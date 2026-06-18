中大医学院破解肝癌耐药关键：巨噬细胞「喂养」癌细胞  动物实验证联合疗法有效 料4至5成患者受惠

肝癌位列本港第3大癌症杀手，免疫疗法虽为一线治疗，惟高达8成患者最终出现耐药性，治疗失效。香港中文大学医学院成功拆解当中机制，发现体内一种名为「TREM2+ LAM」的巨噬细胞，除清除凋亡细胞外，竟会将脂肪酸「回收」并运送予癌细胞，犹如「喂食」，同时改变癌细胞基因、导致耐药。团队估计未来可惠及4至5成肝癌病人。

巨噬细胞「喂养」癌细胞成关键

肝癌是本港常见恶性肿瘤之一，大部分患者确诊时已属晚期，无法接受手术切除。免疫检查点抑制剂（ICB）是现时晚期肝癌的一线治疗方案，但临床数据显示，高达八成的患者在治疗一段时间后会出现耐药性，令治疗失效。肝癌细胞能适应免疫疗法而产生耐药性，具体机制始终未明。中大医学院生物医学学院郑诗乐教授的团队进一步发现，一种名为TREM2+ LAM的巨噬细胞扮演了关键角色。

（左起）中大医学院生物医学学院郑诗乐教授；中大医学院生物医学学院博士后研究员梁之娴博士；叶氏家族基金肿瘤学教授兼中大医学院肿瘤学系陈林教授。

巨噬细胞素负责清除外来分子、细菌及已凋亡的细胞。然而，团队发现，在肝癌患者的肿瘤内，TREM2+ LAM不仅执行「除废」功能，更会将凋亡细胞释出的脂肪酸「回收」，并透过囊泡运输方式运送给癌细胞，犹如「喂食」癌细胞，提供养分；它同时会改变癌细胞的基因表达，从而增强肿瘤对免疫疗法的耐药性。

小鼠实验证实联合疗法有效

团队分析发现，多数接受PD-1抑制剂治疗的肝癌患者，其肿瘤内的TREM2+ LAM数量会增加，而这种增加与患者治疗后的存活率较差有明显关联。这意味著TREM2+ LAM不仅是耐药性的关键推动者，更可作为预测治疗效果的潜在生物标记。

团队在小鼠实验中，同时使用免疫药物及抑制TREM2+ LAM的药物，4星期后肿瘤明显缩小，且未见明显副作用，初步显示此联合免疫疗法安全有效。

专家：精准治疗是关键

团队已就TREM2+ LAM的应用申请专利，目前正与药厂商讨筹备临床研究，以证实抑制TREM2+ LAM的联合免疫疗法具有精准治疗的效用及安全性，预料需时2至3年才有结果。

中大医学院肿瘤学系教授陈林教授指出，是次成果令人鼓舞，相信针对TREM2+ LAM的联用免疫治疗，可为现时无法受惠于免疫治疗的患者带来曙光，估计可惠及最多4至5成的肝癌病人。此成果不但有望延长晚期肝癌患者寿命，将来更有机会扩展应用在其他同样充斥TREM2+ LAM的癌症，让更多人受惠。

郑诗乐教授补充：「对肝癌而言，若能及早辨识哪些患者对免疫治疗无效，哪些人可受惠，我们便能提供更具针对性的治疗方案」，也可避免不必要的副作用和延误。

陈林教授表示，团队期望获取更多数据，「希望能够将晚期肝癌患者的存活率延长2至3成」。他指出，香港每年约有1,800宗肝癌新症，其中约一半患者无法接受手术切除，这群无法切除及局部治疗的人士，正是免疫治疗针剂的适用对象。

文：Irene

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