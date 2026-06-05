肝癌病人兼患急性肝炎 在公院治疗陷僵局 靠李嘉诚「治癌神器」重获新生 手术后癌指数近乎零

肝癌患者迎来无创治疗新曙光！李嘉诚基金会全力支援合资格肝癌病人接受「组织碎化技术」（Histotripsy）治疗，为这类患者提供一个安全且有效的选择。港怡医院作为全港首间引入此技术的私家医院，早前分享了一名成功案例：一位同时患有肝癌及急性肝炎的港男，在病情看似绝望之际，利用此技术成功逆转病情，手术翌日便能出院，癌指数更降至接近零。

乙肝带菌者确诊双重重症 手术出院后癌指数近乎零

港怡医院日前在社交平台发布影片，分享了患者李先生的抗癌经历。他透露自己在2023年10月确诊肝癌，当时肝脏已有两个肿瘤，分别约7.5厘米及3厘米大。除了癌症，李先生本身亦是乙型肝炎带菌者，确诊时更同时患上严重的急性肝炎。由于癌细胞已有扩散迹象，情况复杂，最初未能安排接受换肝手术。

李先生随后在公立医院接受了长达半年的免疫治疗。他忆述，治疗期间身体副作用明显，体重一度暴跌约50磅。就在病情陷入僵局时，他从新闻得知组织碎化技术，于是前往港怡医院约见教授，了解自己是否适合接受这项新颖的治疗方法。

经过评估及与家人商量后，李先生决定接受组织碎化治疗。他在某星期六入院接受手术，翌日下午已能稳定出院。李先生指术后情况非常稳定，现时只需每隔数月覆诊一次。最令人振奋的是，他的癌指数已控制至低于0.1ng/mL的极低水平。李先生形容「一切正常，出嚟嘅效果好明显」，组织碎化技术对肝癌患者而言绝对是「好大嘅好消息」。

无创无辐射可重复使用

港怡医院肝胆胰外科中心总监陈智仁教授指出，组织碎化技术是一种突破性的无创肝癌治疗方法。其主要特点包括毋须开刀、无辐射，亦不受剂量限制。这意味著即使日后有需要，患者仍可重复使用此技术进行治疗。

陈教授补充，该技术尤其适用于因各种原因未能接受手术切除肿瘤的病人。此外，对于多发性或复发性肝癌患者，组织碎化技术也提供了另一个有效的治疗选项，为部分不适合传统手术的病人带来新希望。

逾95%肿瘤可消除副作用低

临床研究资料显示，对首30名病人进行的研究结果发现，超过95%个案的肝肿瘤可被成功消除。此技术副作用低，大部分病人可在治疗翌日出院。然而，个别患者是否适合使用该技术，仍需由医生根据肿瘤数量、位置、肝功能、整体病情及过往治疗反应进行综合评估。

「治癌神器」组织碎化技术应用

李嘉诚基金会一直致力支持组织碎化技术的应用。基金会分别捐赠了Histotripsy系统给港大医学院（置于港怡医院）、中大医学院（置于中大医院）及养和医院。此外，亦捐赠系统予新加坡及英美等多家顶尖医疗机构。

港怡医院资料显示，除了肝癌，该技术也应用于其他癌症。首宗个案为一名患有局部晚期胰脏癌的中年病人，其胰脏头有一个5厘米的肿瘤，位置非常靠近胆管和血管。手术有效对准肿瘤，术后影像显示肿瘤明显缩小，疼痛和压迫症状也得到改善。术后两周，其血清肿瘤标记CA 19.9浓度下降超过3倍。

第二宗个案的患者其胰体有一个2.5厘米的肿瘤，并伴随多发性肝转移。团队在同一次治疗中以组织碎化技术处理胰脏和肝脏肿瘤，属亚洲首例。术后影像显示，原发肿瘤及转移病灶均有良好反应。初步临床经验显示，组织碎化技术为部分不适合传统治疗的患者提供了一个具吸引力的新治疗选项。

资料来源：港怡医院

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