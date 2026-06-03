经常疲倦、情绪不稳？别忽略甲状腺功能失衡警号 留意5大关键提早预防

经常感到莫名疲倦、情绪起伏不定，体重又突然波动？不少女性会先以为是工作压力太大、睡眠不足，或是踏入更年期，却往往忽略了另一个常见原因：甲状腺功能异常。

有数据显示，女性出现甲状腺问题的机率是男性的 5 至 8 倍，大约每 8 名女性中就有 1 人会受相关困扰。甲状腺虽然只是位于颈部底端的一个小型腺体，却负责分泌甲状腺激素，直接影响新陈代谢、体温、心率，甚至是情绪与生殖系统的运作；一旦失衡，往往会牵动全身。

为什么女性比男性更容易出现甲状腺异常？

研究认为，这种性别差异与女性特有的荷尔蒙波动及免疫机制密切相关。雌激素透过调节免疫细胞的组成和功能，会促进自身抗体的产生及甲状腺细胞的增生，从而增加自身免疫性甲状腺疾病的发病风险。事实上，这类疾病在女性中的发病率大约是男性的4至6倍。

换句话说，女性荷尔蒙与甲状腺功能息息相关。雌激素水平的波动会直接影响甲状腺激素；一旦甲状腺功能失衡，无论是甲状腺功能亢进（甲亢）还是减退（甲减），都可能进一步干扰月经周期、排卵与受孕，甚至引致闭经等问题。 在医学临床上，我们需要特别留意以下几类高危人士：

有家族遗传背景者： 若直系亲属曾患有甲状腺疾病，其患病机率会高于常人。

自身免疫系统疾病患者： 本身已患有其他免疫系统相关疾病的女性（如 1 型糖尿病、类风湿性关节炎或贫血），属于较高风险群组。

特殊治疗经历者： 曾接受颈部手术或相关放射治疗的病人，必须密切监测甲状腺状况。

关键人生阶段女性： 更年期妇女与孕妇因荷尔蒙波动剧烈，被视为需要重点筛检的族群。

碘摄取失衡者： 长期摄取过量或严重不足碘质的人士，亦会增加甲状腺功能失衡的风险。

许多年轻患者常问：「我咁后生，点解会有甲状腺问题？」这通常是多重都市因素叠加的结果：

高压生活节奏： 现代都市女性长期承受极大工作与生活压力，长期熬夜导致内分泌系统严重失调，成为诱发疾病的温床。

饮食模式转变： 饮食习惯西化，摄取过多高热量与加工食品，影响体内代谢平衡。

环境荷尔蒙干扰： 生活中无处不在的环境荷尔蒙（如塑化剂、护肤品与化妆品中的化学成分），可能扰乱体内的荷尔蒙平衡机制。

诊断意识不足： 年轻女性若忽略了情绪焦虑、心悸或失眠等早期身体警号，容易错过介入诊断的最佳黄金时间。

许多患者疑惑为何「西方食物」对甲状腺有负面影响。事实上，这里所指的「西化饮食」并非指单一国家料理，而是指高饱和脂肪、高精制糖、高加工食品以及缺乏天然纤维的现代化饮食模式。

影响机理： 这类饮食容易引起体内慢性发炎与胰岛素阻抗，进而扰乱内分泌轴线。此外，过度依赖加工食品会导致人体摄入过多隐性盐分与防腐剂，这些化学物质可能干扰甲状腺激素的代谢与利用率。

建议的饮食文化： 临床上，「地中海饮食法」（Mediterranean Diet）更备受推崇。这种饮食文化以大量天然蔬果、优质橄榄油、全谷物、深海鱼类及豆类为核心。这种模式含有丰富的 Omega-3 脂肪酸与抗氧化剂，能有效降低体内发炎反应，稳定甲状腺激素水平。

选食重点： 请谨记「原型食物」原则。多选用新鲜食材，避免过度摄取腌制或高加工食品；针对含碘食物（如紫菜、海带），应适量摄取，而非盲目补充。

甲状腺疾病医疗手段：

功能性异常的控制： 若是甲状腺功能亢进（甲亢）或减退（甲减），透过精准的药物治疗，大部分患者都能将病情稳定控制。

结节的良性预后： 临床数据显示，诊断出来的甲状腺结节中，超过 90% 皆为良性，无需过度恐慌。

癌症的生存优势： 即便不幸确诊为甲状腺癌，受惠于现代手术技术与精准医疗的进步，分化型甲状腺癌（DTC）的治愈率极高，部分个案的 10 年生存率甚至可高达 90% 以上。

早期筛查的重要性： 最终的治愈率与治疗成效，极大程度取决于能否「及早发现」，定期进行超声波扫描与血液检测，是目前公认维持甲状腺健康的最有效策略。

至于治疗方案，并非「一套方案适用所有人」，而是根据病况与人生阶段量身定制：

药物控制期： 对于甲状腺功能亢进（甲亢）患者，初期会使用抗甲状腺药物（如 Carbimazole）抑制激素过度分泌；甲减患者则需补充左旋甲状腺素（Levothyroxine）。

特殊阶段（如孕期）： 孕妇的治疗需极度谨慎，因为药物会影响胎儿。主治医生会与妇产科医生紧密合作，选择对胎儿影响最小的药物，并更频繁地监测荷尔蒙指数。

侵入性治疗（如消融术或手术）： 若出现恶性结节或影响呼吸吞咽的肿瘤，则会考虑微创消融术（RFA）或外科手术切除。

术后护理是确保康复的重要一环，请务必遵循以下要点：

服食药物要规律： 若接受了甲状腺全切除手术，患者终身需要定时服用左旋甲状腺素。这类药物对服药时间要求严格（建议空腹服用，且与其他药物间隔一小时），以确保吸收率。

伤口保养： 手术后切口需避免过度拉扯与曝晒，建议使用医生推荐的去疤贴或修复膏，促进愈合。

定期监测： 术后初期需频繁检查 TSH、Free T4 等指标，以调整药物剂量，维持身体代谢稳定。

复发信号要警惕： 即使术后康复，仍需留意颈部是否有异常肿块、声音是否持续嘶哑，或出现不明原因的体重与情绪剧变，若有上述情况，请立即联络您的主诊医生。

不同人生阶段，甲状腺面临不同挑战

女性在不同人生阶段，甲状腺面临的挑战亦不同：

孕期/产后： 常见警示包括心悸、异常脱发、体重急剧变化。建议孕检时主动向医生要求进行甲状腺功能检查（如 TSH、FT4）。

更年期（45-55岁）： 常见警示包括极度怕冷或潮热、情绪持续低落、便秘。建议定期进行甲状腺超声波检查及监测激素水平。

高压期（如职场妈妈）： 常见警示包括失眠、记忆力衰退、焦虑、手震。若压力过大，建议咨询医生进行详细检查

及早识别身体的警号

甲状腺疾病最容易被忽略之处，在于早期症状往往不明显。多达 60% 的患者最初并未意识到自己患病。若身体持续出现以下信号，别只当作「太累」：

体重无故波动（即使生活习惯没变，体重依然变重或变轻）。

持续疲倦（无论睡多久都感到疲劳）。

体温调节异常（比以前更怕冷，或异常怕热多汗）。

心跳异常（心跳加速或感到心悸）。

脱发增加。

情绪不稳（焦虑、烦躁或持续情绪低落）。

月经周期紊乱。

医生护「甲」小贴士

碘不是越多越好： 碘是合成甲状腺激素的必需营养素，但摄取过多或过少均会影响功能。不建议自行大量食用海带、紫菜或进食高碘保健品，饮食应以均衡为原则。

规律作息与减压： 良好的睡眠与压力管理有助稳定内分泌。若长期出现疲倦、睡眠异常或情绪波动，请尽早寻求专业医生的评估。

正视身体异常信号： 当出现上述身体信号时，应进行专业检查，及早诊断往往比事后补救更为重要。

此外，甲状腺癌也存在显著的性别差异。全球范围内，女性罹患分化型甲状腺癌（DTC）的机率约为男性的3倍，但其生物机制尚不完全明确，性荷尔蒙的因果作用仍在进一步研究中。 甲状腺虽然不大，却会在许多日常状态留下痕迹。从怀孕、产后到更年期，女性身体会经历很多变化，甲状腺也常常参与其中。那些容易被当成「最近太累了」的变化，其实正值得多留意一点。认识这些讯号，就是照顾好自己的开始。

撰文：临床肿瘤科专科 戴燕萍医生

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