端午节｜常疲倦/胃胀恐是湿气重？中医教煲6款汤水茶饮清热祛湿 易生暗疮痱滋可多吃绿豆？

端午节临近，天气又湿又热，经常觉得头重重、胃胀？有中医教煲6款汤水及茶饮，也助清热祛湿。若是湿热体质易生暗疮和痱滋可以多吃甚么？

中医教煲6款汤水茶饮清热祛湿 易生暗疮痱滋可多吃绿豆？

注册中医师钟蔼銮在其Facebook专页发文指，端午节临近，老一辈常说「端午至，五毒出」，这里的毒并非指蛇虫鼠蚁，而是提醒大家要提防湿热。若经常觉得头重重、身体充满黏腻感，或者无论睡多久都觉得不够精神，甚至面对最爱的食物，吃两口就觉得顶住个胃。这些不适症状正是湿气在体内作怪的表现。她为大家推介6款简单易整的汤水茶饮，以及多款日常祛湿食材，不用吃药挨针，也能轻松将体内湿气赶走：

中医教煲6款汤水茶饮清热祛湿

1.荷叶薏米水

材料：薏米30克、干荷叶5克、水1.5升。

做法：将材料加水煲30分钟，可当作日常水分补充饮用。

功效：清热利水。

2.干荷叶泡茶

材料：干荷叶5至10克。

做法：滚水焗15分钟即可饮用。

功效：祛湿减重。

3.玉米须茶

材料：玉米须 20克（约两撮）、水1升。

做法：加水煲10分钟或焗20分钟，当作水分饮用。

建议：非常适合经常觉得双脚肿胀的人士。

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4.四神汤

材料：薏米、莲子、淮山、茯苓。

功效：健脾祛湿，药性温和。

建议：若想更方便，可购买现成的四神粉冲服。

5.绿豆沙

功效：清热解毒。

6.冬瓜汤

功效：清热解毒。

除了上述茶饮，钟医师亦列出了多款日常容易买到的祛湿食材，建议大家平时可以顺手买：

薏米、棉茵陈、栀子、藿香、赤小豆、冬瓜、山药、芡实、苦瓜、马齿苋、大蒜、白扁豆、茯苓、陈皮、干姜、白寇仁、小茴香、草果、莲子、荷叶、玉米须、绿豆、木瓜、无花果、苹果。

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钟医师教大家分辨2大常见体质，并选择最适合的食材：

湿热体质（舌苔黄、易出暗疮/痱滋）： 应多选用绵茵陈、栀子、藿香、绿豆、苦瓜及马齿苋，清热泻火。

寒湿体质（怕冻、手脚冰冷、大便烂）：在煮菜或煲汤时，应多加干姜、陈皮、扁豆、山药、白寇仁、小茴香及草果，以助驱寒化湿。

3大祛湿小贴士 睡前这样做也有效

除了从饮食入手，钟医师亦强调日常习惯对排湿同样重要：

善用抽湿机： 尽量将室内相对湿度保持在50%至60%之间，避免身体被环境湿气缠扰。

尽量将室内相对湿度保持在50%至60%之间，避免身体被环境湿气缠扰。 适量出汗： 透过步行、拉筋或做家务等活动让身体微微出汗，这等同于帮身体祛湿排水。但切记出汗后必须抹干身体，避免吹风。

透过步行、拉筋或做家务等活动让身体微微出汗，这等同于帮身体祛湿排水。但切记出汗后必须抹干身体，避免吹风。 睡前暖水浸脚：睡前可用暖水加入几块姜片浸脚约15分钟。

资料来源：注册中医师钟蔼銮

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