撩耳仔会上瘾？专家揭大脑存奖励机制 棉花棒恐将耳屎越推越深 26万儿童曾受伤

明知道不应该乱撩耳屎，却还是停不了手？有耳鼻喉科医生指出，几乎每天都会接收因过度撩耳朵而发炎的患者，严重者甚至需住院治疗。到底撩耳仔是否真的会上瘾？

撩耳仔为何会「上瘾」？

日媒报道，耳鼻喉科医生音良林太郎指出，研究发现，搔抓耳朵会刺激大脑的「奖励系统」，与享受美食或获得金钱时活化的区域相同。同时，搔抓过程会抑制大脑中感受疼痛的部位，因此用「微微痛」的力度去撩，反而感觉最舒服。然而，「痒」其实是身体发出「不要触碰」的信号。一旦去抓，正在修复的组织会再次受损，形成恶性循环。

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耳道会自动清洁毋须撩

耳道具有自动清洁功能。外耳道深处的皮肤会像输送带一样，将老旧角质（耳垢）慢慢向外排出，说话或咀嚼时的动作亦有助排出耳垢。因此，正常情况下根本不需要搔抓耳朵。只有在耳道较窄或耳垢过多导致堵塞时，才需到耳鼻喉科处理。

美国耳鼻喉科学会曾发出耳垢「护理指引」，敦促大家「不要把比手肘还小的东西放进耳朵内」，棉花棒、发夹、耳塞、牙签等东西都可能损伤耳朵，导致耳道撕裂、耳膜穿孔或听小骨脱位。

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撩耳仔有潜在健康风险

音良医生分析，撩耳仔会产生以下的不良反应：

耳垢堵塞 ：棉花棒等工具会将耳垢推向深处，堵塞耳道，这与耳朵的自动清洁功能（耳垢向外排出）背道而驰。

：棉花棒等工具会将耳垢推向深处，堵塞耳道，这与耳朵的自动清洁功能（耳垢向外排出）背道而驰。 外伤与感染 ：美国研究显示，1990至2010年间有逾26万名儿童因棉花棒导致耳部外伤，其中四分之一造成耳膜穿孔。成人亦有近3成曾因掏耳朵出现疼痛、听力下降等问题。

：美国研究显示，1990至2010年间有逾26万名儿童因棉花棒导致耳部外伤，其中四分之一造成耳膜穿孔。成人亦有近3成曾因掏耳朵出现疼痛、听力下降等问题。 长期刺激恐致癌：日本研究发现，68例外耳道癌患者中，52例为右耳，16例为左耳，与多数人为右撇子、习惯用右手掏耳朵有关。使用坚硬金属耳掏的风险更高。

正确护耳3大原则

偶尔耳朵发痒时，先尝试忍耐，若痒感持续，可在耳道口薄涂凡士林，切忌涂到耳道内。遵守以下3点，正确照顾耳朵：

减少撩耳仔频率：每月不超过一次，最好完全不掏。 勿伤皮肤：若真要处理，只取出自然脱落的耳垢，避免摩擦皮肤。切勿使用金属耳掏，可选竹制或圆头产品。 堵塞求医：耳垢堵塞时应到耳鼻喉科处理。

资料来源：President Online

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