夏天喉咙痛发烧不只是中暑？医生揭6大夏季流行病毒！1类场所最易爆发手足口病

随着盛夏到来，香港气温持续飙升，各大医院及私家诊所亦迎来大批求诊个案，不少市民出现喉咙痛、咳嗽及发烧等不适症状。很多人误以为病毒只在寒冬肆虐，夏天出现不适只是单纯的热感冒或中暑。重症科医生黄轩在社交专页发文指出在亚热带与热带地区，夏天反而是另一波病毒大爆发的季节！

6大夏季流行病毒 高温多雨加速病媒蚊繁殖

1. 登革热高危期

夏季高温是登革热与日本脑炎传播的高峰期。登革热主要透过埃及伊蚊及白线斑蚊传播，当气温达到 25 至 32°C 时，最适合这些蚊虫繁殖。香港夏天常伴随午后雷暴、台风及「龙舟水」带来的豪雨，市区及郊野的积水容器随之激增。由于一只母蚊一次可产下数百颗卵，短短数周内便会形成大量病媒蚊，令屋苑和社区的传播风险大增。

2. 日本脑炎集中5至10月

日本脑炎的病媒蚊则以三斑家蚊为主，牠们特别喜欢水稻田、猪舍及沼泽地。夏季的高温、多雨以及农田蓄水环境，为其提供了绝佳的滋生条件，因此临床病例通常集中在 5 月至 10 月期间。

3. 肠病毒环境存活率极高

并非所有病毒都惧怕高温。以俗称「手足口病」的肠病毒为例，它最喜欢 20 至 30°C 的环境，且在日常环境中的存活能力极强。肠病毒可以在玩具、门把及桌面存活数天。夏季正值儿童户外活动与暑期兴趣班的高峰期，密集的人群接触极易在幼儿中心或校园内造成群体感染。

4. 新冠病毒全年流行化

近年医学研究发现，新冠病毒（COVID-19）的流行已不再完全受季节控制，更多是受到人群聚集、自身免疫力下降以及新变异株出现的影响。暑假旅游潮、各类节庆活动及家庭聚会大增，均加速了病毒的跨地域传播。

5. 呼吸道合胞病毒（RSV）

许多人以为炎夏待在室内很安全，其实市民长时间待在办公室、商场、餐厅、港铁车厢或飞机等密闭的冷气空间，空气不流通，反而更容易形成呼吸道合胞病毒（RSV）及新冠病毒的传播环境。

6. 汉他病毒暴雨肆虐

除了蚊叮传播，夏季暴雨和水浸亦会增加汉他病毒的暴露风险。此病毒并非由蚊子传播，而是经由接触老鼠的尿液、粪便或分泌物而感染。夏天豪雨频繁、市场及后巷环境潮湿，容易引致鼠类频繁活动，增加传播机会。

6大夏季流行病毒

医生教辨识6大病征防病毒肆虐

近 10 年最值得注意的趋势是全球暖化。气温持续上升及极端降雨增加，导致蚊子的活动季节不断延长。其结果是登革热的流行期变长、日本脑炎病媒蚊大增、RSV 的季节性变得模糊，而新冠病毒更呈现全年流行化。许多病毒已不再遵循传统教科书上的季节规律。张医生在临床观察中指出，夏天最常遇到的发烧病人，往往不是单纯的感冒。当市民出现以下征状时，切勿掉以轻心：

关键病征提示： 高烧、剧烈头痛、全身酸痛、出疹、意识改变、呼吸困难。

求诊时，除了考虑中暑外，医生亦会仔细询问患者的旅游史，并评估是否感染了登革热、日本脑炎、肠病毒、新冠病毒、RSV 或汉坦病毒等夏季常见感染症。医生提醒，夏季病毒大流行的核心原因，是「高温、多雨、蚊虫增殖、人群流动增加与冷气房群聚」共同作用的结果。因此，炎夏最需要提防的往往不是炎热本身，而是隐藏在高温与雨季背后的病毒威胁。出入人多密闭场所、前往外地旅游或进行户外活动时，均应做好个人卫生与防蚊措施。

资料来源：重症科医生黄轩

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