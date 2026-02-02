糖妹雪卵送自己最好的生日礼物 拆解雪卵费用/雪卵黄金期/全港雪卵储存数目

现年38岁的艺人糖妹（黄山怡）早前下定决心，前往台湾进行雪卵（冷冻卵子）疗程。她透过自家YouTube频道，大方分享由身体检查、打针、手术取卵到费用细节的全过程，鼓励女性应将生育选择权握在自己手上，为未来买个「保险」。

糖妹坦言，雪卵这个念头已在脑海中盘旋三、四年，却一直因为「要做research」、「害怕打针」等原因拖延。在过程中，糖妹坦言最恐惧打针环节，幸得闺密王敏奕（Venus）亲自上门为她注射排卵针，给予她极大的勇气与支持。最终，经过约40分钟的取卵手术，医生成功为她取出多达44颗卵子，其中37颗为可成功冷冻的成熟卵子，成绩远超她的预期。

为期两周的疗程结束后，糖妹忍不住自嘲：「我完全唔明白之前点解我用三、四年去挣扎啦！」她以过来人身份鼓励有同样想法的女性，不必过度恐惧，应及早行动。

雪卵要多少钱？费用细节大公开

对于最关心的费用问题，糖妹也毫不吝啬地公开了在台湾雪卵的帐单。她表示，整个疗程费用会因应个人使用的针药剂量及身体状况而有浮动。

项目 费用 (新台币) 费用 (港元约数) 备注 雪卵疗程 $14万 - $17万 $3.5万 - $4.2万 包含检查、针药、手术等 卵子储存费 (首年) 免费 免费 N/A 卵子储存费 (次年起) 约 $1.3万 / 每年 约 $3,200 / 每年 N/A

为甚么要雪卵？

香港妇产科医学院院士钟佩桦过去接受访问时表示，女士卵子的数量会随年纪增长而下降，年过35岁，下跌幅度加快，畸胎与流产机会增加，雪卵能有助保持卵子的质量和受孕能力，让女士有机会把生育计划推迟。

雪卵的过程是怎样的？

雪卵会使用荷尔蒙药物，即注射「促排针」刺激卵巢排卵，平均需连续注射10天，期间需定期作卵巢超声波和验血，当侦测到卵泡达至理想大小时，则会施行超声波经阴道取卵，一般期望可收集10至20粒卵子，并冷藏待日后使用。

香港现时有多少粒雪藏卵子？

根据2025 年 10 月出版人类生殖科技管理局资料，截至2023年，本港持牌中心储存的卵子有20,375份。

雪卵的黄金时间？

雪卵的成功率与雪卵年龄相关，平均一个周期雪10至12粒卵子，34岁前雪卵，日后成功怀孕并诞下活胎机率约五成；38至40岁时雪约三成；当到41至42岁才雪更低于两成。

