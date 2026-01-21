儿童流感｜本港8日内录3宗严重个案 14岁女童曾留医ICU 医生拆解儿童染疫易现并发症原因

【儿童流感】衞生防护中心昨日（20日）接获一宗儿童感染流感严重个案，是8日内第3宗，涉及一名14岁女童。本港将踏入冬季流感季节，流感个案可能会有上升。本港儿科专科医生韩锦伦曾接受《星岛头条》访问指，中小学生属流感高危族，呼吁最好尽快接种疫苗，预防流感。

儿童流感｜本港1月踏入冬季流感高峰期 医生警告中小学生属高危族

衞生防护中心昨日公布，接获一宗14岁女童感染甲型流感的严重个案，亦是8日内第3宗儿童流感严重个案。该女童周日起出现发烧、流鼻涕、咽喉痛、咳嗽和肌肉痛，翌日到联合医院求医，由于血压持续偏低、故入住深切治疗部，呼吸道样本对甲型流感呈阳性反应，目前情况稳定。

调查指，女童已接种 2025/26 年度季节性流感疫苗，她的3名同班同学近日亦出现流感样病征，其中1人证实感染甲型流感，目前已出院，另外2人病况轻微。中心已要求校方实施感染控制措施并进行医学监察。中心预计，随着近日天气寒冷，流行病毒株或会发生改变，流感活跃程度可能会再度上升，冬季流感季节即将到临，呼吁所有年满6个月或以上的人士应尽快接种季节性流感疫苗。

儿科专科医生韩锦伦曾向《星岛磺条》分享指，流感疫苗在接种后，通常需要2至3个星期才能让人体产生足够的保护力。他解释，流感主要透过呼吸道飞沫传播，而中小学生在校内互动密切，容易加速传染病在校内扩散。韩医生特别提醒家长及学童注意以下预防措施：

及时接种 ：尽早安排接种流感疫苗，让身体有足够时间建立防护。

：尽早安排接种流感疫苗，让身体有足够时间建立防护。 有病勿返学：若学童出现流感症状，如发烧、咳嗽等，应留家休息，避免返校。充足休息是对抗流感的重要一环，既可避免病情加重，更能有效防止病毒在校园内传播，保护其他同学。

【同场加映】流感症状+甲型/乙型流感分别

儿童流感｜医生指甲流传播速度更快 病情较严重

韩医生指出，甲型与乙型流感的症状相似，主要区别在于病情严重程度。甲型流感通常传播速度更快、病毒活动更强，患者发病较急，病情往往较重，并可能出现高烧。相比之下，乙型流感传播速度稍慢，症状及病情普遍较甲型轻微。在其实际诊症经验中，感染甲流的病人数量也相对较多。

重症风险非长期病患专属，韩医生解释，即使没有长期病史的健康人士，尤其是儿童，感染流感后亦有机会出现严重并发症。他强调：「部分孩子的免疫系统反应可能过于强烈，反而可能引发肺炎、心肌炎或脑炎等致命并发症。」故健康人士同样可能面临致命威胁。

许多家长认为孩子发烧、咳嗽可依靠自身抵抗力康复，但韩医生警告此举可能错失治疗先机。他提醒，一旦出现严重并发症，幼儿病征可能不明显，待确诊时或已延误治疗。因此，家长需警惕，若孩子出现发烧、疲倦、食欲不振等症状，应立即求医。家中常备准确度较高的流感快测，亦有助及早侦测感染，切勿延误就医黄金时间。

延伸阅读：本港13岁女童感染流感亡 专家教吃5类食物增免疫力

---

相关文章：

必吃8类营养增免疫抗流感 这种蔬果用油加热煮 修复黏膜阻病菌入侵

转季流感恐并发肺炎致死 必吃4类食物增免疫力抗流感 1种海产降重症死亡风险

纾缓/预防流感汤水合集！中医推介5款汤止咳/化痰/收鼻水 增免疫力饮五指毛桃汤？

研究揭感染2种呼吸道病毒 恐唤醒体内1000倍癌细胞 乳癌扩散风险增44%