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沙田威院仁医5夺中大全年最佳教师奖 身教学生AI无法取代医患关怀 主动留电话守护病人

医生教室
更新时间：12:00 2026-06-02 HKT
发布时间：12:00 2026-06-02 HKT

沙田威院内科及药物治疗学系部门主管周启明医生，凭无私奉献5度荣获中大全年最佳教师奖。即使AI医疗科技再发达，他坚信医者医人、关心病人心事无法被取代，不仅坚持向学生身教，更主动留电话时刻守护病人，直言：「病人安心比处方药重要」。

沙田威院仁医5夺中大全年最佳教师奖 身教学生AI无法取代医患关怀

据医管局刊物《HASLink 协力》报道，每天清晨7时30分，威尔斯亲王医院内科及药物治疗学系部门主管兼顾问医生周启明，已在病房内忙于收症。医院夜更医生的当值时间是由晚上10时至翌日早上9时，周医生为了减轻同僚压力，每天都会提早上班分担收症工作。他说：「我提出AM730，就是希望同事看到曙光。」周医生更五度荣获香港中文大学全年最佳教师奖。他深信，医学教育的核心在于身教：「教学并非教学生考第一，我也考了三次才通过专科试。我让学生从旁观察问症，他们就会明白将来如何待人处事。医学理论可以在网上学得到，但医者医人、关心病人心事，这些是人工智能无法取代的。」

今年情人节，周医生收到一份特别的礼物，是由一位病人家属亲手制作的纸黏土花。这位家属的女儿表示，曾听过周医生承诺绝不会因为资源问题而放弃任何一个病人，这番话令她铭感五内。即使她的父亲最终不幸离世，这份感激之情依然深存心底。他说：「病人一句『好彩有你』、『下次可唔可以睇番你？』，已教我心甜不已。我喜欢『踢前锋』，因为可以直接帮到病人。」

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主动留电话守护病人 「病人安心比处方药重要」

周医生坦言医生难免会有犯错的时候，与其隐瞒或等被揭发，倒不如主动向病人坦白，这样才能真正重建医患之间的信任。「以诚恳的态度向病人解释，并跟进治疗，才是真正维护病人权益。」他更曾邀请受医疗事故影响的病人出席医学讲座，亲身分享感受。「我对事故感到内疚，但不觉羞耻，跟学生和同事分享处理方法，是希望医疗行业一起进步。」

更难得的是，周医生会主动向病人提供其工作电话号码，方便他们直接联络。他说：「能令病人感到安心，往往比处方再多药物来得重要。」

弃午饭踩单车捐血 兑现对亡友承诺

其实周医生在过去三年，坚持利用午休或下班后的空档，独自骑上单车，从沙田威尔斯亲王医院出发前往最近的沙田捐血站，他形容「踩15分钟单车就去到捐血，多么方便，爽呀！」比起牺牲午膳时间，他认为捐血救人的意义更为重大：「其实我们捐血需要的时间真的不多，吃一餐饭的时间，已经可以捐出一包血，而这一包血又能帮助到三个人。」

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这个习惯源于三年前一段沉痛的经历，他的一位女性好友因患上严重的出血性胃癌，治疗期间急需大量输血，前后共用了超过10包血。身为医者，周医生当时向病榻上的好友许下诺言，叮嘱她积极对抗病魔回家与家人团聚；他更提到自己也是B型血，日后定会代她将这些血液「还」给红十字会。周医生从未忘记这个承诺，至今已捐赠超过二十多包血液：「我觉得要对得住病人，也没有浪费过红十字会的任何一包血。」

资料来源：《HASLink 协力》

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