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港女大呻5月「臭到傻」中医拆解3类人有「臭味体质」少吃7种食物防体臭｜附止汗茶制作方法

医生教室
更新时间：16:03 2026-05-27 HKT
发布时间：16:03 2026-05-27 HKT

踏入夏季，高温潮湿，不少市民都受体味问题困扰。有网民在社交平台抱怨：「五月尾已经臭到傻，估计要挨到十月……戴口罩都顶唔顺，唔好叫香港，叫臭港。」亦有乘客投诉：「大叔只是经过身边，体臭味加衫嘅噏味，真系想呕。」个个都想做到「香喷喷」的香港人，但体臭问题可如何解决？

港女大呻5月「臭到傻」拆解3类人有臭味体质

其实体臭并非无解之症。中医师王大元指出，从中医角度，体味与体质息息相关，只要辨清体质、调整饮食生活习惯，便能有效改善。

 

1. 脾胃湿热型

多与不当饮食及生活习惯有关，例如嗜吃生冷、油腻、烧烤、甜食，或吸烟。脾胃湿热内盛，汗水中的代谢物随之增多，气味自然浓烈。

2. 肝火旺盛型

常见于熬夜、压力过大、情绪抑郁或暴躁人士。肝火炽盛会影响体内津液代谢，令汗液带有较重气味。

3. 肾精亏虚型

随年龄增长，身体机能逐渐退化，皮脂腺功能失衡。四肢末梢出油减少，但头面、胸前却大量分泌油脂，脂肪酸被细菌氧化后形成俗称「老人味」的体臭。

戒口7类食物 防体味加剧

王医师提醒，以下食物会令体内湿热更盛，或产生特殊气味代谢物，宜少吃为妙：

  1. 烧烤食物
  2. 油炸食物
  3. 辛辣食物（如辣椒、咖喱）
  4. 甜腻食物（蛋糕、奶茶、雪糕）
  5. 酒精饮品
  6. 精致淀粉（白面包、白饭过量）
  7. 重口味饮食（过咸、过多酱料）

此外，过度进补（如人参、当归、羊肉炉）亦可能导致「臭气熏天」，需要适可而止。

中医三招改善手汗及体味

手汗过多常伴随体臭困扰。王医师推荐以下方法：

1. 服用安神滋阴中药或食材

例如玉屏风散、生脉饮、黄耆、龙骨、生蚝等，有助敛汗滋阴，减少异常出汗。

2. 针灸或按摩穴位

按压手部的「内关穴」、「神门穴」，以及头顶的「百会穴」，每日数次，每次约一分钟，有助调节汗液分泌。

3. 饮用止汗茶——黄耆水

取黄耆15克，用500毫升热水冲泡，盖焗10分钟后饮用。黄耆能补气固表，减少虚汗。

良好卫生习惯 改善体臭

透过认识自己的体质，调整饮食，养成良好的卫生习惯，每个人都能重拾清爽自信：

1. 穿著通风透气衣物：优先选择棉、麻等天然物料，流汗后立即擦干；外出可多带一件衣服替换，保持身体干爽。

2. 正确清洁，勿过度杀菌：洗澡可使用温和的杀菌或抑菌沐浴产品，但不宜过量。皮肤表面同时存在好菌与坏菌，只需平衡菌丛，而非彻底消灭所有细菌。

3. 适量使用止汗剂：止汗剂和止臭剂能防止体味扩散，但应适可而止。过量使用容易阻塞毛孔，抑制正常排汗，反而使体内热气无法散发，影响健康。

调整自己之外，也体贴他人，一起做个香喷喷的香港人！

 

内容获「元气中医师 王大元」授权转载

延伸阅读：消暑补水食物｜天气热口干易脱水中暑 推介番茄丝瓜9大消暑补水食物

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