一条浴巾唔使成日洗？研究:连续3天不洗=激增8000万细菌 专家教清洁4招

不少人每天早出晚归，往往容易忽略毛巾与浴巾的整洁，甚至养成了「一条浴巾用足一个月」的坏习惯。近日有网民在社交平台Threads分享家庭卫生迷思，指丈夫竟然认真地表示「浴巾不用常洗」，令她瞬间傻眼，贴文随即引发热烈讨论。许多人以为洗澡后身体已经干干净净，浴巾便不会弄脏，但事实上，用错或不洗浴巾，分分钟等于「白洗了」。

美国亚利桑那大学的研究指出，浴室环境潮湿温暖，简直是细菌的天堂；加上擦身时人体的死皮角质、汗水与油脂会残留在纤维中，浴巾只要连续3天不洗，细菌量便可激增至八千万只，等同用马桶擦拭全身一样惊人。若放置一星期不洗，细菌量更可高达上亿只。不少皮肤敏感人士经常出现身体红肿、痕痒或背部冒出暗疮，其实源头往往就是这条「藏菌浴巾」。有在日本生活过的网民留言表示，高达5至7成的日本人都是「每用一次便清洗一次」，正正就是为了皮肤健康，避免将细菌抹回身上。

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专家教正确清洁浴巾4大技巧

面对现代人生活忙碌、晾晒空间有限的现实，专家建议浴巾每使用2至3次就应该清洗，最理想是维持一星期至少彻底清洗一次。以下是正确清洁浴巾的4大关键技巧：

技巧一：温水浸泡配合彻底洗涤

清洗浴巾时，最好的方法是先使用温水或肥皂水浸泡约10分钟，让热力与清洁剂渗透纤维以分解顽固的皮脂。随后可用手搓揉，或直接放入洗衣机进行正常的洗脱程序，方可确保深层污垢被彻底带走。

技巧二：新买浴巾必须先洗后用

不少市民习惯将新买回来的毛巾或浴巾直接拆封使用，这其实是卫生盲区。新织物在生产、包装及运输过程中容易积聚粉尘、化学残留物或被多人触摸，因此买回家后，务必先用温水彻底清洗一次，才可以安心接触肌肤。

技巧三：严禁闷在浴室 必须通风晾干

涤完毕后，浴巾必须立刻晾在室外或家中有阳光、通风良好的地方。香港居住空间有限，大部分人都贪方便做少了这步——洗完衫就顺手将浴巾挂回闷热潮湿的浴室内。 这种缺乏空气流通的环境会令浴巾难以干透，只会加速细菌与霉菌以几何级数疯狂滋生，令先前的清洗功夫前功尽废。

技巧四：浴巾擦干后的黄金护肤期

除了保持浴巾干净以防长出红疹与暗疮，洗澡后的皮肤保养同样关键。在洗澡后的10分钟内，趁着身体角质层仍充满水分，应尽快涂上清爽型身体乳液或保湿喷雾。至于手肘、膝盖等角质较为粗糙的部位，更可以搭配美容油加强滋润，锁住水分，让肌肤维持年轻与弹性。

浴巾正确清洁4大技巧

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