巨大鸿沟，回忆道：「在深圳港大医院做10次电疗，价钱约6万元。如果留在香港做，基本上约30万是跑不掉的，香港足足贵5、6倍！」

完成电疗后，深圳的医疗团队同时为他的肺部进行抽针及DNA检测。结果显示，原本患有非小细胞肺癌的他，在左边肺部同一个位置，又演变出另一种「小细胞癌」。在港大深圳医院进行这项精准的DNA检测，费用为2万元人民币，而他第一次在香港做类似检测时，花费高达10万港元：「看到价钱后，香港那边直接翻5倍。」卢先生吐露最现实内心挣扎：「点解我会咁有决心（回北上就医），我事实上保险冇晒，唔系话我再使5、6万就可以断尾，呢个病仲要长期斗争，你又会唔会死得，要与癌共存。」

赴广州寻高端质子治疗 最快3天内「搞掂」

踏入2026年1月，卢先生开始感到头晕。起初速度和频率并不明显，但短短两个星期内，头晕的症状愈发严重，甚至影响到日常活动。此时距离农历新年大约还有两周，他向港大医院查询，得到的答复是癌细胞已压迫著脑干，由于他早前已接受过10次传统电疗，该部位无法再承受常规放疗。「那时在星期五，我透过朋友联络到广州泰和肿瘤医院的肿瘤科医生，对方随即帮我预约了星期一就诊。」卢先生当机立断，星期一早上便乘坐高铁直奔广州。医生检查后表示可以处理，建议为他进行10次当前最先进的质子治疗。

为了确保治疗的精准度，院方为他量身订造了一个固定头部的「帽子」和专用牙胶：「你要咬著牙胶，头、颈、牙齿全部固定不能动。」星期一做完准备功夫，星期三便正式开始接受治疗。谈到质子治疗与传统电疗的分别，他形容：「电疗就像『直通车』，辐射线会一直穿透身体；但质子电疗是高端医疗，辐射线一进去，到了指定位置（肿瘤）就会停下来，不会再前进破坏健康组织，因此对身体的破坏性极低。那部仪器非常先进，置身其中感觉就像身处太空总署一样。每次听完两首歌，大概6至7分钟就做完了，过程中完全不痛。」他随后幽默地补上一句：「至于说有什么痛呢？就是荷包痛！10次疗程买单要19万元人民币，这笔费用已包办了所有医生费、设计费及住院费。」再补充：「人哋个价钱起码比你平5倍，咁你所有嘅医疗你都用5倍来计，我想问，香港同大陆饮餐茶，(价钱)相差1倍至2倍，但医疗相差5倍。」

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癌指数由47暴跌至3水平：感恩家人没有离开我

完成质子治疗后，由于肿瘤不再压迫神经，卢先生在治疗第二天起，困扰多时的头晕症状便完全消失，至今未有复发。不过，广州医生严肃地告诫他，由于这已经是第三次出现癌细胞「上脑」，且属于扩散速度极快的小细胞癌，回到香港后必须立刻进行全身化疗。

回港后，经友人介绍，他前往深圳招商力宝太子湾医院接受化疗，目前已完成了4次疗程（预计进行4至6次）。虽然化疗的药物具有累积毒性，令他在第三次疗程后感到极度疲倦、胃口欠佳且白血球指数偏低，需要延迟两周进行巩固治疗，但他认为这一切付出都是值得的。「第三次化疗之后，我的癌指数已经跌到很低，和正常人一模一样！」他的癌指数在确诊初期高达47，随后跌至17，如今已降至近乎正常的3。与此同时，其肺部肿瘤已缩小了足足50%，只剩下1.5厘米。

这场漫长而惊心动魄的跨境抗癌仗，不仅治愈了卢先生的身躯，更让他对不离不弃的家人充满感激。回首在生死边缘徘徊、面对庞大医疗开支与身心折磨的至暗时刻，他感叹：「回内地接受治疗的时候，最难挨的时候，家人没有离开我，太太绝对支持。」

经历这场跨境抗癌仗，卢先生明言这为港人的抗癌路提供多一个选择，香港只有养和医院提供质子治疗，费用动辄超过百万港元，令人望而却步；相反，广州泰和肿瘤医院这类高端治疗已成常态，医生经验丰富。他透露：「绝对可以信赖这个国内的医疗系统」，现时深圳和广州大型医院所使用的医疗仪器，不论在先进程度还是规格上可媲美香港，北上医病确实为港人开辟了保命新曙光。

文：Daniel

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