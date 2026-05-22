Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

万米高空救人获激赞！靓仔医生张海杰首度开腔：我只想尽力做好本份、感谢网民支持

医生教室
更新时间：12:42 2026-05-22 HKT
发布时间：12:42 2026-05-22 HKT

近日，一名本港公立医院深切治疗部（ICU）医生张海杰（Ryan Cheung）在飞往福冈的航班上，挺身救治突然晕倒的中年男乘客，获网民广泛赞誉。事件迅速在社交平台引发热议，不少网民称他为「100%理想型」。张医生同时身兼独立歌手及HYROX宣传大使的多重身分，面对突如其来成为网络红人，一直保持低调的张医生昨日终于在个人社交平台，首度发文剖白「爆红」心声！

张海杰：社交媒体上的关注令我吃不消

当日万米高空上的突发状况，吓坏了不少乘客，但救人是出于医生的本能。事发后，有乘客在「小红书」曝光张医生在机舱的影片后，亦迅速被网民「起底」，截至今日（22号）中午12时止，他的追踪者已暴增至4.9万人。面对突如其来的关注，张医生昨晚首度在社交平台发文，上载一张侧面黑白照片，身穿西装外套，正扣上袖口钮，低调而帅气。张医生以英文写下真挚回应，亦承诺继续尽心履行医生职责：

「衷心感谢所有一直支持我的人，以及新认识我的朋友，多谢你们的鼓励和大部分的善意说话。老实说，社交媒体上的关注有点令我吃不消（a little overwhelming）。现阶段，我会继续履行我的职责，做一个最好的医生，创作最真诚的音乐，并挑战完成Wall balls与1小时内完成HYROX的运动梦想。希望大家能陪我一起走这趟旅程。」

张医生的原文回应：

【同场加映】用游戏作麻醉药安抚病童 伊院护士投身人道救援10年 「未必能改变世界 帮得一个得一个」

 

挺身救人 网民激赞「理想型」

面对大众排山倒海的厚爱与支持，张医生坦言不知所措。他出众的外型与高学历让他在网上人气急升。大量网民留言大赞他「又靓仔、又大只、又识医人、又识唱歌」，直呼他根本是「天使」。虽然有极少数声音对其外貌作出挑剔，但大批网民随即霸气护航：「明明又高又帅，第一时间挺身救人，竟然还被批评长相？」。

【同场加映】由耶鲁医院清洁工变身麻醉科医生！32岁女子奋斗14年终成同院医生 行医梦启蒙于母亲生病

双重角色：运动健将+独立音乐人

除了医术精湛与身兼香港HYROX宣传大使，张医生更是一名独立音乐人。他14岁开始学习结他，2023年面对疫情期间公院巨大的工作压力及恋情告终，他毅然决定暂停工作6个月，全身投入音乐创作。他形容：「音乐是一个出口，一旦开始写第一首歌，一切倾泻而出，非常有疗愈作用。」他的创作风格独特，不时将医学术语融入歌词，为歌曲增添新鲜感。

延伸阅读：弃高薪闯加沙战火救人 吴少彬医生获颁中大杰出校友奖：盼为受灾者带来改变

---

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
生活百科
20小时前
长者生活津贴、生果金、综援今日起出「双粮」 一文睇清金额及发放详情
社会
3小时前
吕慧仪为《爱回家》将停播铺好后路？拟移居一处港星集中地 女学霸营运教育中心有声有色
吕慧仪为《爱回家》将停播铺好后路？拟移居一处港星集中地 女学霸营运教育中心有声有色
影视圈
17小时前
信和置业于标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2026》中，获评为「中国企业标普全球可持续发展评估评分最佳1%」，成为房地产管理与开发行业内唯一获得最高表彰级别的企业。
企业接轨国际可持续发展标准 信和置业稳步实践绿色营运 将低碳理念融入社区
企业资讯
20小时前
方力申与叶萱为女儿搞豪华百日宴  雍容华贵外母首曝光  马主细佬极有型
方力申与叶萱为女儿搞豪华百日宴  雍容华贵外母首曝光  马主细佬极有型
影视圈
14小时前
文苑楼夺命火警｜6旬轮椅翁疑走避不及葬身火海 妻拾纸皮维生 闻噩耗哭成泪人
02:49
文苑楼夺命火警｜6旬轮椅翁疑走避不及葬身火海 妻拾纸皮维生 闻噩耗哭成泪人
突发
4小时前
公屋除名演变流血冲突 港女欲脱离原生家庭遭母反锁咬伤 母怒吼：「生咗个白眼狼！」｜Juicy叮
公屋除名演变流血冲突 港女欲脱离原生家庭遭母反锁咬伤 母怒吼：「生咗个白眼狼！」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
《闪电传真机》初代主持Re-U两大稀客抢镜 梁咏琳56岁零走样 湘漪爱女气质出众
《闪电传真机》初代主持Re-U两大稀客抢镜 梁咏琳56岁零走样 湘漪爱女气质出众
影视圈
17小时前
文苑楼夺命火警｜死者妻哭诉无力扯老伴出火海 「我身边人都走咗 我做人冇咩意思！」
02:49
文苑楼夺命火警｜死者妻哭诉无力扯老伴出火海 「我身边人都走咗 我做人冇咩意思！」
突发
1小时前
61岁郭晋安离巢半年状态直线下滑 一部位彻底出卖真实年龄 演艺路未明自叹是否还懂演戏
61岁郭晋安离巢半年状态直线下滑  一部位彻底出卖真实年龄  演艺路未明自叹是否还懂演戏
影视圈
4小时前