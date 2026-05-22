万米高空救人获激赞！靓仔医生张海杰首度开腔：我只想尽力做好本份、感谢网民支持

近日，一名本港公立医院深切治疗部（ICU）医生张海杰（Ryan Cheung）在飞往福冈的航班上，挺身救治突然晕倒的中年男乘客，获网民广泛赞誉。事件迅速在社交平台引发热议，不少网民称他为「100%理想型」。张医生同时身兼独立歌手及HYROX宣传大使的多重身分，面对突如其来成为网络红人，一直保持低调的张医生昨日终于在个人社交平台，首度发文剖白「爆红」心声！

张海杰：社交媒体上的关注令我吃不消

当日万米高空上的突发状况，吓坏了不少乘客，但救人是出于医生的本能。事发后，有乘客在「小红书」曝光张医生在机舱的影片后，亦迅速被网民「起底」，截至今日（22号）中午12时止，他的追踪者已暴增至4.9万人。面对突如其来的关注，张医生昨晚首度在社交平台发文，上载一张侧面黑白照片，身穿西装外套，正扣上袖口钮，低调而帅气。张医生以英文写下真挚回应，亦承诺继续尽心履行医生职责：

「衷心感谢所有一直支持我的人，以及新认识我的朋友，多谢你们的鼓励和大部分的善意说话。老实说，社交媒体上的关注有点令我吃不消（a little overwhelming）。现阶段，我会继续履行我的职责，做一个最好的医生，创作最真诚的音乐，并挑战完成Wall balls与1小时内完成HYROX的运动梦想。希望大家能陪我一起走这趟旅程。」

张医生的原文回应：

【同场加映】用游戏作麻醉药安抚病童 伊院护士投身人道救援10年 「未必能改变世界 帮得一个得一个」

挺身救人 网民激赞「理想型」

面对大众排山倒海的厚爱与支持，张医生坦言不知所措。他出众的外型与高学历让他在网上人气急升。大量网民留言大赞他「又靓仔、又大只、又识医人、又识唱歌」，直呼他根本是「天使」。虽然有极少数声音对其外貌作出挑剔，但大批网民随即霸气护航：「明明又高又帅，第一时间挺身救人，竟然还被批评长相？」。

【同场加映】由耶鲁医院清洁工变身麻醉科医生！32岁女子奋斗14年终成同院医生 行医梦启蒙于母亲生病

双重角色：运动健将+独立音乐人

除了医术精湛与身兼香港HYROX宣传大使，张医生更是一名独立音乐人。他14岁开始学习结他，2023年面对疫情期间公院巨大的工作压力及恋情告终，他毅然决定暂停工作6个月，全身投入音乐创作。他形容：「音乐是一个出口，一旦开始写第一首歌，一切倾泻而出，非常有疗愈作用。」他的创作风格独特，不时将医学术语融入歌词，为歌曲增添新鲜感。

延伸阅读：弃高薪闯加沙战火救人 吴少彬医生获颁中大杰出校友奖：盼为受灾者带来改变

---