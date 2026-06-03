内地网红打40针透明质酸「僭建」男友肩+8块腹肌 专家斥可致皮肤受损/肌肉变弱

追求完美体态是不少人的目标，但若采用极端方法，随时换来健康代价。内地一名网红去年花费约400万元人民币，接受多达40次透明质酸注射，打造人工「8块腹肌」及「男友肩」。当中到底有甚么健康陷阱？

网红打40针透明质酸「僭建」肩膀/锁骨/胸腹

内地网红Andy郝铁男在社交平台拥有约6.4万粉丝，他在2025年5月花费约400万元人民币，先后进行40次透明质酸注射，部位包括肩膀、锁骨、胸部及腹部。他直言，自己之所以选择医美手段，是因为单靠健身难以达到心目中的理想线条。术后几个月，Andy声称腹部没有肿胀、线条分明且自然。

湖北武汉整形外科主任李扎润医生指出：「进行40次透明质酸注射，极可能导致皮肤受损与血管坏死。」他进一步解释，肌肉属于动态组织，即使静态时看似拥有腹肌线条，一旦活动（如弯腰、转身），外观便会变形，与真正的肌肉完全不同。

长期大量注射透明质酸可能侵蚀骨骼、压迫肌肉，使肌肉变薄。更严重的是，当填充物逐渐被身体分解后，原有的腹部肌肉可能因为长期受压而变得更虚弱，得不偿失。

Andy近日在社交媒体透露，一年后腹肌「吸收了一点」，状态尚可。他之前曾扬言，若3年后腹肌形状仍能维持，将申请健力氏世界纪录，成为「最持久的透明质酸人工腹肌」。

男友肩/直角肩有风险？Botox可致肌肉无力

除了人工腹肌，Andy的人造「男友肩」同样「涨卜卜」、十分吸精。注册物理治疗师苏雅贤曾接受《星岛头条》访问时拆解市面上相关疗程如「直角肩」疗程，主要分为肉毒杆菌素（Botox）注射及透明质酸填充。

Botox可令斜方肌放松，使肩线柔和，但潜在风险包括：

肌肉轻微无力，肩膊支撑力下降。

初期可能肩颈酸痛、易疲劳。长期或过量注射可致斜方肌过度放松，削弱肩胛骨支撑，引发肩颈疼痛，影响日常活动。

透明质酸填充一般不会直接影响肌肉功能，但可能出现局部肿胀、疼痛，技术不当可致血管阻塞。注射前必须咨询医生并详细评估。

简单伸展练不出 阻力训练才是正道

苏雅贤指出，伸展只能放松肌肉及提升关节活动幅度，无法改变肌肉量或骨骼结构。要真正改善肩线，应进行阻力训练，重点训练中上斜方肌、三角肌及肩袖肌群，例如哑铃侧平举、肩部推举。

她强调，健康人士放松时，肩颈角约为30至60度，肩膀自然下垂。强行追求美观效果而刻意耸肩，会导致肌肉紧张或姿势不良，引发肩颈痛及功能障碍。健康的肩膊应兼顾美观与功能性，关键在于关节活动度正常及姿势平衡，而非单纯追求视觉效果。

资料来源：Sin Chew Daily、Andy郝铁男小红书

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