男子嘴唇生暗疮8年未愈 求医惊揭患皮肤癌 留意皮肤7大癌变征兆

以为生暗疮只是「热气」，随时是患癌先兆！内地一名男子嘴唇长出一粒暗疮，8年来久治不愈，求医竟惊揭患上皮肤癌中的基底细胞癌。事实上，基底细胞癌是最常见的皮肤癌，有哪些症状可以自测风险？常发于甚么部位？

男子嘴唇生暗疮8年未愈 求医惊揭患皮肤癌

根据广东省东莞市寮步医院在社交平台发文分享一病例，57岁的刘先生在8年前，右下唇莫名长出一个小肿块，该肿块摸起来软软的，外观跟普通暗疮一模一样。起初他完全没有放在心上，因为不痛不痒，便以为只是上火长暗疮，平日无聊时更经常习惯性地用手去抓去挤。就这样日复日、年复年，这颗暗疮不但没有消退，反而在这8年间不断生长，慢慢长至拇指般大小。其表面甚至开始溃烂及破损，并持续流出带有明显异味、状似口水的分泌物，外观相当吓人。即使病情发展至此，他依然未有重视，总觉得「不影响吃喝，忍忍就过去了」，一直拖延不肯求医。直到有亲戚偶然发现，被这处严重的病变吓一跳并反复苦劝，他才终于前往广东省第二人民医院东莞医院（东莞市寮步医院）求诊。刚就诊时，刘先生和家属的心态还十分轻松，向医生表示：「医生，就是个小疙瘩，帮我们割掉就好了，小手术吧？」

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然而，整形美容科李莉洁博士仔细检查后，立刻发现情况远比想像中严重。肉眼可见这颗暗疮的病变范围已达2.5厘米×2厘米；而且病灶深达皮下，极有可能已侵犯深层组织。结合皮肤镜的检查结果，李博士向刘先生发出严厉警告：「我们高度怀疑肿瘤，甚至不排除是恶性的可能。这绝对不能简单切除，必须进行扩大切除。术后脸部会出现大面积的皮肤和皮下组织缺损，需要做高难度的皮瓣修复手术。」听到这里，刘先生和家属瞬间慌了神，万万没想到一颗以为是普通的暗疮，拖延不治竟会演变成如此严重的问题。万幸的是，最终的病理化验结果显示，这是一颗良性的「基底细胞腺瘤」。该肿瘤源于深部涎腺（即口腔内分泌口水的腺体），并且已经从内到外穿透了皮肤全层，因此必须大范围扩大切除，才能大大减低日后复发的机率。

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在手术过程中，为了彻底清除病灶，根据术中冷冻切片病理的边缘指引，发现病变浸润的范围相当大。李博士最终将病变组织的切除范围扩大至3.5厘米×2.5厘米，深度直达口腔黏膜层，甚至切除三分之一的下唇组织。随后，医疗团队采用A-T皮瓣修复技术，透过精准设计、精细分离，以及逐层无张力缝合，解决大面积缺损的修复难题，最大限度地保留刘先生下唇的功能与外观。术后两周进行拆线，修复效果十分理想：刘先生的嘴唇仅有轻微移位，外形自然，完全不影响日常说话及进食。

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甚么是基底细胞瘤？留意皮肤7大癌变征兆

综合癌症网上资源中心及香港防癌会资料，3种最常见的皮肤癌包括基底细胞瘤、鳞状细胞瘤（两者统称为非黑色素瘤皮肤癌）及黑色素瘤皮肤癌。其中，基底细胞瘤是占皮肤癌总数的约60%，也是最易治疗的一种。患者大多是40岁以上的人士。基底细胞瘤常见于头、颈和上身的外皮，而鼻子也是常见的部分。在香港华人中，色素沉著基层细胞瘤是最常见的基层细胞瘤。

基底细胞瘤征兆：

发病部位的面积不大，若在脸、耳或颈出现，大多像一粒珍珠。 如果于胸背出现的话，则会呈鳞状或像枯死的皮块。 患处有时会出血，甚至出现溃疡，结痂后又会再复发。 基底细胞瘤增生较慢，亦较少扩散，但不治疗的话，会进入皮肤内部，侵害邻近组织，令治疗变得困难。 发病部位疼痛。 细小、周边向上起伏的珍珠状丘疹，且清晰可见其表面毛细血管的扩张。 当肿瘤成长及增大时，其中央呈溃烂及结痂。

如何避免患上皮肤癌？

据本港医管局资料，皮肤癌为常见癌症之一，全球发病率正急速上升。有研究证明80%以上的皮肤癌是可以预防的。大家想预防皮肤癌，最重要是避免被阳光直接照射皮肤，减低紫外线对身体所造成的伤害

尤其是在阳光最猛烈的时候。在紫外线指数偏高的日子，尽量避免长时间在户外曝晒。

在阳光下，采取适当防晒措施，例如利用伞子、戴阔边帽、使用能阻隔紫外线的太阳眼镜、涂上可阻隔UVA及UVB的广谱防晒液等。

避免使用日光灯或人工晒灯床。

遵从职业安全及健康规定，以减低在工作场所接触到致癌物（如沥青）的风险。

甚么人易患皮肤癌？身上多痣风险高？

惟有些不常接触阳光的部位也会患上癌症，这可能与遗传有关。任何肤色的人都可能患上皮肤癌，若属于以下11种类别，患皮肤癌风险会较高：

身上的痣特别多 身上有色斑（称为日光性角化病） 家族中曾有人患过黑色素瘤癌 长时间在烈日下工作 经常曝晒，尤其曾曝晒至脱皮 肤色白晳，晒不黑但容易灼伤 红发或金发，眼睛颜色较浅 免疫系统弱，例如曾接受器官移植或爱滋病测试呈阳性反应的人 皮肤曾烧伤或受伤 曾接受其他皮肤病的治疗，例如需要涂湿疹或牛皮癣药 经常接触化学致癌物质

资料来源：东莞市寮步医院、香港防癌会、香港癌症网上资源中心

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