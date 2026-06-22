Save Lily｜2个月大Danny发烧须「抽脊髓」父母赶赴医院守候 附脑膜炎风险/症状与预防

「Save Lily」事件中的「非常父母」曾先生及关小姐涉虐儿一事，获不少港人关注，其次子Danny本月初起由社会福利署接管及照顾。Danny周日（21日）晚上因发烧及出现紧急情况，被送往东区医院接受腰椎穿刺术（俗称「抽脊髓」）。其父母曾先生及关小姐接获通知后，立即赶赴医院了解情况。曾先生表示，当晚约10时接获通知指Danny出现紧急情况，需要进行脊椎手术，十分担忧。宝宝「抽脊髓」原来是颇为常见的检查？

「抽脊髓」腰椎穿刺术｜用于诊断脑膜炎

关小姐指，据了解Danny于当日下午约3时在收容所内被发现发烧，由职员送往律敦治医院，其后转送至东区医院。曾先生透露，Danny此前曾到家庭医生及明爱医院求诊，初步检查未有异常，今次突然发烧及需要接受腰椎穿刺，令他们感到非常突然。两人期望能直接从医生口中了解情况，并探望儿子。

原来初生婴幼儿（特别是3个月以下），若出现发烧、活力差或食欲不振、免疫系统尚未健全，极易并发脑膜炎。

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根据港怡医院资料，腰椎穿刺术是利用细针穿过脊椎骨间的空隙，到达腰部脊髓附近，抽取少量脑脊髓液进行化验。这项程序主要用于：

诊断中枢神经系统感染，例如脑膜炎、脑炎

怀疑颅内出血，如蜘蛛网膜下腔出血

测量颅内压

排出过多脑脊髓液以缓解颅内压

诊断影响大脑和脊髓的代谢疾病

根据医管局资料，目前没有任何抽血或影像检查可以取代腰椎穿刺去确诊脑膜炎，这也是诊断脑膜炎最安全、可靠的方法。由于脑膜炎可致命或导致严重后果，及早诊断及治疗至关重要。抽取的脑脊髓液会送往实验室进行生物化学检测及显微镜检查，数小时内可获得初步结果，其余细菌和病毒化验则需进一步处理。

「抽脊髓」腰椎穿刺术｜程序与风险

进行腰椎穿刺时，医护人员会安排幼童侧卧，双膝弯曲靠近腹部，头部俯向胸前，呈虾米姿势。如有需要，医生会给予镇静剂或局部麻醉。完成消毒后，医生将穿刺针插入脊椎，收集脑脊髓液标本，然后移出针头并盖上无菌纱布。

常见风险：

约40%病人会出现短暂性头痛和背部疼痛

较罕见但严重的并发症包括颅内压突然变化、神经损伤、出血、脑脊液渗漏等

术后护理：

幼童需平卧6至12小时

完全清醒后方可恢复饮食

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脑膜炎感染｜症状与预防

衞生署指出，脑膜炎双球菌感染主要经飞沫或直接接触呼吸道分泌物传播，潜伏期为2至10天，一般为3至4天。

常见症状：

流行性脑膜炎 ：发高烧、剧烈头痛、颈部僵硬、嗜睡、呕吐、畏光、红疹

：发高烧、剧烈头痛、颈部僵硬、嗜睡、呕吐、畏光、红疹 脑膜炎双球菌血症：突发性发烧、剧烈头痛、皮肤出现瘀斑、休克

严重情况可导致脑部损害、智力受影响、失聪，甚至致命。侵入性感染更可引致关节炎、心肌炎或肺炎。

预防措施：

接种疫苗：本港注册的脑膜炎双球菌疫苗包括MenACWY及MenB两类，建议高风险人士咨询医生。 保持卫生：勤洗手，咳嗽或打喷嚏时掩口鼻。 避免挤迫：尽量避免到人多挤迫的地方。 远离病患：避免与发烧或剧烈头痛病人密切接触。 留意病征：若出现突发性发烧、剧烈头痛、皮肤瘀斑、颈部僵硬等症状，应立即求医。

资料来源：港怡医院、衞生署

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