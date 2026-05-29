HA Go 读作「虾膏」？医管局App读音藏窝心密码 网民赞贴地：令到好多老人家都记得！

医院管理局推出的一站式手机应用程式「HA Go」，功能越来越多元化，由查询覆诊期、预约专科门诊新症到缴付医院账单都一应俱全，本港市民早已不陌生。然而，大众平时习惯将它逐个字母读作「H-A-Go」，但近日有网民在社交平台分享了一段在精神复康中心发生的趣事，意外引发全港热烈讨论！

楼主表示，日前协助一名会员下载该程式时，另一位街坊经过竟惊叹道：「你识入『虾膏』咁叻！」令楼主顿时满脑茶点，直到对方解释，才惊觉原来在长者与社福界眼中，「HA Go」的共通官方读音竟然是极具本土风味的——「虾膏」。

贴文一出，随即引来大批社福界同工及网民共鸣。不少人留言笑称，这绝非无厘头的谐音，而是行内心照不宣的「社福界术语」。有前线同工直言：「认真，做得 NGO（非政府组织）真系无人不知甚么是『虾膏』！」、「医院d 职员 都系叫个 app 做 虾膏」、「听讲因为虾膏呢个名，令到好多老人家都记得」、「『虾膏』同『提子』」 可算系近年香港政府嘅成功用产物, 易记又入屋」。

「虾膏」由来：社福界为长者特设洗脑密码

虽然这个读音听起来有些搞笑，但当中有网民详细解释了「虾膏」一词在社福界背后的感人由来：

一、诞生初期的推广难关

在「HA Go」面世初期，功能尚未完全普及，而且长者在手机安装程式后，还必须亲自带同身份证前往公立医院或诊所进行实名认证，手续对老人家而言相当繁复。当时，前线社工与义务团体眼见长者是公立医疗体系中最大的使用者群体，为了帮他们克服数码鸿沟，便积极协助推广。

二、为了「易入脑」而诞生

由于长者普遍对英文字母不敏感，常常忘记程式名称，前线人员便灵机一触，利用「HA Go」的拼音生动地译作广东话名产「虾膏」。这一读音极具本土特色且生活化，让最有需要使用公立医疗服务的长者一听即明，过耳不忘。

三、连医管局职员亦被「同化」

推广初期，这款贴地的简称连医管局内部的职员都感到难以接受，甚至会加以纠正。然而经过几年的实践，「HA Go」的应用范围越来越广，前线人员的苦心亦见成效，现时本港已有大量长者能自如地使用该程式管理健康。有当初参与推广的网民直言：「就算畀大家笑都无所谓啦，最重要是帮到老人家！」

现时预约家庭医学门诊（前称普通科门诊）除了透过电话预约之外，其实亦可利用HA Go手机App。不过，部份市民表示难以预约，有网民于社交平台讨论各种增加成功预约机率的方法，即睇网民教路4招！

HA Go手机App 3步预约家庭医学门诊

现时预约家庭医学门诊可以透过电话预约，不过可能因线路繁忙或名额已满而失败。而医院管理局HA Go手机App能够即时提供预约情况，预约成功率较高。大家可打开HA Go手机App点击「预约家庭医学门诊」，按地区搜寻便能即时看到哪间门诊仍能预约，随后再点击「确认预约」便可于指定时间前往门诊就医。

网民热议「时地人」4招增成功机率

虽然手机App随时随地能够预约门诊，不过由于每间门诊名额有限，未必能够轻松成功预约。有网民于社交平台分享心得，归纳多位网民经验得出4招可增加成功预约机率。首先有网民分享每半小时会释出预约名额，「试吓每半个钟头搭正30／00分钟会放返啲筹出嚟」，亦有网民以此方法成功透过电话预约。其次，有网民发现如该区提供夜诊的话，成功预约机会亦较大，「要较啱时间book，基本上好多时都成功book到，可能我𠮶区有2间有夜诊，所以容易啲」。

有网民分享第3种方法则适用于特定对象，表示长者预约成功机会比普通民众高，「长者同普通人系2条队」、「一定名额长者优先」。最后1种方法为预约偏远或离岛地区，「离岛大澳长州实有位，其他市区真系唔使谂」、「唔介意可以入西贡睇」。

医管局推电子产假证明书/病假纸 设纸本过渡期安排

由本周五（4月24日）起，公立医院发出的「产/病假证明书」及「产假证明书」将全面电子化。

医管局近期推行数码化措施，将医生签发的「产/病假证明书」及助产士签发的「产假证明书」电子化。医管局方面强调，所有电子证明书均附有电子签署，其法律效力与传统的手写签名纸本文件完全相同，市民大众及雇主皆可放心接纳及使用。证明书上会详细载明病人的姓名、怀孕情况、预产期及建议休假日期等必要资讯。在现阶段，医院和诊所的职员仍会主动为病人列印出已包含电子签署的证明书，确保每位市民都能顺利过渡，适应新的流程。

HA Go详细教学：三步轻松下载电子病假纸／产假证明书

对于不熟悉手机操作的市民，也许会担心过程复杂。其实，在「HA Go」应用程式内存取电子证明书的步骤非常简单，只需几个步骤即可完成：

在「HA Go」应用程式内存取电子证明书的步骤非常简单。

打开「HA Go」程式： 首先，确保你的智能手机已安装医管局的「HA Go」应用程式并已完成登记。打开程式后，登入你的个人帐户。 进入「我的纪录」： 在程式主页，你会见到一个名为「纪录」的选项。点击进入后，可以查阅过往的就诊资料。 寻找及下载证明书： 在「纪录」页面内，所有电子医疗证明书，包括最新的电子产假/病假纸，都会按日期自动储存。你只需选择相应的就诊日期，便能找到所需的证明书，然后可选择在手机上显示，或分享给雇主，有需要时亦能自行列印出来。

整个过程毋须额外申请，证明书会自动存入帐户，非常方便。

防伪验证更简单 雇主扫描QR Code即知真伪

为确保电子证明书的真确性，每张证明书的右上角均设有一个已加密的二维码（QR Code）。雇主或相关机构如需核实，验证方法比以往更为简单。

由4月24日起发出的新版电子证明书，核实者只需用手机扫描该二维码，手机画面便会自动跳转至「医健通」的医疗证明书验证平台，并即时显示核实结果，全程毋须输入任何个人资料，既快捷又保障私隐。

医院管理局指出，医疗证明书数码化是必然的发展方向。采用电子证明书，可以减低市民遗失纸本文件的风险，同时让病人更容易储存和管理个人的医疗纪录。从长远来看，这项措施更能节省大量纸张，为保护环境出一分力。因此，医管局鼓励市民日后多加使用方便快捷的电子证明书。

资料及图片来源：Threads、医管局