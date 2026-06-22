施可莹离世｜生前申请成「大体老师」遗爱人间 捐遗体助医科生学习｜即睇港大中大遗体捐赠计划
发布时间：12:22 2026-06-22 HKT
曾担任韩星及泰星见面会司仪及ViuTV节目主持的施可莹（Lillian），日前不敌卵巢癌离世。她在抗癌后期，因身体虚弱无法继续化疗，毅然决定申请成为「大体老师」，将遗体捐赠予医学院作教学用途。她生前指：「我想做个有用嘅人，所以申请做大体老师，希望可以帮到更多未来的同学，相信大家都会支持嘅。」《星岛头条》为大家详细拆解「大体老师」计划的意义、登记方法及常见问题，让有意于离世后为医学教育出一分力的人士了解如何实践这份心意。
施可莹离世｜大体老师是甚么？遗体捐赠有何意义？
施可莹在生命最后阶段，选择成为「大体老师」，以另一种方式继续贡献社会，这份无私的大爱，令人动容。到底大体老师是甚么？遗体捐赠有何意义？
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「大体老师 / 无言老师」是医学院对遗体捐赠者的尊称。医科生透过解剖学习，才能真实掌握人体结构、生理与病理变化，而这些知识无法单靠书本、电脑软件或模型取代。每一位捐赠者，都是学生最重要的「无言老师」，用身体教导未来医生如何尊重生命、医治病人。
施可莹离世｜如何登记成为大体老师？港大与中大的安排
香港目前有2所大学设有遗体捐赠计划，分别为香港大学及中文大学：
香港大学医学院「大体老师遗体捐赠计划」
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登记资格：年满18岁的香港居民。
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登记方法：可于网上登记或下载表格，邮寄／电邮／传真至港大遗体捐赠计划办公室。登记后约两个月内会收到捐赠卡。
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捐赠流程：离世后，家属须于办公时间内致电港大（港大遗体捐赠计划热线：3917 6334），职员会评估遗体是否适合捐赠，并协调运送、文件等事宜。
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服务期限：遗体一般留校3个月至4年不等，视乎教学或研究需要。
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致敬仪式：每次解剖课前均会举行庄严的致敬仪式，学生会默祷1分钟，并撰写反思文章，表达对大体老师的感恩。
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中文大学医学院「无言老师」遗体捐赠计划
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登记资格：任何成年人士，可于网上登记或致电热线（中大无言老师计划热线：3943 6050）索取表格。
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捐赠流程：离世后，亲友须于办公时间内联络中大，并办理相关文件。家属可选择在医院举行简单告别仪式，或于殡仪馆仪式后由殓葬商将遗体送至大学。
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服务期限及致敬：与港大类似，教学结束后会举行撒灰仪式，并设有「无言老师」纪念墙。
成为大体老师/无言老师有甚么程序？
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离世后家属须于办公时间内联络大学计划办公室。
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若选择丧事从简，可委托大学联络食环署运送遗体；若先举行丧礼，则由家属自费聘用殡仪商运送遗体至大学。
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大学会承担遗体运输及火化费用（惟若家属自费举行殡仪，相关费用须自理）。
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每位大体老师完成使命后，大学会向家属发出感谢状。
注意：没有亲友协助人士，可预先授权社福机构（如圣雅各福群会、东华三院、香港明爱等）代办后事，并交代捐赠意愿。
施可莹离世｜遗体什么情况下会被拒绝？
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非自然死亡（如意外、自杀）、溺毙、遗体严重破损、腐坏、严重水肿、体重超过80公斤、过度消瘦、境外死亡、高危传染病、法医解剖过等。
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医学院存放空间饱和时，亦可能暂停接收，届时已登记人士优先。
施可莹离世｜已登记器官捐赠，仍可做大体老师？
曾有网民建议施可莹损赠器官予有需要人士，施可莹回复指：「cancer唔捐得，已问」，原来一般癌症患者都不适合捐赠器官，因为癌细胞有机会透过血液或淋巴系统扩散，器官移植受赠者可能会感染或发展出癌症。
另一方面，已成功登记器官捐赠的人士，仍可做大体老师；中大遗体捐赠计划鼓励先捐器官救人，再捐遗体教学；器官捐赠后，遗体仍可能适合部分教学用途，但需经医学院评估。
施可莹离世｜已登记做大体老师，家人可以反对吗？
已登记做大体老师，家人是可以反对的。遗体捐赠登记没有法律效力，最终决定权在直系亲属。因此，登记前应与家人充分沟通，并可考虑委托执业律师订立遗嘱。
施可莹离世｜教学完成后，骨灰如何处理？
教学完成后，家属可领回骨灰自行安放，或申请政府骨灰龛位、撒灰花园等。港大及中大均会协助安排火化，并通知家属领取骨灰。中大于将军澳华人永远坟场设有「无言老师」撒灰专区，每年举行纪念仪式。
卵巢癌8大常见症状 常腹胀是警号？
根据医管局资料，由于卵巢深入在骨盆腔内的深处，早期的卵巢癌征状并不明显，卵巢癌还有以下征状，请特别注意：
- 持续及日益严重的胃痛
- 消化不良
- 腹部不适
- 肚胀
- 小便频密
- 大便困难
- 性交时疼痛
- 腰背痛
7类患人卵巢癌风险高 从未生育人士要留意
根据医管局资料，以下7类人士，罹患卵巢癌风险较高：
卵巢癌7大高危因素
- 比一般女性较迟停经
- 从未生育
- 家族有人曾患卵巢癌（尤其是母亲、姊妹、姑、姨）
- 体重超标，食用过多脂肪
- 有自然流产或不孕现象
- 曾罹患乳癌
- 停经后使用荷尔蒙补充疗法超过5年
如何预防卵巢癌？5种人风险较低？
在日常生活如何预防卵巢癌？医管局列出4大方法，有助减低风险；另指出，有5种人患上这种癌症机率较低。
4招减低患卵巢癌风险：
- 饮食要均衡、避免日常饮食摄取过量脂肪
- 保持适量运动
- 保持情绪稳定，注意抒缓精神压力
- 长期卵巢功能失调的妇女，须积极接受治疗
5类人患卵巢癌风险较低：
- 服用口服避孕药超过5年
- 怀孕最少一次
- 以母乳喂哺婴儿
- 曾接受输卵结扎手术
- 曾接受子宫颈切除手术
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