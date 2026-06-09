戴Con可以医抑郁？每天戴30分钟血清素暴升47%！效力比得上抗抑郁药

韩国科研团队研发出一款「智能隐形眼镜」，每天只需佩戴30分钟，脑内「快乐荷尔蒙」血清素暴升47%！这项科技透过视网膜传递电讯号来治疗抑郁症，视网膜直接刺激大脑情绪中枢，无需服药，实验更显示视角膜零损伤、无副作用。

戴Con可以医抑郁？效力比得上抗抑郁药

目前抑郁症治疗主要透过药物或刺激大脑情绪相关区域。《细胞报告物理科学》近日刊登新研究，延世大学科学家朴章雄（Jang-Ung Park）研发出一款特制隐形眼镜，利用眼睛与大脑的神经连结，以非侵入性方式刺激情绪控制区，只需佩戴30分钟，血清素水平可提升47%。

动物实验见效：只需戴30分钟 血清素暴升47%

研究人员设计了一种柔性透明的隐形眼镜，其电极由超薄氧化镓和铂层构成。随后，研究人员在抑郁症老鼠身上测试，连续3星期每日佩戴特制隐形眼镜30分钟。结果显示：

血清素浓度上升47%

压力荷尔蒙皮质酮下降48%

大脑发炎指标减低

恢复海马体与前额叶皮质之间的神经连结

治疗减轻了所有老鼠的抑郁症状，每天接受30分钟时间干扰刺激，持续3周，老鼠的行为、脑部活动和生物学指标均有所改善。

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视网膜是通往大脑的「门口」

这种特殊隐形眼镜利用眼睛与大脑的连接，透过视网膜作为进入大脑情绪调节区域的通道。研究有以下3大治疗原理：

视网膜通路 ：由于视网膜在解剖学上是大脑的延伸，研究人员将其作为「门户」，刺激与情绪相关的大脑区域。

：由于视网膜在解剖学上是大脑的延伸，研究人员将其作为「门户」，刺激与情绪相关的大脑区域。 时间干扰：隐形眼镜发出两组电讯号，只在交汇点产生作用，能够精准刺激大脑深层区域，而不影响眼睛表面。

恢复连接：疗法恢复了海马体和前额叶皮质之间的神经连接，而这种连接通常会在抑郁症期间退化。

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研究报告指，这款智能隐形眼镜疗效堪比抗抑郁药物「百忧解（Prozac）。研究团队表示，这款无药物、可穿戴的疗法潜力巨大，有望改变抑郁症及其他脑疾病的治疗方式。但产品上市前须经过严格临床评估，下一步会进行无线化、大型动物长期安全测试及个人化刺激方案研究。

资料来源：《细胞报告物理科学》

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