港男打第9针新冠疫苗 背后原因有洋葱 附接种安排 BB小童成人打针时间

一名香港男子日前在网上分享接种第九剂新冠疫苗的记录，随即引来大批网民讽刺，有人将打针比喻为「吸毒」或「储印花换礼物」。事主以幽默回应，并引用人工智能（AI）数据反驳「疫苗致癌」的质疑，强调「做人要科学」，没有证据显示新冠疫苗会致癌。事件再次引发大众对新冠疫苗接种必要的讨论。

第9针为保护家人 自费接种无怨言

事主解释，家中有105岁长者，为保护家人，全家均按时接种疫苗，更指「我病咗要出去住酒店隔离」，今次更是自费接种。此言一出，舆论随即逆转，不少网民留言「加油」表示支持。

（Threads帖文截图）

新冠肺炎症状与长新冠风险

衞生防护中心早前提醒，新冠病毒已成为本港风土病，活跃程度会出现起伏，市民应按专家建议，根据个人风险和上一次接种疫苗的时间，适时接种初始剂次或加强剂，以减低重症和死亡风险。衞生署表示感染新冠肺炎的症状，有部分与流感相似，症状如下：

新冠肺炎特征

常见病征包括发烧、干咳及感到疲乏

其他病征包括丧失味觉或嗅觉、鼻塞、结膜炎、喉咙痛、头痛、肌肉或关节疼痛、皮疹、恶心或呕吐、腹泻、发冷或晕眩

最严重可出现呼吸困难、胸口痛或精神混乱、呼吸衰竭、急性呼吸困难综合症（ARDS）、败血症和败血症性休克、血栓栓塞、多重器官衰竭等并发症

有些儿童和青少年会出现多系统炎症综合症（MIS-C），导致多重器官衰竭和休克。

在传播途径及潜伏期方面，新冠病毒可以经呼吸道的飞沫、触摸被病毒污染的表面或物件、短距离气溶胶或空气传播，潜伏期的估计大多是1至14天。部分患者在康复后，仍可能出现「新冠肺炎长期综合后遗症」（长新冠）。「长新冠」的常见症状包括疲倦、气促、认知功能障碍、头痛、胸痛、关节疼等，可能会对日常生活带来影响。

新冠疫苗接种安排 有效期至几时？

政府「2019冠状病毒病疫苗接种计划」下提供的部分疫苗有效期即将届满，新一批疫苗预计于今年第四季陆续运抵本港，期间合资格人士将短暂无法免费接种，有需要者应及早预约。现时计划提供的LP.8.1疫苗，其有效期分别为：

6个月大至11岁人士：疫苗接种服务提供至2026年7月10日

12岁或以上人士：疫苗接种服务提供至2026年9月5日

根据联合科学委员会最新建议：

6个月至4岁幼儿（未曾感染） ：建议接种2剂初始剂次，间隔最少28天。为确保在疫苗有效期前完成接种，应于2026年6月12日或之前接种第一剂。

5岁或以上人士（不论曾否感染） 及 6个月至4岁曾感染幼儿：只需接种一剂即可完成初始剂次。

哪些人可免费接种新冠疫苗？

香港新冠疫苗接种计划列明，所有6个月大或以上的合资格香港居民均可免费接种疫苗，只需透过政府网上预约平台预约在指定私家诊所新冠疫苗接种站、指定衞生署或医院管理局诊所，即可免费接种。

合资格优先组别人士包括：

居于安老院舍的人士 65岁或以上居于社区的长者 50至64岁有长期病患的人士 6个月大或以上免疫力弱的人士 孕妇

除指定获豁免组别外，一般不合资格，需考虑自费接种。他们不论过往已接种多少剂疫苗，于接种上一剂疫苗或感染新冠病毒（以较后者为准）最少6个月后，均应适时接种加强剂。

资料来源：Threads

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