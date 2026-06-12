全城关注HPV！医生揭单一性伴侣也可感染 女教练11个月由阴转阳 坦言「HPV与私生活是否混乱无关」

近日「播毒渣男」事件引发全城对HPV病毒的关注，但公众对HPV仍存有不少偏见与误解，例如「只有生活滥交才会感染」等。事实上，HPV极为普遍，据统计，高达80%曾有性生活的人士一生中至少感染一次。香港中文大学医学院家庭医学专科陈婉晴医生指出，超过9成感染者毫无病征，潜伏期可长达10至20年。

HPV无分男女 单一性伴侣也有机会感染

HPV主要经皮肤或黏膜直接接触传播，目前已知超过150种基因型，分为「高危型」及「低危型」。高危型HPV 16及18型是引致子宫颈癌、肛门癌、口咽癌等癌症的主因，高达90%的子宫颈癌及90%的肛门癌与之相关。低危型则可引致性病湿疣（椰菜花）。

近日「播毒渣男」事件引发全城对HPV病毒的关注，但公众对HPV仍存有不少偏见与误解，例如「只有生活滥交才会感染」等，事实上高达80%曾有性生活的人士一生中至少感染一次。

香港中文大学医学院家庭医学专科陈婉晴医生指出，超过9成感染者毫无病征，潜伏期可长达10至20年。

健身教练Ruby生活健康，但在一次常规年度体检中，短短11个月内由「HPV阴性」转为「阳性」。

香港中文大学生物医学学院客座副教授招彦焘博士澄清，传统子宫颈抹片检查（柏氏抹片）只能侦测细胞有否异常病变。

陈医生强调，只要有性生活，即使只有单一性伴侣，甚至初次性行为，亦有机会透过皮肤接触感染。加上，HPV传播性极高，单一性伴侣同样有感染风险，加上安全套无法覆盖阴囊、大腿内侧等皮肤接触部位，无法100%阻隔HPV。伴侣检测阴性亦未必等于安全，因为常见检测只针对高风险型别，未必涵盖低危型；不同采样部位（如子宫颈、口腔、肛门）结果各异，且病毒量低时可能未能检出。

真实个案：女教练11个月由阴转阳

健身教练Ruby生活健康、饮食定时、运动充足，但在一次常规年度体检中，短短11个月内由「HPV阴性」转为「阳性」。她坦言：「大众总觉得生活不检点才会染病，但我用自身经历证明，HPV无处不在，与私生活是否混乱无关。」其实大多数人在感染后，只要保持良好的生活作息，病毒完全有机会被自身的免疫系统清除。

她与伴侣坦诚沟通、积极跟进，最终成功康复。「正因为我养成定期筛查习惯，才能在毫无症状下及早截击病毒。」Ruby呼吁：「不论男女，都应放下尴尬，将HPV筛查视为常规体检。」

【同场加映】男女都会感染HPV病毒 1类人风险达8成 医生解构高危因素/预防方法/疫苗选择

HPV尿液测试 男女适用

香港中文大学生物医学学院客座副教授招彦焘博士澄清，传统子宫颈抹片检查（柏氏抹片）只能侦测细胞有否异常病变，而HPV检测是直接找出病毒源头，灵敏度更高。

随着基因科技突破，最新的非侵入性尿液检测透过专利DNA浓缩技术，可达至99%以上准确度，能检测14种HPV病毒类型，无痛、无创、免却尴尬，男女适用，大幅提升筛查意愿。招博士提醒，市面上部分「HPV快测」产品未注明准确度或只能显示强弱阳性，消费者应选择具临床验证、信誉良好的品牌。

接种疫苗＋定期筛查

世界卫生组织（WHO）已订下2030年消除子宫颈癌目标，包括90%女孩15岁前接种疫苗、70%妇女接受高效筛查、90%确诊者获得治疗。除了接种HPV疫苗及进行安全性行为，有性接触的人士应定期进行子宫颈抹片或HPV DNA检测。一旦结果呈阳性，无需恐慌，应尽快求医，守护自己及伴侣。

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