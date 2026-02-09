BMI正常恐心血管风险高？医揭腰高比「WHtR」更准确 即学计算方法自测风险

别以为BMI正常就好健康，其实这是美丽的谎言！有医生公开，BMI难以识别有心血管病的高风险族；最新的腰高比「WHtR」指标比BMI准确得多，即看看如何计算！

医生拆解BMI存盲点 腰高比WHtR更准确

重症科医生黄轩在个人Facebook专页分享，BMI存在盲点且未必准确；因为BMI无法分辨脂肪与肌肉，更无法反映脂肪分布的位置。最新的国际研究证实，对于预测心血管风险，特别是识别那些「体重正常但大肚腩」的隐形高风险族群，「腰高比」（Waist-to-Height Ratio, WHtR）是比BMI更准确、更关键的指标。黄轩点出，如果内脏脂肪全集中在腹部，即便BMI不高，心血管风险依然极高。BMI的两大风险：

BMI仅由体重和身高计算得出，无法分辨重量来自肌肉、骨骼还是脂肪； 有些人外表不胖、BMI正常，但脂肪却大量堆积于腹部，形成「正常体重中心性肥胖」，这正是医学界高度警惕的风险型态。

「腰高比WHtR」如何计算？如何正确量度腰围？

腰高比是评估中心性肥胖的简易指标，计算方法非常简单，即「WHtR = 腰围（厘米） ÷ 身高（厘米）」。黄轩提醒，最简单的方法是留意「警戒线」0.5法则：

WHtR < 0.5 ：腰围不超过身高的一半，代表大多数人相对安全。

：腰围不超过身高的一半，代表大多数人相对安全。 WHtR ≥ 0.5：腰围超过身高的一半，意味腹部脂肪偏多的机率上升，代谢综合症与心血管风险也随之升高，即使看起来并不胖。

另外，量度腰围错误会严重低估风险，以下是研究与临床常用的标准方法：

站直放松，双脚平放。 找到最下一根肋骨下缘与骨盆上缘（髂嵴）的中点。 将皮尺水平绕过此中点一圈。 勿吸饱气或刻意憋气，取「正常呼气末尾」的数值。 建议量度两次取平均值，若两次结果相差超过1厘米，则进行第3次量度。

研究证WHtR能揪出BMI漏网之鱼

发表于《The Lancet Regional Health – Americas》、针对2,721名人士进行的长期研究（平均追踪5.2年）显示，在调整年龄、性别、吸烟、糖尿病、血脂等所有因素后，唯有「腰高比」（WHtR）能独立预测冠状动脉钙化（CAC）的发生，这个关联在「BMI<30（非肥胖）」的族群中尤其明显。这代表BMI可能显示正常，但腰高比（WHtR）却不会说谎，能更早揭示心血管的潜在风险。

腹部脂肪特别危险？促发炎/破坏胰岛素敏感性

黄轩指，内脏脂肪并非惰性的储存组织，它更像一个分泌讯号的器官，会持续释放促发炎因子，破坏胰岛素敏感性，损伤血管内皮功能，从而直接推动动脉粥样硬化的进程。因此，心脏健康真正的威胁并非「有无脂肪」，而是「脂肪是否堆积在腹部作乱」。

黄轩提醒，与其纠结体重数字，不如记住关键法则：腰围勿超过身高的一半（WHtR < 0.5）。因为腰高比是比体重更能诚实反映血管是否正遭受腹部脂肪带来的慢性发炎、胰岛素阻抗与动脉硬化威胁。

资料来源：重症科医生黄轩

延伸阅读：肚腩大易患脑退化！研究揭5部位变肥恐伤脑 医生教自测方法