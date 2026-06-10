长期食止痛药竟越食越痛？医生揭曾遇病人「一日食20粒」附药物过度使用风险

香港生活节奏急促，不少打工仔因沉重的工作压力而经常出现头痛问题。许多人习惯头痛时便自行服用坊间的止痛药，却往往分不清自己到底是普通头痛还是严重的偏头痛。HOY 资讯节目《健康关注组》特别邀请了脑神经科专科方嘉扬医生，以及注册营养师叶俊言（Vin），与大众一同深入关注「偏头痛」这个都市人常见的健康问题。

方嘉扬医生指出，其实香港的偏头痛发病率与全球各地相若，大约有12.5%的人受到偏头痛困扰。其中，这种痛楚主要集中在15至45岁的女性身上，女性患者的比例更明显高于男性，男女比例大约达到3至4比1。

荷尔蒙波动成女性偏头痛元凶 经期前后易触发双重痛楚

方嘉扬医生解释，女性偏头痛比例显著偏高，最明显的原因与女性的月经周期及周期性荷尔蒙失调有关。因此，许多女性患者在经期期间，不单要忍受经痛，同时还会出现剧烈的偏头痛；部分患者甚至只会在经期来临之际，才会触发偏头痛症状。

针对过去令不少病人束手无策的偏头痛，方医生透露，现时医学界已推出比较新型的药物。这类新药与「CGRP（降钙素基因相关肽）」有关，备有口服药和针剂两种形式，能有效阻止 CGRP 的传导，进而达到预防偏头痛及减低头痛严重性的效果。这项医学突破，为过去无法有效医治的长期患者带来了将情况控制良好的新希望。

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止痛药食太频密恐诱发反弹性头痛 每月服药逾10天属高危

不少港人遇到头痛就会过度依赖止痛药，方医生提醒，若经常服用止痛药，例如一个月内有超过 10 天以上都需要服药，除了未必能完全止痛外，更可能引发一种名为「过度药物使用头痛」（反弹性头痛）的并发症。

这类并发症会导致药物的效力逐渐减低，患者因而需要越吃越多。最终会演变成只要有一天停药，随之而来的头痛将会比过往的症状更加严重。方医生强调，这类患者是最需要透过预防性治疗来控制头痛病情的族群。

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盲目加量严重可致器官衰竭 日食逾20粒扑热息痛有危险

除了引发反弹性头痛，盲目增加止痛药的分量更会对身体器官造成不可逆转的伤害。医生指出，必须视乎患者服用哪一种止痛药而定。如果服用的是具消炎成分的止痛药，长期及大量服用会严重伤胃和伤肾，有机会引起胃炎或肾衰竭。

至于坊间最容易随处买到的「扑热息痛」（Paracetamol），如果服用数量过多亦有致命风险。方医生发出严厉警告，若市民在一天之内服用了超过10粒甚至20粒扑热息痛，将有机会引发急性肝衰竭。在严重情况下，患者可能会陷入昏迷，甚至面临生命危险。方医生亦透露曾揭曾遇有病人「一日食20粒」的情况，因此若头痛持续，应及早求医寻求正本清源的治疗方案。

资料来源： HOY《 健康关注组 》