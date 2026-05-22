住边会影响生物年龄！史丹福研究揭「移民加速老化」住亚洲比欧美更年轻？

香港人近年移民潮涌现，大家又有没有想过，原来住边个城市国家都可能直接影响身体老化的速度？一项由美国史丹佛大学、英国曼彻斯特大学参与的国际研究，发现居住地与「生物年龄」之间存在惊人的关联。研究结果发表在顶尖期刊《细胞》，绝对值得各位香港市民留意——尤其是正在考虑移民或已经移居外地的朋友。

「生物年龄」是甚么？代表细胞老得快定慢

生物年龄不是你身份证上的数字，而是透过分子指标（例如细胞的磨损程度）量度出来的「身体真实年龄」。有些人实际50岁，但细胞看起来像40岁，就是「年轻」；相反，有人40岁但细胞像50岁，就是「老得快」。而这次研究发现，住在那里，竟然可以让你的生物年龄加速或减慢。

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研究震撼发现：留在亚洲更年轻

研究团队分析了来自欧洲、东亚和南亚的322名健康人士，采用「多体学」技术，测量他们的基因、蛋白质、肠道细菌、代谢物、金属等。最巧妙的是，他们找了相同种族背景、但住在不同大陆的人（例如原本东亚人，一批留在亚洲，一批搬去欧洲或北美），分清「遗传」与「环境」各自的影响。团队发现：

震撼发现：留在亚洲更年轻

1. 种族背景永远跟著你

无论移民去哪里，你的遗传血统都会在免疫系统、新陈代谢和肠道细菌留下深刻印记：

南亚人（例如印度、巴基斯坦裔）在多个生物层面都显示出较高的病原体暴露痕迹。

欧洲人的肠道微生物多样性较丰富，但同时心脏病风险相关的化学物质水平也较高。

2. 住的地方会改变身体的「关键网络」

地理环境可以重组你身体里面涉及胆固醇、发炎、能量处理的分子网络。搬去另一个大陆，足以改变主要代谢途径，还会影响肠道细菌的平衡。简单来说，你吃的东西、吸的空气、接触的生活模式，会直接「重新设定」你身体的运作方式。

3. 留在亚洲可能会让生物年龄更年轻

研究人员表示，这显示环境与遗传血统会以令人惊讶的方式相互作用，加速或减缓老化。

东亚人（包括中、日、韩裔）：如果移居到亚洲以外（例如去了欧美），他们的生物年龄比留在亚洲的同族裔更老！

欧洲人：反而出现相反模式——搬离欧洲、住在欧洲以外的欧洲人，生物年龄显得更年轻。

史丹佛大学Michael Snyder教授补充：「一个有趣的发现是年龄与地理的关联：住在亚洲以外的东亚人，生物年龄高过留在亚洲的同族裔；而欧洲人相反，住在欧洲以外的反而更年轻。」当然，研究只揭示关联，未完全解释原因，但足以让我们反思：居住地的饮食、压力、社交、气候、污染等因素，真的会影响身体。

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肠道细菌与细胞老化的神秘连结

研究还发现，端粒酶基因（与细胞老化有关）与某些肠道微生物之间，存在前所未见的关联，中间是透过一种叫「鞘磷脂」的脂质分子连接。这个意外的三方连锁，暗示肠道细菌可能透过分子链反应，影响细胞老化的速度。

曼彻斯特大学Richard Unwin教授表示：「我们对一件事很震惊——即使搬到几千英里之外，种族背景仍然持续影响免疫力、新陈代谢和肠道细菌。但同时，居住地会对关键分子路径产生实质影响，甚至改变细胞老化的外观，而且影响方向取决于你是谁。」

移民前要考虑清楚？

当然，这项研究不是叫大家不要移民，而是提醒我们：健康老化不只关乎基因，还与你住的地方、生活习惯、环境压力息息相关。如果你正计划移居外地，不妨留意当地的饮食文化、户外活动机会、空气品质、社会支援系统——因为这些全部会影响身体的「真实岁数」。

资料来源：曼彻斯特大学

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