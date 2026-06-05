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夏天高温易有高血压 眼睛充血/头痛恐是警号 附3招降温补水

医生教室
更新时间：11:00 2026-06-05 HKT
发布时间：11:00 2026-06-05 HKT

夏日高温可致脱水、血液浓缩，增加心血管负担，甚至诱发猝死。如果专家指，大量灌水未必有助补水，分分钟暗藏风险，增加心脏及血管的负担，留意眼睛及身体症状，可能是自救的关键！

夏天易有高血压？医生教睇4大警号

重症科医生黄轩曾在Facebook专页发文指出，身体出现以下4类症状，可能是猝死先兆，应即时补充水分及降温

  1. 眼角频现血丝、眼睛充血、视力模糊
  2. 头痛、恶心、呕吐
  3. 心悸、胸闷、乏力
  4. 血压突然大幅波动

黄医生解释，高温下身体流失水分，血液变得黏稠，眼部血管容易破裂出血，出现血丝正是脱水及高血压的信号。

夏天血压升高的两大原因

平常没有高血压的人士，当遇到高温时，血压亦会反弹升高，原因如下：

  • 高温出汗多，血液浓缩，血压上升
  • 频繁出入冷气房，血管急速收缩，增加中风及心梗风险

夏日预防高血压 注意补水/运动/降温

夏日热辣辣，狂饮水不但未必有助补水，当中有部分降温方法竟然暗藏风险，有机会增加心脏及血管的负担。

  • 补水：每日最少饮2公升水，但要分段饮用，切忌一次过大量喝水，以免加重心脏负荷
  • 运动：选择清晨或傍晚较凉快时段进行适量活动，避免高温下剧烈运动
  • 降温：使用冷气或风扇保持室内凉爽，但切勿对着冷气直吹，否则血压反会升高

延伸阅读：补水防中暑！13款饮品补水排行榜 清水仅排第10名 牛奶打败运动饮品夺冠？

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