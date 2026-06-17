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心脏病发未必胸口痛？揭糖尿病/长者/女性最易出现隐形警号｜附6大酸痛麻痺症状

医生教室
更新时间：16:00 2026-06-17 HKT
发布时间：16:00 2026-06-17 HKT

提起心脏病发作，许多人脑海浮现的画面，是患者突然脸色苍白、紧按胸口、痛苦倒地。然而，这种「荷里活式」情节往往令人对心脏病发的症状产生误解。香港衞生署数据显示，心脏病长期位列本港3大杀手之一，其中冠心病最为普遍。临床发现，约2至3成急性心肌梗塞患者发病时并无明显胸痛，反而出现其他容易被忽略的症状，错失黄金抢救时机。

心脏病｜胸痛非唯一警号 6大酸痛麻痺症状

国际研究显示，因胸痛到急症室求诊的患者中，最终仅约一成确诊为急性冠状动脉综合症，其余多由胃酸倒流、肌肉或骨骼问题引起。反映胸痛不一定代表心脏病发；反之，心脏病发亦未必出现胸痛。当心脏缺血时，不适感可延伸至胸口以外部位。常见非典型警号包括：

  • 其他部位酸痛或麻痺：不适感扩散至肩膀、手臂（不限于左侧）、颈部、下巴、上背部或上腹部，出现莫名且持续的酸痛、拉扯感或麻痺。
     
  • 上腹闷胀不适：易被误认为消化不良，表现为上腹部突发性的闷胀、揪紧感，甚至伴随类似胃酸倒流的恶心与呕吐。
     
  • 突发性全身反应：在没有剧烈活动下，身体突然大汗淋漓、呼吸困难、极度疲倦或头晕。

心脏病｜3大高危族易有「无痛性」心脏病

1. 糖尿病患者

长期高血糖会损害神经系统，令痛觉变得迟钝。医学文献报告指出，约有2至4成患者发病时并无明显胸痛，仅表现为突发性的极度疲倦、呼吸困难或头晕。

2. 长者

随着神经系统退化，长者对内脏痛楚的敏感度会显著降低。发病时或完全没有胸痛，仅会出现晕眩或神智不清，甚至突然倒地。

3. 女性

女性在急性心脏病发时，较常出现背痛、下巴酸痛、恶心或极度疲倦等较为分散的症状，极易被误当作「太累」或「消化不良」而延误求医。

心脏病｜把握黄金时间 打破刻板印象

心脏病发并不一定以剧烈胸痛呈现，尤其是上述高危人士更应提高警觉。若在休息或轻度活动期间，身体任何部位突然出现绷紧、压迫感或不适，伴随无故冒冷汗、心跳加速与气喘，并持续数分钟未有好转，或随时间愈趋强烈，切勿因「不够痛」而延误求医。

主动识别身体发出的隐形警号，一旦怀疑，应尽早求医检查，方能及时接受适切治疗，保障生命安全。

 

撰文：香港都会大学护理及健康学院高级讲师李咏诗

延伸阅读：中风康复新突破！每日3次呼吸训练「坐住做」 防跌兼改善平衡

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李咏诗香港都会大学护理及健康学院高级讲师简介:

香港中文大学理学硕士，具备基层医疗健康护理注册后证书及注册护士资格。现负责护理实务教学，并积极投入社区健康推广。日常定期主讲公众讲座，带领学生走入社区提供健康筛查与照护知识。同时筹办海外交流项目以扩阔学生视野，培育具备多元思维与人文关怀的护理专才。

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