深圳女周身痕、皮肤变黄 揭患「小癌王」胆管巨型肿瘤逾10cm 附胆管癌5大警号
更新时间：16:08 2026-06-11 HKT
发布时间：16:08 2026-06-11 HKT
发布时间：16:08 2026-06-11 HKT
现代人少不了加班、挨夜、食外卖；原来这些不良习惯分分钟是催命符！深圳一名女子因全身皮肤剧烈痕痒、发黄求医，不幸确诊「地狱级」高危「小癌王」——胆管癌，更切出逾10cm的「巨型肿瘤」，相当惊人！「癌王」胰脏癌就听得多，到底「小癌王」是甚么？
胆管癌｜深圳女全身痕痒难忍 患逾10cm的「巨型肿瘤」
内媒报道，深圳一位科技公司工作的谢女士，因长期加班、熬夜、饮食不定时，以高油高盐的外卖为主。某天她突然发现右上腹隐痛，随后眼白及皮肤明显变黄，尤如开了「暖黄滤镜」，加上全身奇痒难耐，整晚睡不著，谢女士形容「恨不得想用钢丝球搓自己」，最终前往深圳大学总医院求诊，确诊为Ⅳ型肝门部胆管癌。
谢女士患上Ⅳ型肝门部胆管癌，属于胆管癌中最凶险的一种。肿瘤如树根缠绕肝管交界，手术风险极高。经多专科团队会诊，医生利用3D腹腔镜进行9小时手术，成功切除逾10cm的「巨型肿瘤」并重建胆管。谢女士术后恢复良好，已顺利出院。
这个案例提醒大家，看似普通的皮肤痕痒，可能是身体发出的重要警号。
胆管癌｜被忽略的「小癌王」
在众多癌症中，胰脏癌常被称为「癌王」，而胆管癌属罕见恶性肿瘤，又有「小癌王」之称。胆管癌发生在胆管上皮细胞，分为肝内、肝门部及远端三类。因其发病隐匿、早期临床症状不明显，患者确诊时病程多属中晚期，整体预后较差；港大医学院资料显示，即使接受正规医学治疗胆管癌，5年存活率仍低于5%。
胆管癌｜5大身体警号勿轻视
胆管癌早期症状不明显，但肿瘤进展时会出现以下征兆：
- 黄疸：皮肤、眼白变黄，尿色深如浓茶，大便变浅色。
- 持续右上腹隐痛：隐痛或胀痛，易误以为胃病。
- 顽固皮肤痕痒：胆汁淤积刺激神经，普通止痒药无效。
- 消化不良：厌油腻、腹胀、恶心，因胆汁排出受阻。
- 体重骤降：期内无故消瘦、疲倦、食欲不振。
若出现上述症状，尤其同时多项出现并持续加重，应尽快求医，及进行肝功能和影像检查。
胆管癌｜谁是高危族群？
虽然病因尚未完全明确，但以下因素会显著增加风险：
- 胆管慢性发炎或结石
- 原发性硬化性胆管炎
- 先天性胆管囊性扩张
- 肝吸虫感染（常见于进食未煮熟淡水鱼）
- 长期接触化学致癌物、乙肝/丙肝、肝硬化、糖尿病、吸烟酗酒
胆管癌｜如何预防？
预防胆管癌，可以从生活细节入手：
- 积极治疗胆管结石、胆管炎等基础疾病，定期追踪。
- 饮食卫生：不吃生淡水鱼虾，减少腌制及发霉食物。
- 健康生活：戒烟限酒，规律作息，适量运动。
- 定期体检：高风险人士每年做超声波及肝功能检查，早发现早介入。
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