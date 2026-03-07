弃名位愿做失意人同行者 李耀辉坚守防自杀热线40年 盼成为「苦难里一束光」守护心灵

本港退休大学教授李耀辉是2023年「香港人道年奖」得主，一度坚守防自杀辅导热线达40年，其间加入撒玛利亚防止自杀会电话热线义工、无国界医生、红十字会的电话热线，还有生命教练的培训，去年亦出版电子书写下人生历程。

坚守防自杀辅导热线40年 最终换来失意人无数句谢谢

李耀辉忆述，记得刚开始接听电话时，一个深夜的来电者语气中满是绝望与放弃。他用尽所学的聆听技巧，竭力保持冷静与同理，试图在漆黑的氛围中建立一丝连结。然而，在漫长的对话后，对方只淡淡地抛下一句：「你帮不到我。」随即挂断电话。这一刻，李耀辉形容自己出现自责、内疚的情绪，甚至想：「也许我不适合这种工作，我救不了人」。就在他濒临退缩的边缘，身边资深同工的一番话，为他带来了转机，告诉他：「我们不是救世主，我们只是同行者。真正的帮助，有时就是静静地陪对方走过那几分钟的黑暗。」这句话如同一道光，瞬间照亮了李耀辉内心的阴影，让他毅然选择留下。40年的倾听和陪伴，无数次在电话线两端的静默与眼泪，最终也换来了无数句：「谢谢你的聆听，你让我感到被支持。」.

年逾七旬不言休 盼成为「苦难里一束光」守护失意人

李耀辉深刻体会到，在面对身体的疲惫与心理的煎熬时，一个照顾者必须先懂得照顾自己。即使年逾七旬，许多人已选择退休，放慢脚步，李耀辉的内心依旧炽热，渴望前行，并表示：「我珍惜生命，因为我还有使命。」他视之为自己无法成为医生后，另一种救人的方式，「用陪伴与倾听，照亮那些走在黑暗中的人，努力在苦难里成为一束光。这不是拯救世界的梦，而是与世界同在的心。」

如今，他不再追逐名与位，只希望成为一个能陪伴迷失的年轻人、伤心的长者、走过风雨的朋友。他感概：「未来的我，不一定要站在高处发光，但我希望能持续在角落发热。」「哪怕只是为一个人点亮一盏灯，我也愿意用余下的时光去做。只要我还能走，就会继续走；只要我还能帮，就会继续伸手。」

延伸阅读：吃香蕉三文鱼可减压抗焦虑？营养师推介10种食物 改善情绪又护脑