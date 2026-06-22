施可莹离世｜生前申请成「大体老师」遗爱人间 捐遗体助医科生学习｜即睇港大中大遗体捐赠计划

曾担任韩星及泰星见面会司仪及ViuTV节目主持的施可莹（Lillian），日前不敌卵巢癌离世。她在抗癌后期，因身体虚弱无法继续化疗，毅然决定申请成为「大体老师」，将遗体捐赠予医学院作教学用途。她生前指：「我想做个有用嘅人，所以申请做大体老师，希望可以帮到更多未来的同学，相信大家都会支持嘅。」《星岛头条》为大家详细拆解「大体老师」计划的意义、登记方法及常见问题，让有意于离世后为医学教育出一分力的人士了解如何实践这份心意。

施可莹离世｜大体老师是甚么？遗体捐赠有何意义？

施可莹在生命最后阶段，选择成为「大体老师」，以另一种方式继续贡献社会，这份无私的大爱，令人动容。到底大体老师是甚么？遗体捐赠有何意义？

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「大体老师 / 无言老师」是医学院对遗体捐赠者的尊称。医科生透过解剖学习，才能真实掌握人体结构、生理与病理变化，而这些知识无法单靠书本、电脑软件或模型取代。每一位捐赠者，都是学生最重要的「无言老师」，用身体教导未来医生如何尊重生命、医治病人。

施可莹离世｜如何登记成为大体老师？港大与中大的安排

香港目前有2所大学设有遗体捐赠计划，分别为香港大学及中文大学：

香港大学医学院「大体老师遗体捐赠计划」

登记资格 ：年满18岁的香港居民。

登记方法 ：可于网上登记或下载表格，邮寄／电邮／传真至港大遗体捐赠计划办公室。登记后约两个月内会收到捐赠卡。

捐赠流程 ：离世后，家属须于办公时间内致电港大（ 港大遗体捐赠计划热线：3917 6334 ），职员会评估遗体是否适合捐赠，并协调运送、文件等事宜。

服务期限 ：遗体一般留校 3个月至4年 不等，视乎教学或研究需要。

致敬仪式：每次解剖课前均会举行庄严的致敬仪式，学生会默祷1分钟，并撰写反思文章，表达对大体老师的感恩。

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中文大学医学院「无言老师」遗体捐赠计划

登记资格 ：任何成年人士，可于网上登记或致电热线（ 中大无言老师计划热线：3943 6050 ）索取表格。

捐赠流程 ：离世后，亲友须于办公时间内联络中大，并办理相关文件。家属可选择在医院举行简单告别仪式，或于殡仪馆仪式后由殓葬商将遗体送至大学。

服务期限及致敬：与港大类似，教学结束后会举行撒灰仪式，并设有「无言老师」纪念墙。

成为大体老师/无言老师有甚么程序？

离世后家属须于办公时间内联络大学计划办公室。 若选择丧事从简，可委托大学联络食环署运送遗体；若先举行丧礼，则由家属自费聘用殡仪商运送遗体至大学。 大学会承担遗体运输及火化费用（惟若家属自费举行殡仪，相关费用须自理）。 每位大体老师完成使命后，大学会向家属发出感谢状。

注意：没有亲友协助人士，可预先授权社福机构（如圣雅各福群会、东华三院、香港明爱等）代办后事，并交代捐赠意愿。

施可莹离世｜遗体什么情况下会被拒绝？

非自然死亡（如意外、自杀）、溺毙、遗体严重破损、腐坏、严重水肿、体重超过80公斤、过度消瘦、境外死亡、高危传染病、法医解剖过等。

医学院存放空间饱和时，亦可能暂停接收，届时已登记人士优先。

施可莹离世｜已登记器官捐赠，仍可做大体老师？

曾有网民建议施可莹损赠器官予有需要人士，施可莹回复指：「cancer唔捐得，已问」，原来一般癌症患者都不适合捐赠器官，因为癌细胞有机会透过血液或淋巴系统扩散，器官移植受赠者可能会感染或发展出癌症。

另一方面，已成功登记器官捐赠的人士，仍可做大体老师；中大遗体捐赠计划鼓励先捐器官救人，再捐遗体教学；器官捐赠后，遗体仍可能适合部分教学用途，但需经医学院评估。

施可莹离世｜已登记做大体老师，家人可以反对吗？

已登记做大体老师，家人是可以反对的。遗体捐赠登记没有法律效力，最终决定权在直系亲属。因此，登记前应与家人充分沟通，并可考虑委托执业律师订立遗嘱。

施可莹离世｜教学完成后，骨灰如何处理？

教学完成后，家属可领回骨灰自行安放，或申请政府骨灰龛位、撒灰花园等。港大及中大均会协助安排火化，并通知家属领取骨灰。中大于将军澳华人永远坟场设有「无言老师」撒灰专区，每年举行纪念仪式。

卵巢癌8大常见症状 常腹胀是警号？

根据医管局资料，由于卵巢深入在骨盆腔内的深处，早期的卵巢癌征状并不明显，卵巢癌还有以下征状，请特别注意：

持续及日益严重的胃痛

消化不良

腹部不适

肚胀

小便频密

大便困难

性交时疼痛

腰背痛

7类患人卵巢癌风险高 从未生育人士要留意

根据医管局资料，以下7类人士，罹患卵巢癌风险较高：

卵巢癌7大高危因素

比一般女性较迟停经 从未生育 家族有人曾患卵巢癌（尤其是母亲、姊妹、姑、姨） 体重超标，食用过多脂肪 有自然流产或不孕现象 曾罹患乳癌 停经后使用荷尔蒙补充疗法超过5年

如何预防卵巢癌？5种人风险较低？

在日常生活如何预防卵巢癌？医管局列出4大方法，有助减低风险；另指出，有5种人患上这种癌症机率较低。

4招减低患卵巢癌风险：

饮食要均衡、避免日常饮食摄取过量脂肪

保持适量运动

保持情绪稳定，注意抒缓精神压力

长期卵巢功能失调的妇女，须积极接受治疗

5类人患卵巢癌风险较低：

服用口服避孕药超过5年

怀孕最少一次

以母乳喂哺婴儿

曾接受输卵结扎手术

曾接受子宫颈切除手术

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