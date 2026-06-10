本港长者轻生个案年逾470宗 专家吁识别3大警号：一句问候可成转机

香港长者自杀问题持续严峻，2024年香港60岁或以上长者自杀个案达472宗，占整体自杀个案41%，情况不容忽视。每一宗悲剧都促使社会反思：我们是否可早一步伸出援手，为他们筑起防护网？

长者轻生念头 多重因素交织

长者萌生轻生念头，往往是身体、心理、社交三重压力的叠加：

身体健康：长期慢性疾病、持续疼痛、机能退化，令人感到无助。 心理健康：抑郁或焦虑症会大幅增加自杀风险。 社会及家庭：传统「养儿防老」观念减弱，与子女关系疏离，缺乏社区支援，加重无望感。

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识别自杀警号：言语、行为、情绪

及早识别长者的自杀警号至关重要，身边人一旦发现以下迹象，必须提高警觉：

言语警号：

常说「活着没意思」、「不想成为别人负担」

突然谈论身后事、分配遗物

行为警号：

疏离亲友、放弃平日兴趣

拒绝饮食或治疗

刻意储起药物或危险物品

情绪警号：

长期抑郁、焦虑、失眠

从极度低落突然变得异常平静（可能代表已下定决心）

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长者自我照顾 生活细节累积正能量

长者要维持身心健康、保持心境开朗，可从日常生活的多方面着手：

建立规律生活：建议每天进行适量运动（如散步、太极或伸展运动），并保持充足睡眠及均衡饮食。 保持社交联系： 主动参与社区中心活动、兴趣班或义工服务，扩阔生活圈子，避免长期独处。 主动表达情绪： 不要独自承受痛苦，多向家人、朋友、社工或医护倾诉。有需要时可致电24小时情绪支援热线，如「生命热线」（2382 0000）或「情绪通」（18111） 寻求协助。 配合治疗与培养寄托： 按时覆诊及遵从医嘱服药，稳定病情。同时可透过宗教信仰、培养兴趣或设立生活目标，建立精神寄托。

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亲友关怀筑防线

亲友的关怀是守护长者精神健康的重要防线。 在日常生活中，亲友可透过日常行动提供关怀，如电话问候、上门探访或邀请参与家庭聚会，让独居或缺乏社交的长者感受到被关心；细心观察长者的情绪变化，以同理心聆听，切勿轻视或责备。

若长者坦言有自杀念头，可直接但温和地问：「你最近是否有伤害自己的念头？」

尽快协助预约精神科或老人科医生、联络社工或致电危机热线

等候专业协助期间，安排有人陪伴，避免长时间独处

鼓励长者参与社区活动、兴趣班、义工服务；在能力许可下，让他们参与照顾孙儿、分享人生经验等家庭事务，都能增强存在感与被需要感。

跨界合作：政府与社福机构携手编织安全网

香港现时设有多项专业的长者自杀预防与支援服务：

政府层面

2025年7月建立首阶段「支援照顾者数据平台」，与房委会协作识别公屋高风险长者户，委托「关爱队」上门探访。截至今年4月底，关爱队已接触或探访逾3.5万个高风险户，并作出逾2,900次福利服务转介，包括安老、精神健康服务等。

医疗及社福层面：

医院管理局「防止长者自杀计划」（2002年起）：为有自杀倾向的长者提供精神科诊断及治疗。

衞生署长者健康中心：为会员提供健康评估，包括抑郁症状及自杀念头筛查。

社会福利署：透过长者中心、综合家庭服务中心及外展队，提供情绪支援及辅导。

社区支援：

非政府机构如「生命热线」、「香港撒玛利亚防止自杀会」、「香港大学防止自杀研究中心」，提供24小时热线、外展探访、小组活动及危机介入。

长者自杀问题需要整个社会共同面对。我们要传递一个清晰讯息：达情绪、寻求协助，是一种勇气，而非软弱。只要我们愿意多行一步，一句真诚温暖的问候，都可能成为挽救生命的关键。及早为有需要的长者寻求专业协助，减少悲剧发生。

撰文：香港都会大学护理及健康学院讲师关崇懿女士

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