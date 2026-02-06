郭峰患淋巴癌自揭烟酒不离手 淋巴结肿大/皮肤增厚是警号

现年74岁的资深演员郭锋因电视《寻秦记》中饰演吕不韦再度备受关注，他近日接受访问时首度透露年轻时曾患淋巴癌，其后更染上甲型肝炎，两场大病成为人生重要的健康警号，不但生活习惯混乱、既不喝水也不饮汤，更烟酒不离手，幸得亡妻欧阳佩珊悉心照顾、才度过生死关头，2017年经历丧妻之痛后。

郭峰患淋巴癌自揭烟酒不离手 康复后再染甲肝

郭锋提起自己当年患淋巴癌来得突然，幸得从事护士工作的弟弟从外地回港探亲时，凭借专业知识察觉其身体有异状，才得以及时发现。他随后在医院接受漫长的治疗，淋巴癌康复后，他的健康再响起警号，他不幸感染甲型肝炎，一度高烧至需要召唤救护车紧急送院。

即使面对丈夫两度患重病，当时仍健在的太太欧阳佩珊不辞劳苦，一边忙于拍摄剧集，一边独力承担起悉心照顾他的责任，每天完成工作后便立即赶往医院贴身照料，过程艰辛。为免亲友担心，太太更一度为他隐瞒病情。

反思以往恶习 感恩亡妻为自己钻研中医

连续经历两场严重疾病，终敲响了健康警号。郭锋坦言自己年轻时长期忽视身体健康，生活习惯极度混乱，既不注意补充水分，也极少饮用滋补汤水，更长期烟酒不离手。大病过后，他深刻反思且改变以往的不良生活模式。在两次患病期间，太太皆尽心尽力、无微不至地照顾他。更令他感动的是，在他康复后，太太为了更好地替他调理身体，开始主动钻研中医养生知识，学习针灸、气功和太极。

郭锋的妻子欧阳佩珊于2017年因肺腺癌离世，此事曾对他造成巨大打击。郭锋表示，自己的健康状况能逐渐改善，最大得益于太太的悉心照料，更直言太太是他的福气，更深情地表示盼「每一世都能遇到她」。

淋巴结肿大/皮肤增厚是警号？淋巴癌7大症状 3部位肿胀要留意

根据本港医管局资料，人类身体布满了淋巴管及淋巴腺所组成的网络，让淋巴细胞循环至身体各个器官和组织，发挥抵抗细菌感染的功能。可是当淋巴细胞发生恶性病变时，淋巴细胞便会不断增生和结集在淋巴腺内，形成肿瘤，并且蔓延至骨髓、脾、肝脏和其他器官。这种原发于淋巴系统的癌病，就是「淋巴瘤」。不论是霍奇金氏淋巴瘤或非霍奇金氏淋巴瘤，一般淋巴瘤都会出现以下常见征状：

淋巴癌常见症状：

一个或多个淋巴腺肿胀，没有痛感，多发生在颈部，其次为腋下、腹股沟，然后逐渐扩散至其他部位的淋巴腺、骨髓和其他器官 不明原因发热 夜间大量出汗 食欲不振 消瘦、疲倦 皮肤持续瘙痒

倘若癌细胞经已扩散至骨髓，并且损害造血系统时，患者便会出现贫血、瘀肿及细菌感染等现象。可是，这些征状亦可以出现于其他疾病，未必与淋巴瘤有关。所以当发现以上种种征状持续出现的时候，患者应当及早求医诊治。

淋巴癌病情分4大阶段

根据香港防癌会资料，淋巴癌（淋巴瘤）病情一般可分为4个阶段，不同阶段的特征如下：

第1期：单一个淋巴腺部位患上肿瘤或单一个淋巴结外器官患上淋巴肿瘤（IE期）。

第2期：在同侧的横隔肌以上或以下的两组或以上淋巴腺部位患上肿瘤。

第3期：横隔肌以上和以下同时两组或以上的淋巴腺部位患上肿瘤。

第4期：一个或多个淋巴腺外的器官（例如：肝脏、中枢神经系统和骨髓）被肿瘤侵犯。

各期还按有或没有特定的症状而分为A或B。无症状者为A，有以下症状者为B：体重减轻超过10%以上，经常发热38ºC以上；经常出汗。

资料来源：医管局、香港防癌会

