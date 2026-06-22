5岁男童患儿童癌王 硬净港妈剖白「预咗1年半打大佬」寄语家长勿轻视持续肚痛/流鼻血/发烧｜健康专访

5岁男孩珀榆，被诊断患上俗称「儿童癌王」神经母细胞瘤，普通孩子上学玩乐之际，珀榆要面对的却是插喉、抽血、化疗、疼痛等一个个的难关，瘦弱的身驱下藏著巨大力量。珀榆妈妈由最初的难以置信，到选择正面迎战：「预咗1年半打大佬」，并呼吁其他家长：「如果小朋友持续有流鼻血、发烧等症状，真的要加倍留意，可能是身体发出的警号。」

反复脚痛流鼻血 医生误以为精神无碍

妈妈忆述，儿子珀榆最初只是间歇性脚痛、流鼻血，也曾肚痛到动弹不得。妈妈带他多次求医，但医生见他玩手机时精神不错，便说「冇嘢啦，返屋企啦」，也未能成功找出病因。几日后，珀榆的情况急转直下，肾上腺发现阴影，脊椎及颈部疼痛，最终确诊「神经母细胞瘤」，一种常见于5岁前儿童的恶性肿瘤，医学界称为「儿童癌王」。

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免疫治疗每针24万 政府未有资助

医生告诉珀榆妈妈，珀榆需要完成5次化疗，政府提供的标准治疗方案只有约5成存活率；若能加做免疫治疗，则可提升至7成。但免疫治疗针每针索价24万港元，平均需要注射3至4针，即合共近百万港元，且政府未有资助。

「一个普通打工仔，一下子要拎24万出嚟，真系好难。」珀榆妈妈坦言，幸好儿子的学校、保良局及医务社工纷纷伸出援手，协助申请各种资助，包括交通津贴（如往返医院的的士费用）、部分药物开支等。她感激地说：「有人帮手，就觉得安心好多。」

孩子心愿：康复后去韩国旅行

为了方便照顾，珀榆妈妈带着儿子与婆婆同住将军澳，爸爸则与奶奶同住，珀榆与10岁的姐姐亦分开生活。爸爸是家庭经济支柱，珀榆妈妈则全天候照顾儿子的日常生活。「虽然好辛苦，但我哋都系正面面对，觉得一年半嘅治疗，打大佬啫，打完就冇事。」她期望免疫治疗可以顺利完成，进一步提高儿子的存活率。

尽管经历针药、抽血、胸口插「喉仔」等痛楚，珀榆依然保持乐观，他热爱美食，闲时喜欢看韩国「吃播」YouTube影片：「我好返之后要去深圳食串烧、去韩国旅行。」珀榆妈妈承诺：「好，我哋储钱，好返就买机票去韩国玩。」

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化疗副作用多 饮食极严格

珀榆目前刚开始第2次化疗，每次住院约3至4日，出院后仍需定期返回医院注射「升白针」（提升白血球数目），以增强免疫力。而化疗后亦要注意身体状况，「小朋友一发烧就好大件事，因为免疫力低，随时有生命危险。」珀榆妈妈描述：「珀榆体重由18磅跌至15磅」化疗亦导致孩子食欲不振、疲倦，开始出现脱发。但母子俩乐观面对，珀榆妈妈每日用胶纸黏走掉落的头发，并安慰孩子：「医好之后就会再生返。」

饮食方面需严格遵守「全熟食」原则，所有食物必须经100度高温煮熟，生冷食物如雪糕、未经彻底加热的奶制品一律禁止，水果如香蕉、苹果要煮熟才能进食。妈妈说：「一丁点细菌都唔可以，因为唔知边样嘢会影响到佢嘅身体。」

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港妈自责 吁留意孩子持续症状

「有时候小朋友发烧，我会觉得可能系身体差，但其实可能系一个警号。」但珀榆妈妈也明白，神经母细胞瘤极难早期确诊，很多时候要到扩散了才检查出来。「我成日觉得，如果当时医生唔系因为见到佢玩手机就话佢冇事，可能可以早啲发现。」

她呼吁其他家长：若孩子有持续的症状，例如流鼻血、发烧，真的要更加留意。「小朋友嘅嘢唔可以靠『觉得佢精神』就断定冇事。」

无惧「打大佬」愿战胜癌魔

访问尾声，记者听到珀榆妈妈的声音虽然疲惫，却充满力量：「我哋预咗呢一年半都系度打大佬，但每次听到医生话『今日指数OK，可以返屋企』，就已经系一个小胜利。」她感谢所有帮助过他们的人，并期望将来儿子康复后，可以一家人去韩国玩，兑现承诺。愿这个5岁的小战士可以早日战胜癌魔，健康快乐！

文：Irene

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