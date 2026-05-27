港女大呻5月「臭到傻」中医拆解3类人有「臭味体质」少吃7种食物防体臭｜附止汗茶制作方法

踏入夏季，高温潮湿，不少市民都受体味问题困扰。有网民在社交平台抱怨：「五月尾已经臭到傻，估计要挨到十月……戴口罩都顶唔顺，唔好叫香港，叫臭港。」亦有乘客投诉：「大叔只是经过身边，体臭味加衫嘅噏味，真系想呕。」个个都想做到「香喷喷」的香港人，但体臭问题可如何解决？

港女大呻5月「臭到傻」拆解3类人有臭味体质

其实体臭并非无解之症。中医师王大元指出，从中医角度，体味与体质息息相关，只要辨清体质、调整饮食生活习惯，便能有效改善。

1. 脾胃湿热型

多与不当饮食及生活习惯有关，例如嗜吃生冷、油腻、烧烤、甜食，或吸烟。脾胃湿热内盛，汗水中的代谢物随之增多，气味自然浓烈。

2. 肝火旺盛型

常见于熬夜、压力过大、情绪抑郁或暴躁人士。肝火炽盛会影响体内津液代谢，令汗液带有较重气味。

3. 肾精亏虚型

随年龄增长，身体机能逐渐退化，皮脂腺功能失衡。四肢末梢出油减少，但头面、胸前却大量分泌油脂，脂肪酸被细菌氧化后形成俗称「老人味」的体臭。

戒口7类食物 防体味加剧

王医师提醒，以下食物会令体内湿热更盛，或产生特殊气味代谢物，宜少吃为妙：

烧烤食物 油炸食物 辛辣食物（如辣椒、咖喱） 甜腻食物（蛋糕、奶茶、雪糕） 酒精饮品 精致淀粉（白面包、白饭过量） 重口味饮食（过咸、过多酱料）

此外，过度进补（如人参、当归、羊肉炉）亦可能导致「臭气熏天」，需要适可而止。

中医三招改善手汗及体味

手汗过多常伴随体臭困扰。王医师推荐以下方法：

1. 服用安神滋阴中药或食材

例如玉屏风散、生脉饮、黄耆、龙骨、生蚝等，有助敛汗滋阴，减少异常出汗。

2. 针灸或按摩穴位

按压手部的「内关穴」、「神门穴」，以及头顶的「百会穴」，每日数次，每次约一分钟，有助调节汗液分泌。

3. 饮用止汗茶——黄耆水

取黄耆15克，用500毫升热水冲泡，盖焗10分钟后饮用。黄耆能补气固表，减少虚汗。

良好卫生习惯 改善体臭

透过认识自己的体质，调整饮食，养成良好的卫生习惯，每个人都能重拾清爽自信：

1. 穿著通风透气衣物：优先选择棉、麻等天然物料，流汗后立即擦干；外出可多带一件衣服替换，保持身体干爽。

2. 正确清洁，勿过度杀菌：洗澡可使用温和的杀菌或抑菌沐浴产品，但不宜过量。皮肤表面同时存在好菌与坏菌，只需平衡菌丛，而非彻底消灭所有细菌。

3. 适量使用止汗剂：止汗剂和止臭剂能防止体味扩散，但应适可而止。过量使用容易阻塞毛孔，抑制正常排汗，反而使体内热气无法散发，影响健康。

调整自己之外，也体贴他人，一起做个香喷喷的香港人！

内容获「元气中医师 王大元」授权转载

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